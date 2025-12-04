Рубль, вероятно, будет двигаться в диапазоне 10,75-11,05 руб./юань в четверг - ПСБ

Курс пары юань/рубль, вероятно, будет двигаться в диапазоне 10,75-11,05 руб. за юань на торгах в четверг, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

Укрепление рубля в среду было поддержано информацией об увеличении Банком России с 5 декабря 2025 года продаж юаней в рамках бюджетного правила.

Дополнительные объемы предложения валюты со стороны регулятора при текущей хрупкости баланса спроса и предложения заставляют опасаться закрепления рубля в декабре на более низких уровнях, указывает он: технически закрепление ниже 11 руб. открывает цели в районе 10,3-10,5 руб. за юань.

"Полагаем, что в четверг юань инерционно будет штурмовать минимумы весны 2023 года, район 10,8 руб. за юань. Целевым по курсу юаня в течение дня будет выступать, по нашему мнению, диапазон 10,75-11,05 руб." - говорится в комментарии Локтюхова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.