Курс рубля пока может остаться ниже 11 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль пока может остаться ниже уровня в 11 руб. за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Поддержку российской валюте в среду оказал анонс Минфина о планах увеличить с 5 декабря чистые продажи валюты ЦБ с 9,04 сразу до 14,54 млрд руб./сутки. В результате месячный объем продаваемой валюты обновит рекорд с пандемии, - пишут эксперты в комментарии. - Такие новости способствовали временному укреплению рубля даже с учетом того, что фактически продажи в новом объеме еще не начались и операции по бюджетному правилу в более долгосрочной перспективе нейтральны для курса. Тем не менее на время курс CNY/RUB еще может остаться ниже 11 руб./юань".

Котировки нефти марки Brent на время могут задержаться у $63 за баррель в отсутствие значимых деэскалационных новостей, указывают аналитики банка .

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.