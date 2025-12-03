.
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3,1%
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3.1% после повышения на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались выше ожиданий экономистов, которые оценивали октябрьский рост всего лишь на уровне 0,1%
 
Оборот розничной торговли в октябре вырос на 4,8%
Оборот розничной торговли в России в октябре в годовом выражении увеличился на 4,8%, сообщил Росстат в среду. Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение показателя на 2,1%. Темпы роста показателя...
 
Путин: инфляция в РФ в 2025 году составит около 6%, рост ВВП ожидается от 0,5% до 1%
Инфляция в РФ в 2025 г. будет ниже прогнозов и составит около 6%, рост ВВП ожидается от 0,5% до 1%, что является ожидаемой мягкой посадкой, но появились некоторые дисбалансы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ...
 
Решетников назвал крепкий рубль одним из вызовов для экономики РФ
Крепкий рубль в результате большого положительного торгового баланса является вызовом для экономики РФ, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". "У нас есть несколько вызовов, которые мы...
 
03 декабря 2025 года 19:35

Рынок акций РФ просел на итогах встречи Путина-Уиткоффа, индекс МосБиржи удержался выше 2650п за счет ослабления рубля

Москва. 3 декабря. Российский рынок акций в среду умеренно снизился на итогах прошедшей накануне встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом по вопросу украинского урегулирования, не принесшей прорывных договоренностей, но сохранившей надежду на прогресс в решении кризиса. Индекс МосБиржи опустился к 2650 пунктам, причем вечером поддержку индикатору оказало ослабление рубля.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2651,71 пункта (-0,6%, утром индекс опускался ниже 2620 пунктов - уровень 28 ноября), индекс РТС - 1071,57 пункта (-1,2%); лидерами снижения выступили акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 4 декабря, составил 77,9556 руб. (+49,25 копейки).

Подешевели также акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,4%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-1,4%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,2%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+1,3%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (+1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,8%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2%).

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в ночь на среду сообщил журналистам, что Россия и США договорились не раскрывать суть состоявшихся во вторник переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным, спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и предпринимателем, зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

По словам Ушакова, компромисс по территориальному вопросу в рамках украинского урегулирования пока не найден. "Он (этот вопрос - ИФ), естественно, наиболее важный для нас, ну и для американцев тоже. (...) Пока еще компромиссного варианта найдено не было, но некоторые американские наработки, они выглядят более-менее приемлемыми, но их нужно обсуждать. Некоторые формулировки, которые были предложены, они нам не подходят. Работа будет продолжаться. Но это, действительно, один из важнейших вопросов", - заявил Ушаков журналистам.

Перспективы встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа зависят от результатов работы по линии их помощников и компетентных ведомств, добавил Ушаков.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью телеканалу Fox News, что в ходе переговоров по урегулированию ситуации на Украине был достигнут некоторый прогресс, но отказался назвать конкретную дату, когда, по его мнению, может быть достигнуто прекращение конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что Россия будет придерживаться принципа тишины в рамках переговоров с США по украинскому урегулированию. "Здесь добавить нечего. Мы специально не будем ничего добавлять, имеем понимание, что (чем - ИФ) в большей тишине будут эти переговоры вестись, тем больше продуктивности этих переговоров", - сказал Песков журналистам.

Вечером в среду Ушаков заявил, что успехи ВС РФ на поле боя способствовали тому, что зарубежные оценки путей достижения мирного урегулирования на Украине стали более адекватными. По словам Ушакова, США готовы предпринять все усилия для долгосрочного урегулирования на Украине, что отвечает интересам России.

Также Ушаков сообщил, что Россия взаимодействует по украинскому урегулированию только с США, при этом у Москвы нет негативного отношения к продолжению контактов с ЕС.

По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций РФ в среду просел, поскольку встреча президента Путина с Уиткоффом не привела к четким позитивным результатам по урегулированию украинского конфликта. Данные Росстата по инфляции вечером в среду снова покажут вектор целевой траектории и перспективы по ставке ЦБ РФ.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в среду локально опускался к поддержке в районе 2620 пунктов, инвесторы оценивали итоги встречи Путина и Уиткоффа в Москве. Прорыва по ключевым моментам не произошло, но переговоры и поиски компромисса решено продолжать. Рыночная конъюнктура при этом улучшилась для акций - нефть и золото вечером растут, рубль немного отступил от недельных вершин.

В четверг в США выйдет недельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице, в еврозоне - данные по розничным продажам. На российском рынке "Займер" (MOEX: ZAYM) и "Европлан" (MOEX: LEAS) проведут ВОСА, в повестке обоих собраний вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев. Президент РФ Владимир Путин в четверг отправится с двухдневным государственным визитом в Индию. Инвесторы могут реагировать на заявления относительно геополитической ситуации в мире, энергетического и военно-технического сотрудничества двух стран. Прогноз для индекса МосБиржи на 4 декабря - колебания в коридоре 2600-2700 пунктов, считает Шепелев.

По оценке портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, рынок снизился, поскольку заинтересованные в урегулировании конфликта вокруг Украины стороны пока не пришли к консенсусу и договорились не раскрывать суть переговоров. Позитивным фактором остается открытость России и США к дальнейшему диалогу.

Давление на акции оказывает неоднозначная макроэкономическая статистика. Несмотря на снижение инфляции, наблюдаются и проинфляционные тенденции, в частности рост инфляционных ожиданий бизнеса и населения в ноябре, который диктует осторожность в ожиданиях по снижению ключевой ставки ЦБ РФ, отметил Федосов.

Аналитик ФГ "Финам" Максим Абрамов также отмечает, что рынок акций РФ просел под влиянием геополитических факторов. Негативный сигнал рынкам дали комментарии помощника президента РФ Юрия Ушакова, который сообщил об отсутствии каких-либо компромиссов с США по украинскому вопросу по итогам прошедшей встречи в Москве.

Также настроения инвесторов ухудшились на фоне сообщений о том, что Еврокомиссия намерена представить официальное предложение по финансированию Украины за счет российских активов. Дополнительное давление оказывают заявления генсека НАТО Марка Рютте о планах стран альянса в следующем году ежемесячно выделять по 1 млрд евро на закупки американского вооружения для Украины, отметил Абрамов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в среду стало известно, что "Мечел" (MOEX: MTLR) (-3%) приостановит работу метизного завода в Карелии из-за трудных времен. В ноябре при этом компания сообщила о сокращении добычи угля в III квартале текущего года на 16% к/к, а за 9 месяцев - на 38% г/г. За первое полугодие 2025 года "Мечел" получил чистый убыток по МСФО в размере 40,5 млрд руб. против убытка 15,9 млрд руб. годом ранее. Одной из основных сложностей "Мечела" помимо низких цен на уголь остается высокий уровень долговой нагрузки, которым компания пытается управлять с помощью банков и государственных программ поддержки угольной отрасли, отметила аналитик.

Индексы МосБиржи и РТС к завершению торгов в среду отскочили от дневных минимумов и района поддержек 2610 пунктов и 1070 пунктов соответственно, но придерживались осторожного настроя на фоне отсутствия явного прогресса в переговорах по украинскому вопросу. Рубль при этом сохраняет силу и при прочих равных может продолжить укрепление вплоть до заседания ЦБ РФ 19 декабря, после которого динамика российской валюты будет зависеть от решения регулятора по ставке. Снижение ключевой ставки на один процентный пункт стало бы "бычьим" сценарием для акций и может приостановить покупки в рубле, в то время как базовый сценарий предполагает сокращение стоимости заимствований лишь на 50 базисных пунктов и скорее нейтральную реакцию финансовых активов, считает Кожухова.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%), в Европе также нет единого вектора (индексы CAC 40, FTSE, DAX вечером изменяются в пределах 0,1%), "плюсуют" США (индексы акций к 18:50 МСК выросли на 0,2-0,4%, топчется на месте Nasdaq).

Экономика Южной Кореи в III квартале 2025 года увеличилась на 1,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным Банка Кореи. Ранее сообщалось о повышении на 1,2%, и аналитики не прогнозировали пересмотра, сообщает Trading Economics.

Объем промышленного производства в США в сентябре увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Эксперты не ожидали изменения, по данным Trading Economics.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в ноябре увеличился до 52,6 пункта по сравнению с 52,4 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Это максимальный уровень за девять месяцев. При этом аналитики в среднем прогнозировали сокращение показателя до 52,1 пункта, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером в среду цены растут после снижения накануне (цена фьючерса на Brent во вторник локально падала к $62,2 за баррель).

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $63,08 за баррель (+1% и -1,1% во вторник), январская цена фьючерса на WTI - $59,36 за баррель (+1,2% и -1,2% накануне).

Внимание рынка было направлено на переговоры Путина и Уиткоффа, которые состоялись в Москве накануне и продлились около пяти часов. Стороны обсудили план Трампа по украинскому урегулированию, но не вдавались в детали.

Трейдеры считают, что завершение конфликта может привести к отмене санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и увеличить приток топлива на рынок, уже демонстрирующий признаки избытка предложения.

При этом процесс снятия санкций может оказаться сложным и затянутым. Есть опасения, что Европа продолжит курс на отказ от российского топлива на фоне жесткой риторики Москвы. Так, накануне Путин обвинил европейские страны в попытках заблокировать мирный процесс и назвал некоторые требования "абсолютно неприемлемыми".

Тем временем, в среду вышли данные Минэнерго США о запасах сырья в стране: резервы нефти на прошлой неделе увеличились на 574 тыс. баррелей. Консенсус-прогноз экспертов предполагал их снижение на 800 тыс. баррелей, сообщает Trading Economics.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, снизились на 457 тыс. баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в среду "Мечела" (-3% и -2,6% "префы"), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-2,5%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-2,3%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-2,3%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (-2,3%).

Выросли акции Росдорбанка (MOEX: RDRB) (+12%), ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) (+4,1%), ПАО "АПРИ" (MOEX: APRI) (+3,9%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+2,7%), MDMG (MOEX: MDMG) (+2,2%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+2,1%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+2,1%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 50,9 млрд рублей (из них 7,6 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 7,24 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,49 млрд рублей на акции "Т-Технологии").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


