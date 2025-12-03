Рубль в среду заметно подрос в паре с юанем на новостях об увеличении продажи валюты в рамках бюджетного правила

Москва. 3 декабря. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль заметно укрепился на фоне новостей об увеличении в декабре продажи валюты на 5,5 млрд рублей в день в рамках бюджетного правила.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,87 руб., что на 9 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 4 декабря на 49,25 копейки, до 77,9556 руб./$1, и повысил курс евро на 73,89 копейки, до 90,5903 руб./EUR1.

"Рубль в среду довольно заметно укрепился в паре с юанем. При этом сегодняшние торги отличались повышенной волатильностью, так как участники рынка отыгрывали факторы, имеющие разнонаправленное влияние на курс нацвалюты. В первой половине торгов рубль корректировался вниз после роста в предыдущие дни из-за фиксации прибыли игроками с учетом снижения вероятности скорого улучшения геополитической ситуации. Во второй половине дня рубль, наоборот, довольно активно рос. Позитивным для него фактором стало решение Минфина РФ увеличить в рамках бюджетного правила объемы продажи валюты в декабре. В целом, валюты будет продаваться на 5,5 млрд рублей в день больше, чем месяцем ранее", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, будет консолидироваться в диапазоне 10,89-11,07 руб. за юань в ближайшие торговые сессии, говорится в комментарии аналитика Дмитрия Бабина на портале БКС Экспресс.

Эксперт отмечает, что на отечественном валютном рынке по-прежнему слишком мало инвесторов и спекулянтов, которые до 2022 года оперативно закладывали в курс рубля ожидания вероятного изменения ключевых для него факторов и условий, в том числе под воздействием фактора геополитики.

В результате, указывает Бабин, уже несколько лет основную роль в динамике рубля играет баланс спроса на иностранную валюту и его предложения, формируемый в первую очередь экспортерами и импортерами. А он все еще сдвинут в сторону укрепления рубля.

"Вероятно, в ближайшие сессии юань будет консолидироваться в недельном диапазоне 10,89-11,07 руб.", - прогнозирует аналитик.

Минфин РФ с 5 декабря по 15 января планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 123,4 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 5,6 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

Такой объем ежедневных продаж станет самым большим с февраля 2023 года, когда общий объем операций составлял 160,2 млрд рублей, а ежедневный эквивалент - 8,9 млрд рублей (в частности, из-за меньшего количества рабочих дней).

С 10 ноября по 4 декабря Минфин продает валюту и золото на 2,7 млрд рублей, по 0,1 млрд рублей в день.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке.

ЦБ во II полугодии 2025 года осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,94 млрд руб. в день (в I полугодии операции корректировались на продажи в размере 8,86 млрд руб.).

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 5 по 30 декабря 2025 года будет продавать валюту объемом 14,54 млрд руб. в день (с 10 ноября по 4 декабря 2025 года продает ее объемом 9,04 млрд руб. в день).

Ожидаемое многими ослабление курса рубля может произойти в результате смягчения денежно-кредитной политики, однако текущие уровни курса достаточно сбалансированы и могут сохраняться в будущем, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Крепкий рубль во многом зависит от процентных ставок. Будет смягчение денежно-кредитной политики, соответственно, будет и больше возможности кредитовать закупки импортных товаров. Если это будет происходить, то, соответственно, и давление на рубль с точки зрения его ослабления. Многие говорят об ослаблении рубля, хотя на самом деле мы считаем, что тот диапазон, который сложился в последнее время по курсу рубля, может сохраниться и на будущие периоды, потому что он более-менее сбалансирован, исходя из сегодняшнего платежного баланса", - сказал он в интервью РБК-ТВ.

"Поэтому мы считаем, что надо учиться жить и работать при текущих курсовых соотношениях", - отметил министр.

Участники рынка анализировали итоги переговоров президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которые состоялись в Москве накануне и длились около пяти часов. Стороны обсудили план Трампа по украинскому урегулированию, но не вдавались в детали, сказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Компромисс по территориальному вопросу в рамках украинского урегулирования пока не найден, добавил Ушаков.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ходе переговоров был достигнут некоторый прогресс. "Мы пытаемся понять, возможно ли прекратить конфликт таким образом, чтобы защитить будущее Украины, с которым согласились бы обе стороны", - отметил он в интервью телеканалу Fox News.

Цены на нефть продолжили активно подниматься вечером в среду в отсутствие позитивных новостей с переговоров об урегулировании российско-украинского конфликта.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск растет на 1,38%, до $63,31 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повышаются в цене на 1,65%, до $59,61 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 574 тыс. баррелей, сообщает Trading Economics со ссылкой на данные министерства энергетики США. Консенсус-прогноз экспертов предполагал их снижение на 800 тыс. баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, снизились на 457 тыс. баррелей.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю увеличились на 2,48 млн баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка слабо изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 2 декабря осталась на прежнем уровне - 16,23% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц в среду также не изменилась относительно предыдущего торгового дня, оставшись на уровне вторника - 16,43% годовых, версия RUONIA на срок три месяца уменьшилась на 1 базисный пункт, до 16,98% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев снизилась на 3 базисных пункта и составила 18,62% годовых.