Фондовые индексы США выросли по итогам торгов вторника вслед за акциями технологических компаний. Рынки акций стран АТР не демонстрируют единой динамики в среду. Нефть слабо дорожает в среду утром, Brent торгуется у $62,5 за баррель.

Американские фондовые индексы во вторник показали положительную динамику, отыграв часть падения днем ранее.

Этому способствовал в том числе рост котировок акций технологических компаний. Кроме того, благоприятным для рынка фактором стало замедление роста доходности гособлигаций.

Трейдеры ждут публикации статданных, которые могут оказать влияние на решение Федеральной резервной системы относительно базовой ставки на следующей неделе. В настоящее время вероятность того, что она будет понижена на 25 базисных пунктов, оценивается рынком в 89%, по данным FedWatch.

Также инвесторы внимательно следят за новостями о том, кто может стать преемником Джерома Пауэлла на посту главы ФРС после окончания срока его полномочий в следующем году. Пока основным претендентом на эту должность является экономический советник Белого дома Кевин Хассетт.

Акции Boeing Co. (SPB: BA) подскочили в цене на 10,2% и стали лидером подъема среди компонентов Dow Jones. Главный финансовый директор Джей Малаве во вторник заявил, что компания ожидает увеличения поставок самолетов 737 и 787 в следующем году.

Котировки акций чипмейкеров выросли, в том числе Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 0,9%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 8,7%, Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) - на 1,6%, Texas Instruments Inc. - на 4,2%, NXP Semiconductors - на 8%, Microchip Technology (SPB: MCHP) Inc. - на 6,1%.

Бумаги криптовалютных компаний Strategy и Coinbase Global (SPB: COIN) подорожали на 5,8% и 1.3% соответственно, поскольку биткойн продемонстрировал рост после самого большого падения с мая 2021 года по итогам торгов в понедельник.

Акции Estee Lauder ушли вверх на 5,2%. Производитель косметики и парфюмерии сообщил о списаниях в размере $1,14 млрд в связи с объявленной ранее реорганизацией бизнеса. Руководство компании надеется, что она позволит достичь ежегодной экономии в размере от $800 млн до $1 млрд.

Цена бумаг Warner Bros. Discovery повысилась на 2,8% на сообщениях СМИ о том, что Netflix Inc. (SPB: NFLX) улучшила предложение о покупке активов этой компании - киностудии Warner Bros., сети платного телевидения HBO и стримингового сервиса HBO Max. Стоимость Netflix увеличилась на 0,2%.

Также выросла капитализация Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 1,1%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,7%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 0,2%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,3%,

В то же время котировки акций Signet Jewelers упали на 6,8%. Сеть ювелирных магазинов в третьем финквартале (завершился 2 ноября) получила скорректированную чистую прибыль и выручку выше ожиданий аналитиков. Компания также улучшила прогноз на фингод, но он разочаровал инвесторов.

Стоимость Procter & Gamble Co. (SPB: PG) опустилась на 1,1%. Главный финансовый директор Андре Шультен сказал, что продажи компании "значительно снизились как по объему, так и по стоимости в октябре" из-за шатдауна (приостановки работы федеральных учреждений).

Бумаги International Business Machines (SPB: IBM) потеряли в цене 1,3%, Tesla (SPB: TSLA) - 0,2%, Walt Disney Co. (SPB: DIS) и Coca-Cola Co. (SPB: KO) - 1,8%, Best Buy Co. Inc. - 3%.

Акции нефтяных компаний Chevron Corp. (SPB: CVX) и Exxon Mobil (SPB: XOM) подешевели на 1,59% и 1,1% соответственно.

Dow Jones Industrial Average во вторник вырос на 185,13 пункта (на 0,4%) и достиг 47474,46 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов увеличилось на 16,74 пункта (на 0,25%) - до 6829,37 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 137,75 пункта (на 0,6%) и завершил сессию на отметке 23413,67 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно в среду.

Китайский Shanghai Composite теряет 0,37%, гонконгский Hang Seng - 1,22%.

В Гонконге заметно снижаются котировки акций Netease Inc. (SPB: NTES) (на 2,8%), Henderson Land Development (на 2,7%), China Life Insurance (на 2,6%), Kuaishou Technology (на 2,4%) и Semiconductor Manufacturing International Corp. (на 2,3%).

В подъеме среди компонентов Hang Seng лидируют Techtronic Industries (+3,4%), China Hongqiao Group (+2,2%), WH Group (+1,7%) и Haier Smart Home (+1,3%).

Японский Nikkei 225 прибавляет 1,63%.

Уверенно дорожают бумаги технологических компаний, в том числе Screen Holdings (+8,3%), SoftBank Group (+7,9%), Lasertec (+7,5%), Renesas Electronics (+6,9%), Advantest (+6,8%).

Самое большое падение демонстрируют акции Aeon (на 6,6%), Daiichi Sankyo (на 3,9%) и Nitori Holdings (на 3,6%).

Южнокорейский фондовый индекс Kospi поднимается на 1,23%.

Оценка роста ВВП Южной Кореи в третьем квартале была пересмотрена с повышением - до 1,3% с 1,2% в квартальном сравнении и до 0,7% с 0,6% в годовом.

Крупнейший мировой производитель полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics, представивший накануне свой первый трехсекционный смартфон, наращивает капитализацию на 1,7%.

Котировки бумаг производителя аккумуляторов LG Energy Solution повышаются на 0,8%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,6%.

Рыночная стоимость сталелитейной Posco сокращается на 0,2%, чипмейкера SK Hynix - на 0,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,18%.

Лидерами подъема стали горнодобывающие компании, в том числе Coronado Global Resources (+11,7%), Boss Energy (+7%), Bellevue Gold (+6,3%), Deep Yellow (+4,7%), Paladin Energy (+5,2%).

Акции BHP Group подорожали на 0,9%, Rio Tinto - на 0,2%.

ВВП Австралии в третьем квартале вырос на 0,4% относительно предыдущих трех месяцев - слабее прогнозов. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 0,7%. В годовом сравнении рост австралийской экономики составил 2,1% против прогноза экспертов на уровне 2,2%.

Цены на нефть слабо растут утром в среду после снижения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:01 мск поднимается на $0,06 (0,1%), до $62,51 за баррель. Во вторник контракт подешевел на $0,72 (1,14%), до $62,45 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,07 (0,12%), до $58,71 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $0,68 (1,15%), до $58,64 за баррель.

Внимание рынка было направлено на переговоры президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которые состоялись в Москве накануне и длились около пяти часов. Стороны обсудили план Трампа по украинскому урегулированию, но не вдавались в детали, сказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Компромисс между Россией и США по территориальному вопросу в рамках украинского урегулирования пока не найден, добавил Ушаков.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ходе переговоров был достигнут некоторый прогресс. "Мы пытаемся понять, возможно ли прекратить конфликт таким образом, чтобы защитить будущее Украины, с которым согласились бы обе стороны", - отметил он в интервью телеканалу Fox News.

Трейдеры считают, что завершение конфликта может привести к отмене санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и увеличить приток топлива на рынок, уже демонстрирующий признаки избытка предложения.

При этом процесс снятия санкций может оказаться сложным и затянутым. Есть опасения, что Европа продолжит курс на отказ от российского топлива на фоне жесткой риторики Москвы. Так, накануне Путин обвинил европейские страны в попытках заблокировать мирный процесс и назвал некоторые требования "абсолютно неприемлемыми".

Между тем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю увеличились на 2,48 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 18:30 мск, и опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что они укажут на снижение нефтяных запасов на 1,9 млн баррелей.