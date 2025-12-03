Дивдоходность акций Транснефти за 2025г может составить 12,8% - ПСБ

Дивидендная доходность акций "Транснефти" по итогам текущего года может составить 12,8%, говорится в комментарии эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой.

"Результаты компании оцениваем за III квартал 2025 года по МСФО как стабильно крепкие. Выручка чуть подросла за счет восстановления добычи в рамках ОПЕК+, операционные расходы выросли умеренно. Результаты по EBITDA в целом совпали с консенсусом, а по чистой прибыли превысили его. Основное давление на прибыль исходит от роста налоговой нагрузки ("Транснефть" с начала года облагается 40% налогом на прибыль), - отмечает аналитик. - Тем не менее дивиденды по итогам года у эмитента могут дать неплохую доходность: по нашим оценкам, рассчитывать можно примерно на 170 руб./акцию, доходность - 12,8%".

