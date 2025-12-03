Курс рубля, вероятно, будет колебаться в диапазоне 77-83 руб./$1 в декабре - "Финам"

Курс валютной пары доллар/рубль, вероятно, будет колебаться в диапазоне 77-83 руб./$1 в текущем месяце, считает аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Что касается прогноза на декабрь, то все действующие ноябрьские факторы сохранят свое влияние. 19 декабря состоится последнее в 2025 году заседание ЦБ РФ по ключевой ставке. По всей видимости, регулятор может еще раз снизить ставку на 0,5% - до 16% годовых. Но этого будет недостаточно, чтобы ослабить позиции рубля, - отмечает эксперт в комментарии. - В текущем месяце ожидаются сезонно повышенные бюджетные расходы, часть денег из которых может пойти на закупку импорта, что может, как минимум, остановить укрепление рубля. Поэтому мы ожидаем, что пара USD/RUB в декабре, вероятно, будет торговаться в диапазоне 77-83 руб./$1".

