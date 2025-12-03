Индекс Мосбиржи, вероятно, удержится выше 2600п - Альфа-банк

Индекс Мосбиржи, вероятно, сможет удержаться выше уровня в 2600 пунктов в сложившихся условиях, полагают аналитики Альфа-банка.

Российский рынок акций немного сдал назад на фоне отсутствия прогресса на переговорах по украинской проблеме, констатируют эксперты.

С учетом ограниченной вероятности ощутимых подвижек в вопросе в краткосрочной перспективе, отмечают они, ближайшим наиболее значимым событием для российского рынка акций, судя по всему, будет решение по ключевой ставке ЦБ РФ 19 декабря 2025 года.

"Мы полагаем, что в этих условиях индекс Мосбиржи, вероятно, не выйдет за рамки трендового диапазона и удержится выше отметки 2600 пунктов. В среду рынок ждет еженедельной сводки по инфляции, которая выйдет уже после закрытия основной сессии", - пишут аналитики банка в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.