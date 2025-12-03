"Т-Инвестиции" повысили прогнозную цену акций Озон Фармацевтики до 70 руб

"Т-Инвестиции" повысили прогнозную стоимость акций ПАО "Озон Фармацевтика" до 70 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", говорится в материале ведущего аналитика брокера Александра Самуйлова.

"Мы ожидали ускорения динамики результатов эмитента за третий квартал 2025 года, однако отчет оказался сильнее наших прогнозов. На этом фоне повышаем целевую цену до 70 рублей за акцию и сохраняем рекомендацию "покупать". Потенциал роста котировок на горизонте года оценивается примерно в 38%", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.