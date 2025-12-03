Рубль утром дешевеет в паре с юанем на фиксации прибыли после роста накануне

Москва. 3 декабря. Китайский юань растет на Московской бирже при открытии торгов в среду. Рубль дешевеет на фоне фиксации прибыли после сильного роста накануне, обусловленного ожиданиями позитивных новостей об урегулировании российско-украинского конфликта.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,017 руб. (+5,7 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,19 коп. выше уровня действующего официального курса.

Курс валютной пары юань/рубль вновь тестирует сопротивление на уровне 11 руб. за юань на торгах в среду, говорит управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"На наш взгляд, поддержку данной динамике будет оказывать дальнейшая активизация спроса на валюту со стороны импортеров и физлиц (зарубежный туризм). Считаем возвращение юаня в наш целевой диапазон 11-11,5 руб. обоснованным с точки зрения факторов спроса и предложения - ожидаем закрепления в данном диапазоне до конца недели с дальнейшим смещением котировок в его середину", - пишет эксперт в комментарии.

Внимание игроков направлено на переговоры президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которые состоялись в Москве накануне и длились около пяти часов. Стороны обсудили план Трампа по украинскому урегулированию, но не вдавались в детали, сказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Компромисс по территориальному вопросу в рамках украинского урегулирования пока не найден, добавил Ушаков.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ходе переговоров был достигнут некоторый прогресс. "Мы пытаемся понять, возможно ли прекратить конфликт таким образом, чтобы защитить будущее Украины, с которым согласились бы обе стороны", - отметил он в интервью телеканалу Fox News.

Цены на нефть слабо растут утром в среду после снижения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 мск поднимается на 0,34%, до $62,65 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,41%, до $58,87 за баррель.

Трейдеры считают, что завершение российско-украинского конфликта может привести к отмене санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и увеличить приток топлива на рынок, уже демонстрирующий признаки избытка предложения.

При этом процесс снятия санкций может оказаться сложным и затянутым. Есть опасения, что Европа продолжит курс на отказ от российского топлива на фоне жесткой риторики Москвы. Так, накануне Путин обвинил европейские страны в попытках заблокировать мирный процесс и назвал некоторые требования "абсолютно неприемлемыми".

Между тем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю увеличились на 2,48 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 18:30 мск, и опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что они укажут на снижение нефтяных запасов на 1,9 млн баррелей.