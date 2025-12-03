.
Мнения аналитиков
Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3,1%
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3.1% после повышения на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались выше ожиданий экономистов, которые оценивали октябрьский рост всего лишь на уровне 0,1%
 
Оборот розничной торговли в октябре вырос на 4,8%
Оборот розничной торговли в России в октябре в годовом выражении увеличился на 4,8%, сообщил Росстат в среду. Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение показателя на 2,1%. Темпы роста показателя...
 
Путин: инфляция в РФ в 2025 году составит около 6%, рост ВВП ожидается от 0,5% до 1%
Инфляция в РФ в 2025 г. будет ниже прогнозов и составит около 6%, рост ВВП ожидается от 0,5% до 1%, что является ожидаемой мягкой посадкой, но появились некоторые дисбалансы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ...
 
Решетников назвал крепкий рубль одним из вызовов для экономики РФ
Крепкий рубль в результате большого положительного торгового баланса является вызовом для экономики РФ, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". "У нас есть несколько вызовов, которые мы...
 
03 декабря 2025 года 09:50

Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 3 декабря. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе новостей, поступивших по итогам встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и инвестором, предпринимателем Джаредом Кушнером, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф обсудили план Дональда Трампа по украинскому урегулированию, но не детали, а суть заложенного в эти документы, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. "Мы, естественно, с американскими коллегами обсудили содержание тех проектов, тех документов, которые американцы какое-то время назад передали в Москву, прошлись по этим документам и не обсуждали конкретные формулировки, конкретные предложения, а обсуждали суть того, что заложено в эти американские документы", - сказал Ушаков журналистам по итогам переговоров.

Помощник президента РФ сообщил, что переданные в Москве американской стороной документы касаются украинского урегулирования, но не стал при этом раскрывать детали материалов. "Я не могу раскрывать суть этих документов, но я бы сказал, что они все касаются долгосрочного урегулирования кризиса на Украине", - сказал Ушаков.

Его спросили об американском плане по урегулированию из 28 пунктов и попросили уточнить, насколько он изменился, сколько пунктов сейчас. "Если интересен вопрос только о пунктах, был документ, который содержал 27 пунктов, он нам был передан, мы с ним ознакомились. Хотя мы не работали над формулировками и никаких дискуссий с американскими коллегами на этот счет не было. Затем мы получили еще несколько документов, а именно - четыре документа, которые сегодня тоже обсуждались на встрече нашего президента с Уиткоффом и Кушнером", - сказал Ушаков.

Он отметил также, что "вначале был один вариант (мирного плана - ИФ), затем этот вариант был доработан, и теперь здесь вместо одного документа - четыре". "Я бы больше не мог сказать", - добавил помощник президента РФ.

Компромисс по территориальному вопросу в рамках украинского урегулирования пока не найден, заявил Ушаков. "Он (этот вопрос - ИФ), естественно, наиболее важный для нас, ну и для американцев тоже. (...) Пока еще компромиссного варианта найдено не было, но некоторые американские наработки, они выглядят более-менее приемлемыми, но их нужно обсуждать. Некоторые формулировки, которые были предложены, они нам не подходят. Работа будет продолжаться. Но это, действительно, один из важнейших вопросов", - заявил Ушаков журналистам.

Перспективы встречи президентов РФ и США зависят от результатов работы по линии их помощников и компетентных ведомств, сообщил также помощник президента РФ. "Договорились, что на уровне представителей, помощников и других представителей, мы продолжим контакты с американцами, в частности с этими двумя людьми, которые приехали сегодня в Кремль. Что касается возможной встречи на президентском уровне, то это будет зависеть от того, какой прогресс сумеем достичь вот по этому пути, когда будем упорно и настойчиво работать по линии помощников, представителей МИД и других ведомств", - сказал Ушаков.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ходе переговоров по урегулированию ситуации на Украине был достигнут некоторый прогресс. "Я думаю, что мы достигли определенного прогресса, мы приблизились, но (...) мы еще не там", - заявил Рубио в интервью телеканалу Fox News. "Мы пытаемся понять, возможно ли прекратить конфликт таким образом, чтобы защитить будущее Украины, с которым согласились бы обе стороны", - отметил он.

Госсекретарь США отказался назвать конкретную дату, когда, по его мнению, может быть достигнуто прекращение конфликта. "В конечном счете решения в случае с Россией должен принимать только (президент РФ Владимир - ИФ) Путин. (...) Не его советники, а Путин", - заявил Рубио. "Только Путин может положить конец этому конфликту со стороны России", - добавил он.

Американские фондовые индексы во вторник показали положительную динамику, отыграв часть падения днем ранее. Этому способствовал, в том числе, рост котировок акций технологических компаний. Кроме того, благоприятным для рынка фактором стало замедление роста доходности гособлигаций. Трейдеры ждут публикации статданных, которые могут оказать влияние на решение Федеральной резервной системы относительно базовой ставки на следующей неделе. В настоящее время вероятность того, что она будет понижена на 25 базисных пунктов, оценивается рынком в 89%, по данным FedWatch.

Также инвесторы внимательно следят за новостями о том, кто может стать преемником Джерома Пауэлла на посту главы ФРС после окончания срока его полномочий в следующем году. Пока основным претендентом на эту должность является экономический советник Белого дома Кевин Хассетт.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно в среду. Так, китайский Shanghai Composite теряет 0,37%, гонконгский Hang Seng - 1,22%. Вместе с тем японский Nikkei 225 прибавляет 1,63%. Южнокорейский фондовый индекс Kospi поднимается на 1,23%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,18%.

В свою очередь мировые цены на нефть слабо растут утром в среду после снижения по итогам предыдущей сессии. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск поднимается на 0,14%, до $62,54 за баррель. Во вторник контракт подешевел на 1,14%, до $62,45 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 0,15%, до $58,73 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 1,15%, до $58,64 за баррель.

Внимание рынка было направлено на переговоры президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которые состоялись в Москве накануне и длились около пяти часов. Стороны обсудили план Трампа по украинскому урегулированию, но не вдавались в детали, сказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Трейдеры считают, что завершение конфликта может привести к отмене санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и увеличить приток топлива на рынок, уже демонстрирующий признаки избытка предложения.

При этом процесс снятия санкций может оказаться сложным и затянутым. Есть опасения, что Европа продолжит курс на отказ от российского топлива на фоне жесткой риторики Москвы. Так, накануне Путин обвинил европейские страны в попытках заблокировать мирный процесс и назвал некоторые требования "абсолютно неприемлемыми".

Между тем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю увеличились на 2,48 млн баррелей. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 18:30 мск, и опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что они укажут на снижение нефтяных запасов на 1,9 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась в 1,4 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 13,198 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,791 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 2 декабря вырос всего на 0,001% и составил 118,28 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,03%, поднявшись до 1194,06 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-01R" (+0,82%), "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (+0,72%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,6%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1P-21" (-1%), "Новотранс-001Р-03" (-0,52%) и "Почта России БО-002P-03" (-0,41%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Село Зеленое холдинг" увеличило объем размещения 2-летних облигаций серии 001Р-02 с 2 млрд рублей до 3,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 2 декабря. Финальный ориентир ставки купона был установлен в размере 17,25% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 18,68% годовых, купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 5 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) с 10:00 мск 8 декабря до 18:30 мск 15 декабря проведет сбор заявок на выпуск 5-летних дисконтных облигаций серии 006Р-04Р объемом 5 млрд рублей. Цена размещения с учетом дисконта - 53% от номинала, номинал - 1 тыс. рублей. Техразмещение запланировано на 16 декабря.

ООО "Л-Старт" утвердило программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет с возможностью досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента. В середине сентября компания завершила размещение дебютного выпуска облигаций на 500 млн рублей. В конце ноября начала размещение второго выпуска облигаций номинальным объемом 500 млн рублей (на текущий момент размещены бумаги на 102,3 млн рублей).

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 3-го купона 3-летних облигаций серии 001P-46R объемом 20 млрд рублей на уровне 17,83% годовых. Компания разместила выпуск в октябре 2025 года.

ООО "Чистая планета" допустило технический дефолт при выплате 26-го купона облигаций серии БО-01 на сумму 2,3 млн рублей. "В связи с финансовыми трудностями и недостаточным объемом денежных средств на счетах ООО "Чистая планета" не смогло исполнить обязательства перед инвесторами по выплате дохода за 26-й купонный период в установленную дату - 1 декабря. На сегодня руководство компании разрабатывает план выхода из кризисной ситуации, чтобы избежать фактического дефолта", - говорится в сообщении компании. Дата истечения срока технического дефолта - 15 декабря. Пятилетний выпуск на 100 млн рублей был размещен в октябре 2023 года. Ставки 1-18-го ежемесячных купонов установлены на уровне 17,5% годовых, 19-36-го купонов - 28% годовых. По выпуску предусмотрены сall-опционы в даты окончания 32-го и 46-го купонных периодов по усмотрению эмитента. В декабре 2024 года эмитент уже допускал технический дефолт при выплате купона, однако тогда ему удалось выйти из него.

Владельцы облигаций ООО "О''Кей финанс" серии 001Р-01 получили право досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Основанием наступления досрочного погашения послужила утрата прямого или косвенного контроля, осуществляемого O''Key Group, в отношении более 50% уставного капитала: ООО "О''Кей" (MOEX: OKEY), АО "Доринда" и ООО "О''Кей финанс". Дата возникновения основания - 1 декабря. Десятилетний выпуск облигаций на 8,5 млрд рублей был размещен в ноябре 2022 года. Ставка квартальных купонов до оферты в мае 2026 года - 11,5% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


