Инвестпривлекательность рынка акций РФ фундаментально остается высокой - "БКС МИ"

Фундаментально инвестиционная привлекательность российского рынка акций остается на высоком уровне, прогноз индекса Мосбиржи на горизонте года составляет 3500 пунктов (с дивидендами), говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлии Голдиной.

Рынок на торгах в среду снова будет концентрироваться практически целиком на политических новостях и заявлениях, однако каких-то серьезных движений ждать не стоит, полагает эксперт. Кроме того, отмечает она, вечером выйдут данные по инфляции, на которые инвесторы начинают все активнее реагировать по мере приближения заседания ЦБ РФ по ключевой ставке.

Президент России Владимир Путин во вторник принял спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. По итогам встречи конкретных заявлений по мирному урегулированию украинского кризиса не появилось.

"Индекс Мосбиржи во вторник закрылся на уровне 4,3х по мультипликатору Р/Е. Дисконт остается значительным - к историческим средним это более 30% на фоне неопределенности в геополитике и жесткой денежно-кредитной политики, - указывает Голдина в обзоре инвесткомпании. - Фундаментально инвестиционная привлекательность российского рынка акций остается на высоком уровне, наш таргет на двенадцать месяцев вперед по индексу Мосбиржи составляет 3500 пунктов (с дивидендами) с потенциалом роста 30%".

