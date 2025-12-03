Рубль, вероятно, будет двигаться в пределах 77-79 руб./$1 в перспективе недели - "Цифра брокер"

Курс валютной пары доллар/рубль, вероятно, будет двигаться в пределах диапазона 77-79 руб./$1 в перспективе недели, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Несмотря на слабую конъюнктуру на рынке нефти, рубль продолжает укрепление, констатируют эксперты.

Высокая ключевая ставка ЦБ РФ продолжает сдерживать потребительскую активность и стимулирует бизнес и население оставаться в рублевых активах. Оптимистичные ожидания в отношении геополитики также оказывают эмоциональную поддержку национальной валюте, отмечают они.

Тем не менее предложение валюты на внутреннем рынке может сократиться уже в декабре, полагают аналитики инвесткомпании.

В частности, указывают они, продажи экспортной выручки могут снизиться под влиянием последних санкций в отношении "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа".

На текущей неделе Минфин даст свою оценку по продажам валюты на предстоящий календарный месяц, и в случае снижения объема операций баланс спроса и предложения валюты может пошатнуться.

"Мы ожидаем движения курса рубля в пределах 77-79 руб./$1 в перспективе недели", - говорится в материале инвесткомпании.

