.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль, вероятно, будет двигаться в пределах 77-79 руб./$1 в перспективе недели - "Цифра брокер"
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3,1%
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3.1% после повышения на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались выше ожиданий экономистов, которые оценивали октябрьский рост всего лишь на уровне 0,1%
 
Путин: инфляция в РФ в 2025 году составит около 6%, рост ВВП ожидается от 0,5% до 1%
Инфляция в РФ в 2025 г. будет ниже прогнозов и составит около 6%, рост ВВП ожидается от 0,5% до 1%, что является ожидаемой мягкой посадкой, но появились некоторые дисбалансы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ...
 
Решетников назвал крепкий рубль одним из вызовов для экономики РФ
Крепкий рубль в результате большого положительного торгового баланса является вызовом для экономики РФ, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". "У нас есть несколько вызовов, которые мы...
 
ОЭСР ожидает рост мирового ВВП в 2025 году на уровне 3,2%
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подтвердила прогнозы роста мирового ВВП на 2025 и 2026 годы, отметив устойчивость глобальной экономики, несмотря на повышение торговых барьеров и политическую неопределенность. Согласно...
 
03 декабря 2025 года 10:10

Рубль, вероятно, будет двигаться в пределах 77-79 руб./$1 в перспективе недели - "Цифра брокер"

Курс валютной пары доллар/рубль, вероятно, будет двигаться в пределах диапазона 77-79 руб./$1 в перспективе недели, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Несмотря на слабую конъюнктуру на рынке нефти, рубль продолжает укрепление, констатируют эксперты.

Высокая ключевая ставка ЦБ РФ продолжает сдерживать потребительскую активность и стимулирует бизнес и население оставаться в рублевых активах. Оптимистичные ожидания в отношении геополитики также оказывают эмоциональную поддержку национальной валюте, отмечают они.

Тем не менее предложение валюты на внутреннем рынке может сократиться уже в декабре, полагают аналитики инвесткомпании.

В частности, указывают они, продажи экспортной выручки могут снизиться под влиянием последних санкций в отношении "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа".

На текущей неделе Минфин даст свою оценку по продажам валюты на предстоящий календарный месяц, и в случае снижения объема операций баланс спроса и предложения валюты может пошатнуться.

"Мы ожидаем движения курса рубля в пределах 77-79 руб./$1 в перспективе недели", - говорится в материале инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
03 декабря 2025 года 10:31
Инвестпривлекательность рынка акций РФ фундаментально остается высокой - "БКС МИ"
Фундаментально инвестиционная привлекательность российского рынка акций остается на высоком уровне, прогноз индекса Мосбиржи на горизонте года составляет 3500 пунктов (с дивидендами), говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлии Голдиной. Рынок на торгах в среду снова будет...    читать дальше
.
03 декабря 2025 года 10:20
Рубль утром дешевеет в паре с юанем на фиксации прибыли после роста накануне
Москва. 3 декабря. Китайский юань растет на Московской бирже при открытии торгов в среду. Рубль дешевеет на фоне фиксации прибыли после сильного роста накануне, обусловленного ожиданиями позитивных новостей об урегулировании российско-украинского конфликта.    читать дальше
.
03 декабря 2025 года 09:50
Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 3 декабря. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе новостей, поступивших по итогам встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и инвестором, предпринимателем Джаредом Кушнером, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
03 декабря 2025 года 09:48
Юань вновь протестирует сопротивление на уровне 11 руб. в среду - ПСБ
Курс валютной пары юань/рубль может попытаться вновь протестировать сопротивление на уровне 11 руб. за юань на торгах в среду, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "На наш взгляд, поддержку данной динамике будет оказывать дальнейшая активизация...    читать дальше
.
03 декабря 2025 года 09:32
Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2600-2700п в среду - ПСБ
Целевой диапазон по индексу Мосбиржи на торговую сессию вторника составляет 2600-2700 пунктов, прогнозирует управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова. Рынок будет переоценивать итоги диалога с Вашингтоном по урегулированию конфликта на Украине,...    читать дальше
.
03 декабря 2025 года 09:17
Индекс Мосбиржи обладает хорошими шансами на подъем к 2800п до конца года - "ВТБ Моя Аналитика"
Индекс Мосбиржи обладает хорошими шансами на подъем к 2800 пунктов до конца текущего года, считает аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". "Индекс Мосбиржи закрылся во вторник на отметке в 2667 пунктов (снижением на 0,73%) на фоне ожиданий результатов переговоров с американскими...    читать дальше
.
02 декабря 2025 года 19:38
Рынок акций РФ просел ниже 2670п по индексу МосБиржи, игроки ожидают итогов встречи Путина и Уиткоффа
Москва. 2 декабря. Рынок акций РФ завершил основные торги во вторник снижением после заявлений президента РФ Владимира Путина относительно участия Европы в мирном урегулировании конфликта вокруг Украины, инвесторы также ожидают итогов встречи Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа. Индекс МосБиржи опустился ниже 2670 пунктов на фоне очередного укрепления рубля.    читать дальше
.
02 декабря 2025 года 19:37
Рубль во вторник растерял дневной рост и слегка опустился в паре с юанем в ожидании переговоров по Украине
Москва. 2 декабря. Китайский юань отыграл дневные потери и немного подрос на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль слегка опустился в ожидании переговоров президента РФ Владимир Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа относительно урегулирования российско-украинского конфликта.    читать дальше
.
02 декабря 2025 года 18:46
Курс рубля может уйти к 10,78 руб./юань в случае закрепления ниже 10,9 руб./юань - БКС Экспресс
Курс валютной пары юань/рубль может снизиться до уровня 10,78 руб. за юань в случае его закрепления ниже 10,9 руб. за юань, говорится в комментарии аналитика Дмитрия Бабина на портале БКС Экспресс. "Избыточное предложение иностранной валюты в целом у нас сохраняется, что вместе с недостаточным...    читать дальше
.
02 декабря 2025 года 18:15
"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Ленты
"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Лента" с прогнозной стоимостью на уровне 2150 рублей за штуку, сообщается в комментарии старшего аналитика брокера Никиты Степанова. "Считаем, что эмитент сможет выплатить свой первый дивиденд уже по итогам 2026 года, но, по...    читать дальше
.
02 декабря 2025 года 17:46
Золото, вероятно, будет торговаться в диапазоне $4000-4200/унц. в декабре - SberCIB
Золото, вероятно, будет торговаться в диапазоне $4000-4200 за тройскую унцию в текущем декабре, полагают аналитики SberCIB Investment Research. "Ожидаемое снижение ставки ФРС в декабре может поддержать котировки драгметалла. Настроения на рынке будут зависеть еще и от макростатистики, которую...    читать дальше
.
02 декабря 2025 года 17:24
"Финам" повысил прогнозную цену акций Норникеля до 156,4 руб
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций ГМК "Норильский никель" до 156,4 рубля за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 19% от текущего уровня, рейтинг - "покупать", сообщается в материале аналитика Алексея Калачева. "Позитивная динамика цен по корзине металлов эмитента...    читать дальше
.
02 декабря 2025 года 16:41
Инвестидеи в акциях Whoosh не видно - Совкомбанк
Инвестиционной идеи в акциях "ВУШ Холдинга" в настоящее время не видно, говорится в комментарии аналитиков Совкомбанка Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. "Отчетность эмитента за 3К25 по МСФО была слабой и в рамках наших ожиданий. Впереди четвертый квартал, в котором показатель EBITDA обычно...    читать дальше
.
02 декабря 2025 года 16:19
Акции Мосбиржи не выглядят существенно недооцененными - Альфа-банк
Акции "Московской биржи" в настоящее время не выглядят существенно недооцененными, считают аналитики Альфа-банка. "Операционные результаты эмитента за ноябрь выглядят ожидаемо с учетом динамики рынков и происходивших событий. По нашим оценкам, с учетом текущих макровводных, динамики объемов...    читать дальше
.
02 декабря 2025 года 15:43
Прогноз средней цены нефти в декабре - $62/барр. - SberCIB
едняя цена нефти марки Brent в декабре текущего года составит, вероятно, $62 за баррель, считают аналитики SberCIB Investment Research. Эксперты отмечают в комментарии, что в декабре низкий уровень спроса на сырье, также ожидание профицита в следующем году и геополитика могут давить на...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.