03 декабря 2025 года 09:32
Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2600-2700п в среду - ПСБ
Целевой диапазон по индексу Мосбиржи на торговую сессию вторника составляет 2600-2700 пунктов, прогнозирует управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова. Рынок будет переоценивать итоги диалога с Вашингтоном по урегулированию конфликта на Украине, которые, отмечает аналитик, не привнесли каких-то весомых прорывов, но и не ухудшили ситуацию. "Мы считаем, что высокий уровень неопределенности остается в силе, плюс не забываем и про приближение заседания ЦБ РФ (19 декабря 2025 года)", - говорится в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
