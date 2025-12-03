.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи обладает хорошими шансами на подъем к 2800п до конца года - "ВТБ Моя Аналитика"
.
03 декабря 2025 года 09:17
Индекс Мосбиржи обладает хорошими шансами на подъем к 2800п до конца года - "ВТБ Моя Аналитика"
Индекс Мосбиржи обладает хорошими шансами на подъем к 2800 пунктов до конца текущего года, считает аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". "Индекс Мосбиржи закрылся во вторник на отметке в 2667 пунктов (снижением на 0,73%) на фоне ожиданий результатов переговоров с американскими представителями в Кремле. Полагаем, что сам тренд на ведение переговоров позитивен для рынка, но следует набраться терпения, - отмечают эксперты в комментарии. - Рынок уже больше недели не может прорваться выше 2700 пунктов, но мы по-прежнему считаем, что есть хорошие шансы увидеть уровень 2800 пунктов до конца 2025 года". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
03 декабря 2025 года 10:31
Фундаментально инвестиционная привлекательность российского рынка акций остается на высоком уровне, прогноз индекса Мосбиржи на горизонте года составляет 3500 пунктов (с дивидендами), говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлии Голдиной. Рынок на торгах в среду снова будет... читать дальше
.03 декабря 2025 года 10:20
Москва. 3 декабря. Китайский юань растет на Московской бирже при открытии торгов в среду. Рубль дешевеет на фоне фиксации прибыли после сильного роста накануне, обусловленного ожиданиями позитивных новостей об урегулировании российско-украинского конфликта. читать дальше
.03 декабря 2025 года 10:10
Курс валютной пары доллар/рубль, вероятно, будет двигаться в пределах диапазона 77-79 руб./$1 в перспективе недели, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Несмотря на слабую конъюнктуру на рынке нефти, рубль продолжает укрепление, констатируют эксперты. Высокая ключевая ставка... читать дальше
.03 декабря 2025 года 09:50
Москва. 3 декабря. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе новостей, поступивших по итогам встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и инвестором, предпринимателем Джаредом Кушнером, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.03 декабря 2025 года 09:48
Курс валютной пары юань/рубль может попытаться вновь протестировать сопротивление на уровне 11 руб. за юань на торгах в среду, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "На наш взгляд, поддержку данной динамике будет оказывать дальнейшая активизация... читать дальше
.03 декабря 2025 года 09:32
Целевой диапазон по индексу Мосбиржи на торговую сессию вторника составляет 2600-2700 пунктов, прогнозирует управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова. Рынок будет переоценивать итоги диалога с Вашингтоном по урегулированию конфликта на Украине,... читать дальше
.02 декабря 2025 года 19:38
Рынок акций РФ просел ниже 2670п по индексу МосБиржи, игроки ожидают итогов встречи Путина и Уиткоффа
Москва. 2 декабря. Рынок акций РФ завершил основные торги во вторник снижением после заявлений президента РФ Владимира Путина относительно участия Европы в мирном урегулировании конфликта вокруг Украины, инвесторы также ожидают итогов встречи Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа. Индекс МосБиржи опустился ниже 2670 пунктов на фоне очередного укрепления рубля. читать дальше
.02 декабря 2025 года 19:37
Рубль во вторник растерял дневной рост и слегка опустился в паре с юанем в ожидании переговоров по Украине
Москва. 2 декабря. Китайский юань отыграл дневные потери и немного подрос на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль слегка опустился в ожидании переговоров президента РФ Владимир Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа относительно урегулирования российско-украинского конфликта. читать дальше
.02 декабря 2025 года 18:46
Курс валютной пары юань/рубль может снизиться до уровня 10,78 руб. за юань в случае его закрепления ниже 10,9 руб. за юань, говорится в комментарии аналитика Дмитрия Бабина на портале БКС Экспресс. "Избыточное предложение иностранной валюты в целом у нас сохраняется, что вместе с недостаточным... читать дальше
.02 декабря 2025 года 18:15
"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Лента" с прогнозной стоимостью на уровне 2150 рублей за штуку, сообщается в комментарии старшего аналитика брокера Никиты Степанова. "Считаем, что эмитент сможет выплатить свой первый дивиденд уже по итогам 2026 года, но, по... читать дальше
.02 декабря 2025 года 17:46
Золото, вероятно, будет торговаться в диапазоне $4000-4200 за тройскую унцию в текущем декабре, полагают аналитики SberCIB Investment Research. "Ожидаемое снижение ставки ФРС в декабре может поддержать котировки драгметалла. Настроения на рынке будут зависеть еще и от макростатистики, которую... читать дальше
.02 декабря 2025 года 17:24
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций ГМК "Норильский никель" до 156,4 рубля за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 19% от текущего уровня, рейтинг - "покупать", сообщается в материале аналитика Алексея Калачева. "Позитивная динамика цен по корзине металлов эмитента... читать дальше
.02 декабря 2025 года 16:41
Инвестиционной идеи в акциях "ВУШ Холдинга" в настоящее время не видно, говорится в комментарии аналитиков Совкомбанка Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. "Отчетность эмитента за 3К25 по МСФО была слабой и в рамках наших ожиданий. Впереди четвертый квартал, в котором показатель EBITDA обычно... читать дальше
.02 декабря 2025 года 16:19
Акции "Московской биржи" в настоящее время не выглядят существенно недооцененными, считают аналитики Альфа-банка. "Операционные результаты эмитента за ноябрь выглядят ожидаемо с учетом динамики рынков и происходивших событий. По нашим оценкам, с учетом текущих макровводных, динамики объемов... читать дальше
.02 декабря 2025 года 15:43
едняя цена нефти марки Brent в декабре текущего года составит, вероятно, $62 за баррель, считают аналитики SberCIB Investment Research. Эксперты отмечают в комментарии, что в декабре низкий уровень спроса на сырье, также ожидание профицита в следующем году и геополитика могут давить на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.