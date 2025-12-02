.
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3,1%
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3.1% после повышения на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались выше ожиданий экономистов, которые оценивали октябрьский рост всего лишь на уровне 0,1%
 
Путин: инфляция в РФ в 2025 году составит около 6%, рост ВВП ожидается от 0,5% до 1%
Инфляция в РФ в 2025 г. будет ниже прогнозов и составит около 6%, рост ВВП ожидается от 0,5% до 1%, что является ожидаемой мягкой посадкой, но появились некоторые дисбалансы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ...
 
Решетников назвал крепкий рубль одним из вызовов для экономики РФ
Крепкий рубль в результате большого положительного торгового баланса является вызовом для экономики РФ, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". "У нас есть несколько вызовов, которые мы...
 
ОЭСР ожидает рост мирового ВВП в 2025 году на уровне 3,2%
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подтвердила прогнозы роста мирового ВВП на 2025 и 2026 годы, отметив устойчивость глобальной экономики, несмотря на повышение торговых барьеров и политическую неопределенность. Согласно...
 
02 декабря 2025 года 19:38

Рынок акций РФ просел ниже 2670п по индексу МосБиржи, игроки ожидают итогов встречи Путина и Уиткоффа

Москва. 2 декабря. Рынок акций РФ завершил основные торги во вторник снижением после заявлений президента РФ Владимира Путина относительно участия Европы в мирном урегулировании конфликта вокруг Украины, инвесторы также ожидают итогов встречи Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа. Индекс МосБиржи опустился ниже 2670 пунктов на фоне очередного укрепления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2667,2 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1084,68 пункта (-0,4%); лидировали в снижении акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 3 декабря, составил 77,4631 руб. (-23,96 копейки).

Подешевели также акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,1%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,1%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8% и -0,8% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,4%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-0,4%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,2%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,1%).

Совет директоров ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) (-0,8%) рассмотрит обновленную стратегию компании в декабре, сообщил журналистам президент оператора Михаил Осеевский. "12 декабря комитет по стратегии (рассмотрит документ - ИФ), потом - совет директоров", - сказал Осеевский в кулуарах форума "Россия зовет!". По его словам, в следующем году компания планирует презентовать стратегию.

Также Осеевский сообщил, что "Ростелеком" рассчитывает в 2026 году приблизиться по размеру выручки к 1 трлн рублей, а в 2027 году - превысить эту отметку. Ранее заместитель президента - председателя правления "Ростелекома" Анна Трегубенкова говорила "Интерфаксу", что на новый стратегический цикл (компания готовит стратегию развития до 2030 года - ИФ) "Ростелеком" прогнозирует увеличение выручки до уровня более 1 трлн рублей.

Подорожали акции "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+0,5%).

Президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!" заявил, что российский фондовый рынок обладает потенциалом для новых размещений, чтобы использовать его, правительству поручено сформировать программу первичных и вторичных размещений компаний с госучастием, а министерствам - отраслевые планы по выводу на биржу крупных компаний.

Позже Путин, говоря о возможных ответных мерах на атаки на танкеры в Черном море, заявил, что есть радикальный способ вообще отрезать Украину от моря.

Также Путин сообщил журналистам во вторник, что Европа сама прекратила контакты с РФ, при этом она мешает Вашингтону и мирному плану президента США Дональда Трампа. По словам Путина, если Европа начнет войну с Россией, может произойти ситуация, при которой России не с кем будет договариваться.

Кроме того, Путин заявил, что предлагаемые Европой изменения в план Трампа направлены только на блокирование мирного процесса. Россия допускает возвращение Европы к переговорам по Украине, если они будут учитывать реалии на земле, заключил президент РФ.

Спрос в экономике РФ в настоящее время находится в периоде охлаждения, отскок будет, но не такой, как хотелось бы, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе форума "Россия зовет!". "Спрос сейчас в периоде охлаждения. Понятно, что какой-то отскок будет. Наверное, не такой, как нам бы хотелось, но какой-то будет", - сказал он.

Повышение траектории ключевой ставки на 2026 год все равно предполагает дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, рынки корректно отреагировали на это, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Повышение ставки НДС в условиях жесткой денежно-кредитной политики может пройти фактически "незаметно", считает министр финансов РФ Антон Силуанов.

Крепкий рубль в результате большого положительного торгового баланса является вызовом для экономики РФ, заявил глава Минэкономразвития Решетников. "У нас есть несколько вызовов, которые мы должны обговорить. Один из них - это крепкий курс рубля", - сказал он. По его словам, "когда мы посмотрели крупнейшие проекты, которые мы сейчас кредитуем", то все эти проекты экспортоориентированы, объем экспорта, по оценкам, в ближайшее время составит от $50 млрд до $70 млрд дополнительного экспорта в год.

Вечером во вторник Путин планирует встретиться в Москве со спецпосланником США Уиткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером для обсуждения "мирного плана Трампа" по Украине.

Власти США с оптимизмом относятся к переговорам по решению украинского конфликта, заявила в понедельник представитель Белого дома Кэролайн Левитт. "В администрации есть оптимизм", - сказала она на брифинге, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать переговорный процесс. Левитт напомнила, что на выходных США провели переговоры с украинской делегацией во Флориде и что Уиткофф направился в Россию.

Достижение финальных договоренностей о мирном урегулировании украинского конфликта привело бы к стремительному росту российского фондового рынка, однако вряд ли они могут быть полностью согласованы прямо сейчас, полагает глава ВТБ Андрей Костин.

"Я не думаю, что сегодня или завтра удастся договориться по всем пунктам", - сказал Костин на брифинге в рамках форума "Россия зовет!". "Если договоренности будут достигнуты, рынок прыгнет в разы. Мы пока исходим из спокойного сценария, не закладываем серьезный скачок", - заявил Костин.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, рынок акций РФ во вторник находится в ожидании встречи на высшем уровне в Москве, вечером волатильность усилилась, при этом объемы торгов оставались невысокими (меньше трети среднедневного показателя за прошлый месяц).

Из отдельных бумаг эксперт выделил акции уральского застройщика "АПРИ" (MOEX: APRI) (+10,6%), которые после публикации отчета за третий квартал и 9 месяцев 2025 года выросли за два дня более чем на 40% и только вечером во вторник скорректировались с достигнутых максимумов. Из-за резкого роста котировок 1 и 2 декабря Мосбиржа проводила дискретный аукцион по акциям компании.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи большую часть дня торговался нейтрально и лишь к вечеру умеренно просел на фоне укрепления рубля. Инвесторы ожидают результатов переговоров Путина с Уиткоффом. Сдерживающими факторами выступили рост рубля и снижение цен на нефть.

В США фондовые биржи растут, предвкушая снижение процентных ставок ФРС в декабре. Вероятность этого, согласно FedWatch, оценивается выше 87%. В Китае, напротив, инвесторы перешли к выжидательной позиции, готовясь оценивать сигналы от предстоящей Центральной экономической рабочей конференции и декабрьского заседания политбюро КПК. В среду инвесторы узнают ноябрьские PMI в секторе услуг КНР, еврозоны и США. Также на американском рынке станет известно изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP в ноябре. Росстат сообщит о темпах инфляции, акционеры "Русала" на внеочередном общем собрании обсудят дивиденды. Прогноз для индекса МосБиржи на 3 декабря - колебания в коридоре 2620-2720 пунктов, считает Шепелев.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Максима Абрамова, рынок акций вечером просел под давлением продаж, не дождавшись позитивных новостей. Сообщения о прибытии в Москву спецпосланника США Стива Уиткоффа для обсуждения урегулирования ситуации на Украине не смогли поддержать настроения инвесторов, которые уже сдержанно реагируют на дипломатические сигналы и не ожидают быстрых результатов.

Кроме того, заявления председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова на форуме "Россия зовет!" о возможном снижении Банком России ключевой ставки минимум на 0,5 п.п. в декабре были восприняты без особого оптимизма. Дополнительную осторожность на рынке вызвали и комментарии Путина, в которых он отметил, что Россия не рассматривает возможность конфликта с Европой, но при необходимости готова оперативно реагировать на возможные угрозы.

Индекс МосБиржи при улучшении рыночной конъюнктуры сохраняет потенциал для пробоя сопротивления в районе 2700 пунктов. Однако в случае отсутствия прогресса в переговорах по урегулированию ситуации на Украине индекс может откатиться сначала к отметке 2600 пунктов, а затем и к 2500 пунктам, считает Абрамов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на западных фондовых площадках во вторник преобладали сдержанные покупки - судя по всему, основные индексы настроены на обновление рекордных пиков до конца года. Этому во многом способствуют ожидания по снижению процентной ставки ФРС в ближайшие месяцы, особенно в случае смены главы регулятора.

Индексы МосБиржи и РТС к завершению сессии отступили от района сопротивлений 2690 пунктов и 1100 пунктов соответственно и стремились к поддержкам 2655 пунктов и 1080 пунктов. Судя по всему, рынок отреагировал на комментарии Путина перед назначенной на вечер вторника встречей с Уиткоффом о сохранении враждебной позиции Европы в украинском конфликте. Впрочем, к утру среды инвесторы могут получить и более обнадеживающие сигналы с переговоров с американской делегацией, считает аналитик.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 закрылся без изменений, австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 1,9%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX растут на 0,2-0,7%, CAC 40 просел на 0,1%) и США (индексы акций к 18:50 МСК выросли на 0,4-1,1% во главе с Nasdaq).

Давление на китайский рынок оказывают сигналы продолжающегося ухудшения ситуации в сфере недвижимости. Накануне крупный застройщик China Vanke попросил годовую отсрочку для погашения облигаций на сумму 2 млрд юаней ($283 млн).

Инфляция в Южной Корее в ноябре составила 2,4% в годовом выражении, как и месяцем ранее. Темпы роста потребительских цен остались выше целевого показателя центробанка страны в 2% третий месяц подряд, и это усилило ожидания трейдеров, что регулятор не будет спешить со снижением ключевой ставки.

На нефтяном рынке к вечеру во вторник цены корректируются после роста в начале недели на опасениях сокращения мировых поставок.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $63,03 за баррель (-0,2% и +1,3% накануне), январская цена фьючерса на WTI - $59,19 за баррель (-0,2% и +1,3% в понедельник).

В понедельник пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) сообщила "Интерфаксу", что консорциум осуществляет отгрузку нефти с одного из трех выносных причальных устройств. Ранее министерство энергетики Казахстана экстренно активизировало план перенаправления экспорта нефти по альтернативным маршрутам после атаки на объекты КТК.

Также инвесторы ждут новостей о переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта. Прогресс в урегулировании ситуации на Украине может повлечь за собой снятие санкций с российского нефтяного сектора.

На минувших выходных министры стран ОПЕК+ подтвердили ранее принятое решение сохранить квоты на добычу нефти на прежнем уровне в течение всего 2026 года.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже во вторник снизились акции ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (-3,8%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-3%), "Эйч Эф Джи" (MOEX: HNFG) (-2,7%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-2,5%).

Выросли акции ПАО "АПРИ" (+10,6%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+5%), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (+3,6%), ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (+2,9%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+2,4%), бумаги ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 38,63 млрд рублей (из них 5,66 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 4,89 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,77 млрд рублей на акции "Т-Технологии").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


