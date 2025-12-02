.
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3,1%
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3.1% после повышения на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались выше ожиданий экономистов, которые оценивали октябрьский рост всего лишь на уровне 0,1%
 
Путин: инфляция в РФ в 2025 году составит около 6%, рост ВВП ожидается от 0,5% до 1%
Инфляция в РФ в 2025 г. будет ниже прогнозов и составит около 6%, рост ВВП ожидается от 0,5% до 1%, что является ожидаемой мягкой посадкой, но появились некоторые дисбалансы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ...
 
Решетников назвал крепкий рубль одним из вызовов для экономики РФ
Крепкий рубль в результате большого положительного торгового баланса является вызовом для экономики РФ, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". "У нас есть несколько вызовов, которые мы...
 
ОЭСР ожидает рост мирового ВВП в 2025 году на уровне 3,2%
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подтвердила прогнозы роста мирового ВВП на 2025 и 2026 годы, отметив устойчивость глобальной экономики, несмотря на повышение торговых барьеров и политическую неопределенность. Согласно...
 
02 декабря 2025 года 19:37

Рубль во вторник растерял дневной рост и слегка опустился в паре с юанем в ожидании переговоров по Украине

Москва. 2 декабря. Китайский юань отыграл дневные потери и немного подрос на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль слегка опустился в ожидании переговоров президента РФ Владимир Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа относительно урегулирования российско-украинского конфликта.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,96 руб., что на 1 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 3 декабря на 23,96 копейки, до 77,4631 руб./$1, и опустил курс евро на 49,24 копейки, до 89,8514 руб./EUR1.

"Рубль проигнорировал завершение ноябрьского налогового периода и на этой неделе продолжил укрепляться. Сегодня юань на Мосбирже отметился ниже 10,9 руб. впервые с конца июля, а доллар опускается в направлении 77 руб. Продажи валюты продолжаются, а спроса на нее почти нет. Согласно оперативным данным, импорт в третьем квартале просел на 7%. Процентные ставки остаются высокими, а валютные депозиты компаний продолжают расти. Все это формирует ощутимую поддержку рублю, который чувствует себя комфортно и не спешит отступать, несмотря на снижение цен на нефть. Тем не менее, текущие уровни видятся предельными для импульса ревальвации. По мере активизации предпраздничного спроса на импорт компаний и населения спрос на валюту будет расти. Другой фактор против нацвалюты - ожидаемое снижение ключевой ставки в декабре. На этой неделе ждем курсы на уровне 10,9-11,1 руб. за юань и 77-80 руб. за доллар", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Участники рынка ожидают новостей относительно урегулирования российско-украинского конфликта, в частности, о встрече президента РФ Владимир Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, которая должна состояться вечером во вторник.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее напоминал, что перед поездкой Уиткоффа в Москву власти США две недели вели интенсивную работу с украинской стороной. По его словам, в Москве ценят усилия США по украинскому урегулированию.

В минувшее воскресенье Уиткофф вместе с госсекретарем США Марко Рубио и зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером встречался в Майами с украинской делегацией, в понедельник консультации продолжились.

По словам Пескова, Кушнер будет присутствовать на переговорах Путина и Уиткоффа.

Визит Уиткоффа в Россию станет шестым в этом году. Впервые он посетил Москву в феврале, затем последовали визиты в столицу РФ и Санкт-Петербург 13 марта, 11 и 25 апреля, а также 6 августа.

Кроме того, участники рынка анализируют заявления представителей российских властей, сделанные в ходе инвестиционного форума ВТБ (MOEX: VTBR) "Россия зовет!".

Инфляция в РФ в 2025 г. будет ниже прогнозов и составит около 6%, рост ВВП ожидается от 0,5% до 1%, что является ожидаемой мягкой посадкой, но появились некоторые дисбалансы, заявил президент РФ Путин в ходе форума ВТБ.

"Снижение инфляции стало важным достижением текущего года. Если в марте инфляция оценивалась двузначными темпами, то сейчас ниже 7% в годовом выражении. Ожидается, что к концу декабря она будет около 6%, то есть ниже прогнозов правительства и ЦБ", - сказал он.

Повышение траектории ключевой ставки на 2026 год все равно предполагает дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, рынки корректно отреагировали на это, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Повышение прогнозной траектории - это пересмотр наших ожиданий по ключевой ставке. Тем не менее этот прогноз предполагает продолжение смягчения денежно-кредитной политики, пусть более медленными темпами, чем мы до этого ожидали в своем предыдущем прогнозе, чем ожидали рынки. И на мой взгляд, рынки абсолютно корректно отреагировали на такое уточнение прогноза", - сказала Набиуллина на форуме ВТБ "Россия зовёт".

По ее словам, никто из аналитиков не ждет снижения инфляции в 2026 году ниже таргета в 4%.

"Это означает, что никто не считает, что у нас сейчас чрезмерно жесткая денежно-кредитная политика, чрезмерно жесткая траектория денежно-кредитной политики, что она приведет к перелету инфляции вниз. Мы считаем, что участники финансового рынка делают качественно правильные выводы и так же, как и Центральный банк, корректируют прогнозы, если выходит новая порция свежих данных и есть основания пересмотреть тренды", - отметила глава ЦБ.

Цены на нефть отыграли значительную часть дневных потерь и лишь слегка опускаются вечером во вторник.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск снижается на 0,05%, до $63,14 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени опускаются в цене на 0,03%, до $59,29 за баррель.

Внимание трейдеров вновь переключается на излишек предложения топлива на мировом рынке.

В понедельник пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) сообщила "Интерфаксу", что консорциум осуществляет отгрузку нефти с одного из трех выносных причальных устройств. Ранее министерство энергетики Казахстана экстренно активизировало план перенаправления экспорта нефти по альтернативным маршрутам после атаки на объекты КТК.

Также инвесторы ждут новостей о переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта. Ожидается, что встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа состоится вечером во вторник. Прогресс в урегулировании ситуации на Украине может повлечь за собой снятие санкций с российского нефтяного сектора.

На минувших выходных министры стран ОПЕК+ подтвердили ранее принятое решение сохранить квоты на добычу нефти на прежнем уровне в течение всего 2026 года.

Банк России во вторник, 2 декабря, в рамках аукциона недельного репо разместил 3 трлн 270 млрд рублей (при лимите 3 трлн 270 млрд рублей и спросе 4 трлн 938,932 млрд рублей) в среднем по ставке 16,51% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 25 ноября, 2 трлн 850 млрд рублей (при лимите 2 трлн 850 млрд рублей и спросе 4 трлн 511,706 млрд рублей) в среднем по ставке 16,52% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 1 декабря опустилась на 2 базисных пункта - до 16,23% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц во вторник осталась на прежнем уровне - 16,43% годовых, версия RUONIA на срок три месяца уменьшилась на 3 базисных пункта, до 16,99% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев снизилась на 3 базисных пункта и составила 18,65% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


