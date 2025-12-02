Рубль днем повышается в паре с юанем в ожидании внешнеполитического позитива

Москва. 2 декабря. Китайский юань дешевеет на Московской бирже днем во вторник, рубль растет в ожидании позитивных новостей относительно урегулирования российско-украинского конфликта.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,904 руб., что на 4,6 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился на 52 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 77,25 руб./$1; контракт EURRUBF упал на 64 копейки, до 89,82 руб./EUR1.

Фундаментальных поводов для закрепления курса пары юань/рубль ниже уровня в 11 руб. за юань в настоящее время нет, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ (MOEX: PSKB) Богдана Зварича.

"Ожидаем во вторник продолжения тенденции на снижение рубля на пониженном предложении иностранной валюты со стороны экспортеров. В текущий момент мы не видим фундаментальных поводов для закрепления юаня ниже 11 руб. за юань, - пишет эксперт. - Более того, активизация спроса со стороны импортеров и физлиц (зарубежный туризм), по нашим оценкам, будет способствовать возвращению китайской валюты в диапазон 11-11,5 руб. за юань, а к концу недели может вывести юань в середину данного коридора".

Участники рынка ожидают новостей относительно урегулирования российско-украинского конфликта, в частности, о встрече президента РФ Владимир Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, она стартует примерно в 17:00 мск во вторник.

Песков напомнил, что перед поездкой в Москву власти США две недели вели интенсивную работу с украинской стороной. Пресс-секретарь добавил, что в Москве ценят усилия США по украинскому урегулированию.

Ранее Песков подчеркивал, что к приезду американской делегации российская сторона рассчитывает получить более полную информацию о согласованных с Киевом пунктах мирного плана.

В минувшее воскресенье Уиткофф вместе с госсекретарем США Марко Рубио и зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером встречался в Майами с украинской делегацией, в понедельник консультации продолжились.

По словам Пескова, Кушнер будет присутствовать на переговорах президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Уиткоффа.

"Как мы уже говорили, после 17:00 начнется российско-американская встреча. Путин в Кремле примет господина Уиткоффа - главного американского переговорщика по украинским делам, который прибудет сюда. Вместе с ним также будет Джаред Кушнер", - сказал он журналистам.

Визит Уиткоффа в Россию станет шестым в этом году. Впервые он посетил Москву в феврале, затем последовали визиты в столицу РФ и Санкт-Петербург 13 марта, 11 и 25 апреля, а также 6 августа.

Крепкий рубль в результате большого положительного торгового баланса является вызовом для экономики РФ, между тем заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе инвестиционного форума ВТБ (MOEX: VTBR) "Россия зовет!".

"У нас есть несколько вызовов, которые мы должны обговорить. Один из них - это крепкий курс рубля", - сказал он.

По его словам, "когда мы посмотрели крупнейшие проекты, которые мы сейчас кредитуем", то все эти проекты экспортоориентированы, объем экспорта, по оценкам, в ближайшее время составит от $50 млрд до $70 млрд дополнительного экспорта в год.

"Должны подумать, что делать с торговым балансом, который и так плюс $120 млрд в год - и еще эти дополнительные экспортные возможности пойдут. Это гигантский вызов", - подчеркнул Решетников.

Цены на нефть перешли к умеренному снижению днем во вторник.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $62,87 за баррель, что на 0,47% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,37%, до $59,1 за баррель.

В понедельник контракты на Brent и WTI выросли в цене примерно на 1,3% на опасениях по поводу сокращения мировых поставок.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Министерство энергетики Казахстана в выходные экстренно активизировало план перенаправления экспорта нефти по альтернативным маршрутам после атаки на объекты КТК. В понедельник пресс-служба консорциума сообщила "Интерфаксу", что КТК осуществляет отгрузку нефти с одного из трех выносных причальных устройств.

Напряженность между США и Венесуэлой, являющейся крупным производителем нефти, также остается в центре внимания рынка. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрыто. Это заявление усилило обеспокоенность относительно возможного ухудшения ситуации в регионе.

Инвесторы ждут новостей по поводу переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта, прогресс в этом вопросе может повлечь за собой снятие санкций с российского нефтяного сектора.

Между тем министры стран ОПЕК+ в выходные подтвердили ранее принятые решения об уровнях добычи нефти в 2026 году - в течение всего года будут действовать текущие квоты.