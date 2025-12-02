Рубль утром слегка повышается в ожидании внешнеполитического позитива

Москва. 2 декабря. Китайский юань немного дешевеет на Московской бирже при открытии торгов во вторник. Рубль слегка повышается в ожидании позитивных новостей относительно урегулирования российско-украинского конфликта.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,933 руб. (-1,7 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,51 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Фундаментальных поводов для закрепления курса пары юань/рубль ниже уровня в 11 руб. за юань в настоящее время нет, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

"Ожидаем во вторник продолжения тенденции на снижение рубля на пониженном предложении иностранной валюты со стороны экспортеров. В текущий момент мы не видим фундаментальных поводов для закрепления юаня ниже 11 руб. за юань, - пишет эксперт. - Более того, активизация спроса со стороны импортеров и физлиц (зарубежный туризм), по нашим оценкам, будет способствовать возвращению китайской валюты в диапазон 11-11,5 руб. за юань, а к концу недели может вывести юань в середину данного коридора".

Участники рынка ожидают новостей относительно урегулирования российско-украинского конфликта.

Президент РФ Владимир Путин во вторник во второй половине дня примет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа для обсуждения "мирного плана Трампа" по Украине.

"Встреча с Уиткоффом планируется на завтра", - сообщил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Ранее Песков подчеркивал, что к приезду американской делегации российская сторона рассчитывает получить более полную информацию о согласованных с Киевом пунктах мирного плана.

В минувшее воскресенье Уиткофф вместе с госсекретарем США Марко Рубио и зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером встречался в Майами с украинской делегацией, в понедельник консультации продолжились.

Согласно публикациям американских СМИ, пока неясно, будет ли Кушнер сопровождать Уиткоффа в Россию.

Цены на нефть слабо повышаются во вторник после уверенного подъема накануне.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:07 мск составляет $63,21 за баррель, что на 0,08% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,19%, до $59,42 за баррель.

Участники рынка продолжают следить за ситуацией вокруг Каспийского трубопроводного консорциума. КТК осуществляет отгрузку нефти с одного выносного причального устройства, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе консорциума. ВПУ-2 получило значительные повреждения в результате атаки безэкипажными катерами, его дальнейшая эксплуатация не представляется возможной, тогда как третье ВПУ с 12 ноября находится в предупредительном ремонте, который может продлиться до двух месяцев.

Ранее министерство энергетики Казахстана сообщило, что экстренно перенаправит экспорт нефти по альтернативным маршрутам.

Ситуация вокруг Венесуэлы, являющейся крупным производителем нефти, также остается в центре внимания трейдеров. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что воздушное пространство над этой страной и вокруг нее закрыто. Это заявление усилило опасения относительно ситуации в регионе.

Между тем, министры стран ОПЕК+ в выходные подтвердили ранее принятые решения об уровнях добычи нефти в 2026 году - в течение всего года будут действовать текущие квоты.