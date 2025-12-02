.
Мнения аналитиков
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3,1%
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3.1% после повышения на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались выше ожиданий экономистов, которые оценивали октябрьский рост всего лишь на уровне 0,1%
 
Путин: инфляция в РФ в 2025 году составит около 6%, рост ВВП ожидается от 0,5% до 1%
Инфляция в РФ в 2025 г. будет ниже прогнозов и составит около 6%, рост ВВП ожидается от 0,5% до 1%, что является ожидаемой мягкой посадкой, но появились некоторые дисбалансы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ...
 
Решетников назвал крепкий рубль одним из вызовов для экономики РФ
Крепкий рубль в результате большого положительного торгового баланса является вызовом для экономики РФ, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". "У нас есть несколько вызовов, которые мы...
 
ОЭСР ожидает рост мирового ВВП в 2025 году на уровне 3,2%
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подтвердила прогнозы роста мирового ВВП на 2025 и 2026 годы, отметив устойчивость глобальной экономики, несмотря на повышение торговых барьеров и политическую неопределенность. Согласно...
 
02 декабря 2025 года 09:50

Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 2 декабря. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе на ожиданиях новостей относительно переговоров по мирному завершению конфликта на Украине, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин планирует встретиться со спецпосланником США Стивом Уиткоффом в Москве во вторник во второй половине дня для обсуждения "мирного плана Трампа" по Украине.

Власти США с оптимизмом относятся к переговорам по решению украинского конфликта, заявила 1 декабря представитель Белого дома Кэролайн Левитт. "В администрации есть оптимизм", - сказала она на брифинге, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать переговорный процесс. Левитт напомнила, что на выходных США провели переговоры с украинской делегацией во Флориде, и сообщила, что спецпосланник президента США Уиткофф направился в Россию.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в понедельник после активного роста по итогам предыдущей недели. Как показали опубликованные в понедельник данные, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM) индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в ноябре снизился до 48,2 пункта, до минимума за четыре месяца. Аналитики оценивали показатель в 48,6 пункта.

Позднее на этой неделе будет опубликован ноябрьский индекс деловой активности в сфере услуг (ISM Services), а также данные о доходах и расходах американцев за сентябрь. Эти статданные могут повлиять на решение Федеральной резервной системы (ФРС) на последнем в этом году заседании. Федрезерв проведет очередное заседание 9-10 декабря, и трейдеры ждут от него снижения базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов. Вероятность такого шага оценивается рынком в 87,6%, по данным CME FedWatch. Не так давно такая вероятность оценивалась менее чем в 40%.

Негативом для мировых финансовых рынков в понедельник стали довольно "ястребиные" заявления главы Банка Японии Кадзуо Уэды, которые были расценены рынком как сигнал готовности регулятора повысить ключевую ставку на декабрьском заседании.

Азиатские фондовые индексы изменяются разнонаправленно во вторник. Японский Nikkei 225 прибавляет 0,2% в ходе торгов. Накануне индекс резко снизился на заявлениях главы Банка Японии Кадзуо Уэды, способствовавших росту ожиданий повышения ключевой ставки регулятором на заседании 18-19 декабря. Южнокорейский фондовый индекс Kospi подрастает на 1,7% в ходе торгов на фоне снижения Вашингтоном пошлин на импорт автомобилей из страны до 15% с 25%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,2%.

Вместе с тем китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,7%, гонконгский Hang Seng - 0,2%. Давление на китайский рынок оказывают сигналы продолжающегося ухудшения ситуации в сфере недвижимости. Накануне крупный застройщик China Vanke попросил годовую отсрочку для погашения облигаций на сумму 2 млрд юаней ($283 млн).

В свою очередь мировые цены на нефть слабо повышаются во вторник после уверенного подъема накануне. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:25 мск составила $63,23 за баррель, что на 0,09% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты выросли в цене на 1,27%, до $63,17 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 0,13%, до $59,4 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на 1,32%, до $59,32 за баррель.

Участники рынка продолжают следить за ситуацией вокруг Каспийского трубопроводного консорциума. КТК осуществляет отгрузку нефти с одного выносного причального устройства, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе консорциума. ВПУ-2 получило значительные повреждения в результате атаки безэкипажными катерами, его дальнейшая эксплуатация не представляется возможной, тогда как третье ВПУ с 12 ноября находится в предупредительном ремонте, который может продлиться до двух месяцев. Ранее министерство энергетики Казахстана сообщило, что экстренно перенаправит экспорт нефти по альтернативным маршрутам.

Ситуация вокруг Венесуэлы, являющейся крупным производителем нефти, также остается в центре внимания трейдеров. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что воздушное пространство над этой страной и вокруг нее закрыто. Это заявление усилило опасения относительно ситуации в регионе.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,4 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 18,789 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,013 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 1 декабря снизился всего на 0,03% и составил 118,28 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (29 ноября - 1 декабря) прибавил 0,07%, поднявшись до 1193,66 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Новотранс-001Р-03" (+0,69%), "РЖД-001P-03R" (+0,65%) и "РЖД-001P-05R" (+0,34%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (-1,92%), "РЖД-001P-01R" (-0,9%) и "РЖД-28" (-0,37%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила объем выпуска "зеленых" облигаций с фиксированными купонами серии 002Р-06 со сроком обращения 2,5 года на уровне 3,75 млрд рублей, двухлетнего флоатера серии 002Р-07 - на уровне 2,75 млрд рублей. Компания установила финальный ориентир ставки купона бондов серии 002Р-06 в размере 17,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 19,27% годовых. Купоны по флоатеру определяются как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Финальный ориентир спреда составил 450 базисных пунктов. Купоны по обеим эмиссиям ежемесячные. Сбор заявок на выпуски прошел 1 декабря. Техразмещение запланировано на 4 декабря. Оба выпуска доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, флоатер - после тестирования.

ООО "Реиннольц" (ReinnolC, Екатеринбург) установило финальный ориентир ставки купона 5-летних облигаций серии 001P-04 объемом не более 250 млн рублей на уровне 24% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 26,25% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные квартальные купоны. Предполагается амортизационное погашение: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 8-го, 12-го, 16-го и 20-го купонов. В результате индикативная дюрация составит около 2,4 года. Сбор заявок на выпуск прошел 1 декабря. Техразмещение запланировано на 4 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ХК "Металлоинвест" (OKPO code: 54916586) зафиксировала объем размещения 5-летних облигаций серии 002P-03 на уровне 20 млрд рублей. Сбор заявок на флоатер планируемым объемом не менее 10 млрд рублей прошел 1 декабря. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Спред к ключевой ставке ЦБ был установлен на уровне 180 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 8 декабря. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N8.

"Газпром нефть" (MOEX: SIBN) 3 декабря c 11:00 до 15:00 мск соберет заявки на флоатер объемом не менее 20 млрд рублей. Срок обращения облигаций серии 005Р-03R составляет 3 года, купон привязан к ключевой ставке Банка России, выплачивается ежемесячно. Ориентир спреда к ключевой ставке - не более 170 базисных пунктов. Техразмещения запланировано на 9 декабря. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста.

ООО "Совкомбанк лизинг" 12 декабря с 11:00 до 15:00 мск планирует собрать заявки на два выпуска облигаций общим объемом не менее 5 млрд рублей - 3-летний выпуск серии БО-П17 и 2-летний БО-П18. По выпуску БО-П17 предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки - не выше 16,50% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 17,81% годовых. По выпуску БО-П18 будут выплачиваться плавающие ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред не более 350 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 17 декабря. Выпуски доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, флоатер - после прохождения теста.

ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) 18 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 2,5 млрд рублей. По выпуску предусмотрены плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 175 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 23 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил, однако у компании есть зарегистрированная в 2017 году программа биржевых облигаций серии 001P на 25 млрд рублей, а также 6 выпусков зарегистрированных биржевых облигаций вне программы. Срок действия программы с даты регистрации - 50 лет, предельный срок размещения выпусков в рамках программы - 30 лет.

ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) по техническим причинам переносит сбор заявок на два выпуска облигаций на неопределенный срок. Эмитент планировал 1 декабря провести сбор заявок на два выпуска 7-летних облигаций: серии 003Р-01 с фиксированными купонами и флоатер серии 003Р-02 общим объемом 5 млрд рублей. По "фиксу" была предусмотрена оферта через 3 года, по флоатеру - через 2,5 года. Ориентир ставки купона облигаций серии 003Р-01 составлял не выше 17,50% годовых, ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ облигаций серии 003Р-02 - не выше 350 базисных пунктов. Купоны по выпускам ежемесячные.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


