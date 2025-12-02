Золото, вероятно, будет торговаться в диапазоне $4000-4200/унц. в декабре - SberCIB

Золото, вероятно, будет торговаться в диапазоне $4000-4200 за тройскую унцию в текущем декабре, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Ожидаемое снижение ставки ФРС в декабре может поддержать котировки драгметалла. Настроения на рынке будут зависеть еще и от макростатистики, которую опубликуют с опозданием после шатдауна в США", - отмечают эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.