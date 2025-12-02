.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Акции Мосбиржи не выглядят существенно недооцененными - Альфа-банк
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3,1%
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3.1% после повышения на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались выше ожиданий экономистов, которые оценивали октябрьский рост всего лишь на уровне 0,1%
 
Кабмин передаст ряд налоговых полномочий профильным министерствам
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 1 декабря одобрила законопроект, регулирующий передачу ряда полномочий в сфере налогов от кабмина профильным министерствам, пишут "Ведомости", ссылаясь на свои...
 
Россияне перечислили втрое больше налогов с процентов по вкладам
Налог с процентов по вкладам принесет в бюджет в этом году 305 млрд рублей — почти втрое больше, чем в 2024-м, рассказали «Известиям» в Минфине. Граждане должны были уплатить сбор до 1 декабря с доходов по депозитам, превышающих 210 тыс. за прошлый...
 
Вычислительная техника запросила госсредств
АНО «Консорциум "Вычислительная техника"» обратилось в Минпромторг с рядом инициатив по созданию в России специального правового режима для форвардных контрактов. Там предлагают трансформировать этот рыночный инструмент в механизм долгосрочной...
 
02 декабря 2025 года 16:19

Акции Мосбиржи не выглядят существенно недооцененными - Альфа-банк

Акции "Московской биржи" в настоящее время не выглядят существенно недооцененными, считают аналитики Альфа-банка.

"Операционные результаты эмитента за ноябрь выглядят ожидаемо с учетом динамики рынков и происходивших событий. По нашим оценкам, с учетом текущих макровводных, динамики объемов торгов, стабилизации остатков на счетах участников рынка и планов по росту расходов, прибыль биржи по итогам 2025 года может сократиться на 25% и остаться на сопоставимом уровне в 2026 году, - пишут эксперты в комментарии. - В рамках такого сценарии акции Мосбиржи торгуются с коэффициентом P/E 2025П и 2026П на уровнях 6,6-6,7х соответственно (против исторических значений 10-11х). С поправкой на текущие уровни процентных ставок бумаги не выглядят существенно недооцененными".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
02 декабря 2025 года 16:41
Инвестидеи в акциях Whoosh не видно - Совкомбанк
Инвестиционной идеи в акциях "ВУШ Холдинга" в настоящее время не видно, говорится в комментарии аналитиков Совкомбанка Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. "Отчетность эмитента за 3К25 по МСФО была слабой и в рамках наших ожиданий. Впереди четвертый квартал, в котором показатель EBITDA обычно...    читать дальше
.
02 декабря 2025 года 15:43
Прогноз средней цены нефти в декабре - $62/барр. - SberCIB
едняя цена нефти марки Brent в декабре текущего года составит, вероятно, $62 за баррель, считают аналитики SberCIB Investment Research. Эксперты отмечают в комментарии, что в декабре низкий уровень спроса на сырье, также ожидание профицита в следующем году и геополитика могут давить на...    читать дальше
.
02 декабря 2025 года 15:12
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Аэрофлота на уровне 80 руб
Банк ПСБ подтверждает прогнозную стоимость акций "Аэрофлота" на уровне 80 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика Лауры Кузнецовой. "Результаты эмитента за 9М25 по МСФО не впечатляют, что было ожидаемо с учетом всех навалившихся на компанию проблем. Операционная динамика умеренная, но...    читать дальше
.
02 декабря 2025 года 14:41
Акции НМТП сохраняют инвестпривлекательность на долгосрочном горизонте - "Газпромбанк Инвестиции"
ции "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) сохраняют инвестиционную привлекательность на долгосрочном горизонте, учитывая прогнозную дивидендную доходность акций и ожидаемое смягчение денежно-кредитной политики Банка России, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эксперты...    читать дальше
.
02 декабря 2025 года 14:06
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Аэрофлота
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Аэрофлота" по итогам отчетности за девять месяцев текущего года с прогнозной стоимостью на уровне 78,71 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 38,1%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. Ключевые факторы роста - развитие...    читать дальше
.
02 декабря 2025 года 13:33
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций Аэрофлота
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций "Аэрофлота" с прогнозной стоимостью на уровне 70 рублей за штуку, сообщается в обзоре старшего аналитика Анастасии Егазарян. Эмитент опубликовал результаты за 3К25 по МСФО. Рост выручки замедлился практически до нуля, но это не стало...    читать дальше
.
02 декабря 2025 года 13:04
Цена меди не обладает потенциалом большого роста в 2026г - инвестбанк "Синара"
Котировки меди не обладают потенциалом большого подъема с текущих уровней в следующем году, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Цены на медь остаются на высоких уровнях благодаря стабильному спросу и опасениям дефицита, констатируют эксперты. Бурного роста спроса в текущем году не...    читать дальше
.
02 декабря 2025 года 12:32
"Финам" подтверждает прогнозную цену акций Газпрома на уровне 160,5 руб
"Финам" подтверждает прогнозную стоимость акций "Газпрома" на уровне 160,5 рубля за штуку, рейтинг сохраняется "покупать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Отчет компании за III квартал выглядит нейтрально, констатирует эксперт. Выручка и EBITDA умеренно снизились из-за потери...    читать дальше
.
02 декабря 2025 года 11:54
"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку акций Роснефти
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку акций "Роснефти", сообщается в материале аналитиков. Эмитент в пятницу, 28 ноября, раскрыл результаты за III квартал 2025 года по МСФО. "EBITDA и свободный денежный поток в хорошей форме. Наш главный вывод - относительно высокие...    читать дальше
.
02 декабря 2025 года 11:15
Акции Роснефти, Транснефти и Интер РАО будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс
Акции "Роснефти", "Интер РАО" и привилегированные бумаги "Транснефти" будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов. "Бумаги "Роснефти" благодаря резкому росту на геополитическом позитиве смогли преодолеть сильный уровень сопротивления в 400 руб. и закрепиться...    читать дальше
.
02 декабря 2025 года 10:45
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для "префов" Транснефти
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для привилегированных акций "Транснефти" с прогнозной стоимостью на уровне 1628 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Отчет компании за третий квартал оказался умеренно лучше наших ожиданий, особенно с точки зрения прибыли....    читать дальше
.
02 декабря 2025 года 10:29
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций "Газпром нефти"
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций "Газпром нефти" с прогнозной стоимостью на уровне 495,7 рубля за штуку, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Отчет эмитента за 3К25 показал небольшое улучшение показателей относительно 2К за счет повышения маржинальности переработки на...    читать дальше
.
02 декабря 2025 года 10:11
Индекс Мосбиржи может удержаться в диапазоне 2650-2730п в первой половине торгов вторника - ПСБ
Индекс Мосбиржи может удержаться в диапазоне 2650-2730 пунктов в первой половине торговой сессии вторника, во второй же части дня возможен его выход из данного коридора, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Российский рынок продолжает оставаться...    читать дальше
.
02 декабря 2025 года 09:54
Акции Транснефти сохраняют долгосрочную привлекательность - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "Транснефти" сохраняют инвестиционную привлекательность на долгосрочном горизонте, учитывая потенциальную дивидендную доходность и ожидаемое смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эксперты нейтрально оценивают опубликованную отчетность...    читать дальше
.
02 декабря 2025 года 09:37
"Финам" понизил прогнозную цену акций Инарктики до 620 руб
"Финам" понизил прогнозную стоимость акций "Инарктики" с 820 рублей до 620 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 30% от текущего уровня, рейтинг - "покупать", сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова. Несмотря на сложный период и перенос производственных...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.