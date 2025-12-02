Акции Мосбиржи не выглядят существенно недооцененными - Альфа-банк

Акции "Московской биржи" в настоящее время не выглядят существенно недооцененными, считают аналитики Альфа-банка.

"Операционные результаты эмитента за ноябрь выглядят ожидаемо с учетом динамики рынков и происходивших событий. По нашим оценкам, с учетом текущих макровводных, динамики объемов торгов, стабилизации остатков на счетах участников рынка и планов по росту расходов, прибыль биржи по итогам 2025 года может сократиться на 25% и остаться на сопоставимом уровне в 2026 году, - пишут эксперты в комментарии. - В рамках такого сценарии акции Мосбиржи торгуются с коэффициентом P/E 2025П и 2026П на уровнях 6,6-6,7х соответственно (против исторических значений 10-11х). С поправкой на текущие уровни процентных ставок бумаги не выглядят существенно недооцененными".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.