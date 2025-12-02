.
02 декабря 2025 года 15:12
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Аэрофлота на уровне 80 руб
Банк ПСБ подтверждает прогнозную стоимость акций "Аэрофлота" на уровне 80 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика Лауры Кузнецовой. "Результаты эмитента за 9М25 по МСФО не впечатляют, что было ожидаемо с учетом всех навалившихся на компанию проблем. Операционная динамика умеренная, но рост расходов и зависимость от регуляторной поддержки по-прежнему ограничивают устойчивость бизнеса. Однако по итогам года компания все еще имеет шанс показать приемлемые результаты, также рассчитываем на выплату дивидендов", - указывает эксперт. "Пока с осторожностью смотрим на бумаги компании и по-прежнему считаем "Аэрофлот" интересной ставкой на улучшение геополитической ситуации - особенно с учетом активизации диалога с США, что в перспективе способно ощутимо облегчить обслуживание парка и расширить международный бизнес. Оценку справедливой стоимости подтверждаем на уровне 80 рублей за акцию", - пишет Кузнецова в материале банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
02 декабря 2025 года 16:41
Инвестиционной идеи в акциях "ВУШ Холдинга" в настоящее время не видно, говорится в комментарии аналитиков Совкомбанка Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. "Отчетность эмитента за 3К25 по МСФО была слабой и в рамках наших ожиданий. Впереди четвертый квартал, в котором показатель EBITDA обычно... читать дальше
.02 декабря 2025 года 16:19
Акции "Московской биржи" в настоящее время не выглядят существенно недооцененными, считают аналитики Альфа-банка. "Операционные результаты эмитента за ноябрь выглядят ожидаемо с учетом динамики рынков и происходивших событий. По нашим оценкам, с учетом текущих макровводных, динамики объемов... читать дальше
.02 декабря 2025 года 15:43
едняя цена нефти марки Brent в декабре текущего года составит, вероятно, $62 за баррель, считают аналитики SberCIB Investment Research. Эксперты отмечают в комментарии, что в декабре низкий уровень спроса на сырье, также ожидание профицита в следующем году и геополитика могут давить на... читать дальше
.02 декабря 2025 года 14:41
ции "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) сохраняют инвестиционную привлекательность на долгосрочном горизонте, учитывая прогнозную дивидендную доходность акций и ожидаемое смягчение денежно-кредитной политики Банка России, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эксперты... читать дальше
.02 декабря 2025 года 14:06
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Аэрофлота" по итогам отчетности за девять месяцев текущего года с прогнозной стоимостью на уровне 78,71 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 38,1%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. Ключевые факторы роста - развитие... читать дальше
.02 декабря 2025 года 13:33
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций "Аэрофлота" с прогнозной стоимостью на уровне 70 рублей за штуку, сообщается в обзоре старшего аналитика Анастасии Егазарян. Эмитент опубликовал результаты за 3К25 по МСФО. Рост выручки замедлился практически до нуля, но это не стало... читать дальше
.02 декабря 2025 года 13:04
Котировки меди не обладают потенциалом большого подъема с текущих уровней в следующем году, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Цены на медь остаются на высоких уровнях благодаря стабильному спросу и опасениям дефицита, констатируют эксперты. Бурного роста спроса в текущем году не... читать дальше
.02 декабря 2025 года 12:32
"Финам" подтверждает прогнозную стоимость акций "Газпрома" на уровне 160,5 рубля за штуку, рейтинг сохраняется "покупать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Отчет компании за III квартал выглядит нейтрально, констатирует эксперт. Выручка и EBITDA умеренно снизились из-за потери... читать дальше
.02 декабря 2025 года 11:54
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку акций "Роснефти", сообщается в материале аналитиков. Эмитент в пятницу, 28 ноября, раскрыл результаты за III квартал 2025 года по МСФО. "EBITDA и свободный денежный поток в хорошей форме. Наш главный вывод - относительно высокие... читать дальше
.02 декабря 2025 года 11:15
Акции "Роснефти", "Интер РАО" и привилегированные бумаги "Транснефти" будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов. "Бумаги "Роснефти" благодаря резкому росту на геополитическом позитиве смогли преодолеть сильный уровень сопротивления в 400 руб. и закрепиться... читать дальше
.02 декабря 2025 года 10:45
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для привилегированных акций "Транснефти" с прогнозной стоимостью на уровне 1628 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Отчет компании за третий квартал оказался умеренно лучше наших ожиданий, особенно с точки зрения прибыли.... читать дальше
.02 декабря 2025 года 10:29
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций "Газпром нефти" с прогнозной стоимостью на уровне 495,7 рубля за штуку, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Отчет эмитента за 3К25 показал небольшое улучшение показателей относительно 2К за счет повышения маржинальности переработки на... читать дальше
.02 декабря 2025 года 10:11
Индекс Мосбиржи может удержаться в диапазоне 2650-2730 пунктов в первой половине торговой сессии вторника, во второй же части дня возможен его выход из данного коридора, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Российский рынок продолжает оставаться... читать дальше
.02 декабря 2025 года 09:54
Акции "Транснефти" сохраняют инвестиционную привлекательность на долгосрочном горизонте, учитывая потенциальную дивидендную доходность и ожидаемое смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эксперты нейтрально оценивают опубликованную отчетность... читать дальше
.02 декабря 2025 года 09:37
"Финам" понизил прогнозную стоимость акций "Инарктики" с 820 рублей до 620 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 30% от текущего уровня, рейтинг - "покупать", сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова. Несмотря на сложный период и перенос производственных... читать дальше
