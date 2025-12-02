"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Аэрофлота" по итогам отчетности за девять месяцев текущего года с прогнозной стоимостью на уровне 78,71 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 38,1%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

Ключевые факторы роста - развитие внутренних хабов, расширение маршрутов, рост пассажирооборота, а также проведение сделок по страховому урегулированию, позволяющих повысить финансовую устойчивость при текущих рыночных условиях, указывает эксперт.

"Ключевыми рисками для "Аэрофлота" мы видим усиление геополитического напряжения, рост цен на топливо, сложности с обслуживанием самолетов и импортозамещением, дефицит запчастей, а также тарифные войны, которые могут привести к замедлению экономического роста в России и негативно повлияют на платежеспособный спрос", - пишет Гудым в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.