"Финам" подтверждает прогнозную цену акций Газпрома на уровне 160,5 руб

"Финам" подтверждает прогнозную стоимость акций "Газпрома" на уровне 160,5 рубля за штуку, рейтинг сохраняется "покупать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

Отчет компании за III квартал выглядит нейтрально, констатирует эксперт.

Выручка и EBITDA умеренно снизились из-за потери части экспорта и более низких рублевых цен на нефть и газ, но динамика была лучше, чем в среднем по сектору, отмечает он.

Свободный денежный поток с поправкой на процентные платежи сезонно ушел в отрицательную зону, но текущие планы эмитента предполагают оптимизацию инвестиционной программы примерно на 0,5 трлн руб. в следующем году, что в будущем может поддержать FCF, указывает Кауфман.

"Локально мы сохраняем позитивный взгляд на акции "Газпрома" - компания имеет планы по постепенному восстановлению экспорта, скромно оценивается по мультипликаторам и является одной из ставок на успех в переговорах", - пишет аналитик "Финама" в обзоре.

Среди ключевых рисков для акций, по его мнению, можно выделить возможность дополнительного ухудшения рыночной конъюнктуры, слабую генерацию свободного денежного потока, неопределенность сроков возобновления дивидендов и возможность усиления санкционного давления.

