Акции Роснефти, Транснефти и Интер РАО будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции "Роснефти", "Интер РАО" и привилегированные бумаги "Транснефти" будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов.

"Бумаги "Роснефти" благодаря резкому росту на геополитическом позитиве смогли преодолеть сильный уровень сопротивления в 400 руб. и закрепиться выше. Кроме того, среднесрочный нисходящий тренд тоже можно считать завершенным - бумагам не удалось обновить локальный минимум, а цена акций преодолела верхнюю границу нисходящего канала, - указывает эксперт в обзоре. - В позитивном сценарии ожидаем, что акции эмитента разовьют рост и к концу недели будут торговаться в диапазоне 413,5-420 руб. (2-3,8%)".

"Префы" "Транснефти" продолжают активно расти в цене после отскока от уровня поддержки в районе 1200 руб., со второй попытки они успешно преодолели сопротивление в 1300 руб. При этом перекупленности на индикаторах разворота тренда пока не наблюдается, а значит, бумаги могут продолжить рост без отката к ранее преодоленному уровню, - говорится в материале аналитика. - Ожидаем, что в ближайшее время бумаги "Транснефти" смогут развить рост до 1350-1370 руб. в позитивном сценарии (2,3-4%)".

Акции "Интер РАО" также смогли остановить среднесрочный нисходящий тренд и преодолели верхнюю границу нисходящего канала. В то же время, отмечает Буянов, уже сформировалась поддержка едва появившейся восходящей тенденции, от которой бумаги отскакивают уже во второй раз и формируют очередной виток роста.

"Полагаем, что акции "Интер РАО" продолжат дорожать и к концу недели будут торговаться в коридоре 2,948-2,995 руб. (1,8-3,3%) в позитивном сценарии", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.