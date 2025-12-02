"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для "префов" Транснефти

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для привилегированных акций "Транснефти" с прогнозной стоимостью на уровне 1628 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"Отчет компании за третий квартал оказался умеренно лучше наших ожиданий, особенно с точки зрения прибыли. Результаты создают предпосылки для выплаты по итогам года дивидендов с доходностью более 13% на "преф" - неплохое значение для текущего рынка, - указывает эксперт. - При этом бизнес компании является защитным, имеет понятные перспективы роста выручки и выигрывает от смягчения сделки ОПЕК+. На фоне сочетания данных факторов мы сохраняем позитивный взгляд на привилегированные акции "Транснефти".

Ключевой риск в инвестиционной истории эмитента - возможность слабой динамики добычи нефти в РФ, например, отмечает Кауфман, из-за влияния санкций. Также на "Транснефть" негативно влияют повышенные налоги, рост инвестиционной программы и непредсказуемый уровень индексации тарифов на транспортировку в будущем, обращает внимание он.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.