"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций "Газпром нефти" с прогнозной стоимостью на уровне 495,7 рубля за штуку, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"Отчет эмитента за 3К25 показал небольшое улучшение показателей относительно 2К за счет повышения маржинальности переработки на внутреннем рынке. Однако годовая динамика без учета разовых факторов остается негативной. Что более важно, генерация FCF у "Газпром нефти" остается на пониженном уровне, что вместе с коэффициентом "Чистый долг / EBITDA" выше 1, на наш взгляд, вынудит нефтяника продолжить платить около 50-55% прибыли в виде дивидендов против 75-80% ранее, - пишет эксперт. - В такой ситуации форвардная дивидендная доходность акций компании составляет, по нашим прогнозам, около 7%. Это значит, что без заметного улучшения рыночной конъюнктуры ожидать положительной переоценки акций "Газпром нефти" пока что сложно".

"Газпром нефть" - третья в России компания по объему добычи нефти, ее деятельность охватывает добычу и переработку нефти и газа, сеть АЗС и нефтехимию.

