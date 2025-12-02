Индекс Мосбиржи может удержаться в диапазоне 2650-2730п в первой половине торгов вторника - ПСБ

Индекс Мосбиржи может удержаться в диапазоне 2650-2730 пунктов в первой половине торговой сессии вторника, во второй же части дня возможен его выход из данного коридора, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Российский рынок продолжает оставаться чувствительным к новостям по геополитике. В первой половине дня в отсутствие значимых изменений инвесторы могут преимущественно занимать выжидательную позицию, что будет способствовать удержания индекса Мосбиржи в диапазоне 2650-2730 пунктов, - пишет эксперт в комментарии. - При этом во второй половине торгов возможен рост волатильности на рынке на фоне выходящих новостей, причем в случае улучшения ожиданий по геополитике видим возможности для выхода из данного коридора и смещения индекса Мосбиржи к максимумам октября - району 2760 пунктов".

