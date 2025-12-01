Рынок акций РФ начал зиму с роста в ожидании прогресса по украинскому урегулированию, индекс РТС обновил пик с сентября

Москва. 1 декабря. Российский рынок акций на первых декабрьских торгах подрос в ожидании дальнейших новостей о переговорах по завершению конфликта на Украине; фактором поддержки выступила подорожавшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $63,4 за баррель). Индекс МосБиржи в понедельник поднялся до 2687 пунктов, а индекс РТС обновил максимум с начала сентября за счет укрепления рубля.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2686,93 пункта (+0,4%, максимум сессии - 2698,41 пункта), индекс РТС - 1089,33 пункта (+1,1%); лидировали в росте на Мосбирже акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+2,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ со 2 декабря, составил 77,7027 руб. (-52,57 копейки).

Подорожали также акции "Русала" (MOEX: RUAL) (+1,5%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1%), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (+0,8%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) (+0,5%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,5% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%).

"Газпром" (MOEX: GAZP) находится в контакте с турецкими партнерами по вопросу продления договоров на поставку российского газа, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Как известно, в 2025 году завершается срок действия договоров с госкомпанией Botas на поставку 16 млрд куб. м газа в год по "Голубому потоку" и на 5,75 млрд куб. м - по "Турецкому". Также в конце 2025 - начале 2026 года завершается срок действующих соглашений с некоторыми частными импортерами.

Перспективы выплаты корпорацией АФК "Система" дивидендов за 2025 год маловероятны, сообщил ее основатель Владимир Евтушенков журналистам. "Думаю, что маловероятно, потому что сейчас это не модная тема", - сказал он.

Действующая дивполитика АФК, принятая весной 2024 года, рассчитана на 2024-2026 годы. Ранее корпорации уже пришлось отклониться от нее - по итогам 2024 года было решено не выплачивать дивиденды на фоне текущей кредитно-денежной политики, задачи по снижению размера обязательств, а также обеспечения стабильного финансового положения корпорации в будущем. При этом в конце октября Евтушенков анонсировал планы скорректировать дивидендную политику "Системы".

Подешевели в понедельник акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HHR) (SPB: HEAD) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%).

Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в ноябре 2025 года по сравнению с ноябрем 2024 года увеличился на 19,6%, до 149,2 трлн рублей со 124,8 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи. По сравнению с октябрем 2025 года объем торгов сократился на 13,6%, со 172,6 трлн рублей.

Издание The Telegraph сообщило вечером в минувшую пятницу, что США готовы признать принадлежность к РФ Крыма и новых территорий, чтобы добиться соглашения об урегулировании кризиса на Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам на борту самолета, что доволен ходом переговоров по Украине и предрекает "хорошие шансы" мирному соглашению. Он сообщил, что поговорил с госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником Стивом Уиткоффом после их встречи с украинской стороной в воскресенье. "Я разговаривал с ними, и у них все в порядке. У Украины есть ряд сложных проблем, но думаю, Россия хотела бы, чтобы это завершилось. И я знаю, что Украина точно этого хочет", - пояснил президент.

При этом президент США вновь заявил, что не намерен устанавливать дедлайн для РФ по решению украинского кризиса. "Мой дедлайн - это тогда, когда эта война закончится", - заявил президент США.

Завершение украинского конфликта является сложной задачей, и предстоит еще много работы, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио по итогам переговоров делегаций США и Украины во Флориде. Он отметил, что переговоры по Украине продолжатся позже, когда спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Москву.

Телеканал CNN сообщил со ссылкой на неназванного американского чиновника, что Уиткофф направится на переговоры в Москву в понедельник, но пока неясно, будет ли зять президента США Джаред Кушнер сопровождать Уиткоффа в ходе поездки в Россию.

В Кремле рассчитывают, что к приезду американской делегации в Москву российская сторона будет обладать более полной информацией о согласованных с Киевом пунктах мирного плана, заявил в интервью "Первому каналу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин в первой половине текущей недели примет участие в форуме ВТБ "Россия зовет!" (пройдет 2-3 декабря), сообщила программа "Москва. Кремль. Путин" ("Россия 1"). Кроме того, в первой половине недели у президента запланирована встреча с американской делегацией, в которую входит спецпосланник президента США Уиткофф.

В понедельник Песков заявил, что Путин готовится к российско-американским контактам со спецпосланником США Уиткоффом и в этой связи проведет несколько совещаний непубличного характера. "Встреча с Уиткоффом (спецпосланником США) планируется на завтра. Он сам это сказал", - сказал Песков журналистам. По словам Пескова, встреча с Уиткоффом планируется во вторник во второй половине дня.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи в понедельник подрос и курсировал на подступах к 2700 пунктам. Инвесторы пребывают в ожидании свежих новостей с геополитического фронта и развития переговорного процесса по Украине. Сдерживающим фактором для акций остается крепкий рубль. Нефтяные цены подросли на фоне сдавшего позиции доллара и итогов встречи ОПЕК+.

Во вторник в еврозоне выйдет предварительный индекс потребительских цен (ИПЦ) за ноябрь, на американском рынке станет известно число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) за сентябрь. Участники торгов продолжат следить за развитием переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта. Президент России, как ожидается, во вторник проведет встречу со спецпосланником президента США Уиткоффом. Прогноз индекса МосБиржи на 2 декабря - колебания в коридоре 2620-2720 пунктов, считает Шепелев.

По словам руководителя отдела управления акциями УК "Первая" Антона Кравченко, индекс МосБиржи в понедельник подрос, после чего остановился недалеко от важного рубежа 2700 пунктов в ожидании новостей, связанных с переговорами по мирному урегулированию украинского конфликта.

"Роснефть" (MOEX: ROSN) отчиталась за 9 месяцев по МСФО: выручка и чистая прибыль компании снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года соответственно на 17,8 и 70,1%. На неделе важными событиями станут переговоры Путина со спецпосланником США, а также визит президента РФ в Индию, отчет Банка России о рынке ипотечного жилищного кредитования, а также данные Росстата о деловой активности организаций в ноябре, напомнил Кравченко.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "СПБ Биржи" (SPB: SPBE) (+3,3%) выступают одними из бенефициаров потенциального улучшения геополитической обстановки и ослабления западных антироссийских санкций. Бумаги сталелитейных компаний пытаются восстановиться от локальных минимумов перед ожидаемым в ближайшие месяцы смягчением монетарных условий в РФ и снижением процентных ставок, которое может положительно сказаться прежде всего на акциях застройщиков и спросе на сталь.

Глава ВТБ Андрей Костин в понедельник заявил, что в зависимости от потребностей банка в капитале он рассчитывает направить на дивиденды по итогам 2025 года от 25% до 50% чистой прибыли, которая должна составить около 500 млрд руб., в соответствии с прогнозами. Дивидендная доходность, по словам Костина, должна быть сопоставима с уровнем доходности по банковским депозитам.

На западных фондовых площадках в понедельник наблюдалась сдержанная фиксация прибыли перед публикацией данных по рынку труда США позже на неделе, которые будут влиять на ожидания по процентным ставкам. Индексы МосБиржи и РТС продолжили восходящее движение к сопротивлениям 2690 пунктов и 1100 пунктов соответственно перед встречей Уиткоффа с Путиным в Москве. В РФ в целом все еще преобладают оптимистичные надежды на разрешение украинского конфликта, которое может привести к обновлению индексами в ближайшие недели и месяцы локальных максимумов. Разочарование ходом мирных переговоров, напротив, может направить рынок к годовым минимумам, полагает Кожухова.

Аналитик компании "Алор брокер" Игорь Соколов также полагает, что поддержкой рынка выступают усилившиеся ожидания скорого урегулирования украинского конфликта - в минувшие выходные прошла встреча переговорщиков США и Украины, американский президент Трамп в очередной раз сказал о высоких шансах достигнуть мирного соглашения.

Технически индекс МосБиржи вновь вошел в зону сопротивления 2680-2700 пунктов, пробой которой откроет дорогу на рост к локальным максимумам октября - около 2760 пунктов. Однако для такого движения нужен дополнительный позитив. В целом в данный момент не рекомендуется увлекаться покупками, а все новые длинные позиции лучше сопровождать короткими "стопами", считает аналитик.

Для нефти Brent сильное сопротивление лежит в районе $65 за баррель, и пока не видно новостей, способных привести к пробою преграды, считает Соколов.

По оценке инвестиционного стратега ИК "Гарда Капитал" Александра Бахтина, оптимизм инвесторов связан с ожиданиями геополитического потепления, а не возможного снижения ставки ЦБ РФ. Заключительное в году заседание по ключевой ставке регулятор проведет 19 декабря. Последнюю неделю индекс гособлигаций RGBI торгуется в красной зоне, что говорит об отсутствии ожиданий прорыва со стороны ЦБ. Валютный курс пока не дает поддержки российскому рынку. Налоговый период завершился, но рубль продолжил укрепление.

Пока ближайший уровень поддержки по индексу МосБиржи находится на отметке 2650 пунктов. В случае позитивных новостей на высшем уровне можно ожидать роста до 2700 пунктов и выше в ближайшей перспективе. Если восходящий тренд удержится, вероятно продолжение движения к следующему локальному максимуму на уровне 2750 пунктов, считает Бахтин.

В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,9%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил также 0,7%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 0,1-1,1%) и США (индексы акций к 18:50 МСК просели на 0,5-0,7%).

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил в понедельник, что ЦБ рассмотрит все "за" и "против" повышения процентных ставок на следующем заседании по вопросам денежно-кредитной политики. Это стало для инвесторов сигналом, что стоимость заимствований будет повышена в конце месяца. "Мы изучим и обсудим экономические и ценовые изменения в стране и за рубежом, а также рыночные тенденции... и рассмотрим все "за" и "против" повышения процентных ставок", - сказал Уэда.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в ноябре увеличился до 49,2 пункта по сравнению с 49 пунктами (минимумом за полгода) месяцем ранее, сообщило статуправление. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, по данным Trading Economics. Значение индикатора восьмой месяц остается ниже отметки 50 пунктов, что указывает на ослабление активности в промышленном секторе.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в ноябре снизился до 48,2 пункта по сравнению с 48,7 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 48,6 пункта, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером в понедельник цены растут на итогах заседания ОПЕК+ и опасениях сокращения поставок сырья на мировой рынок.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $63,37 за баррель (+1,6% и -0,8% в пятницу), январская цена фьючерса на WTI - $59,53 за баррель (+1,7% и -0,2% в пятницу).

Участники рынка продолжают следить за ситуацией вокруг Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Министерство энергетики Казахстана в выходные экстренно активизировало план перенаправления экспорта нефти по альтернативным маршрутам после атаки на объекты КТК.

Кроме того, трейдеры оценивают заявления президента США Трампа, касающиеся Венесуэлы. Трамп сообщил в субботу, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрыто, что спровоцировало новую волну опасений относительно поставок топлива из страны.

Тем временем на минувших выходных министры стран ОПЕК+ подтвердили ранее принятые решения об уровнях добычи нефти в 2026 году - в течение всего года будут действовать текущие квоты. Восемь стран-добровольцев, постепенно сворачивавших введенные ранее ограничения на добычу, подтвердили принятое решение приостановить наращивание добычи нефти в первом квартале 2026 года.

Следующая встреча восьми стран-добровольцев ОПЕК+ намечена на 4 января, встреча всех стран ОПЕК+ состоится 7 июня.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (+17,1%), ПАО "АПРИ" (MOEX: APRI) (+16,4%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+15,3%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+5,8% и +8,2% "префы"), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+5%), ПАО "ЭсЭфАй" (MOEX: SFIN) (+3,9%), ПАО "Эйч Эф Джи" (MOEX: HNFG) (+3,8%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+3,4%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+3,3%).

ПАО "ТНС энерго Кубань" в январе-сентябре 2025 года увеличило чистую прибыль по РСБУ в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,1 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Чистая прибыль девелопера "АПРИ" по МСФО, приходящаяся на акционеров компании, в январе-сентябре 2025 года составила 1 млрд 275 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности ПАО. Выручка увеличилась на 8,8%, до 15,36 млрд рублей.

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" в январе-сентябре 2025 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 2,96 млрд рублей, что в 6,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании. Выручка выросла на 9,9% и составила 56,25 млрд рублей.

Подешевели акции ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 64,23 млрд рублей (из них 9,2 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 7,35 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 5,59 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).