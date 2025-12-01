Рубль в понедельник умеренно скорректировался вниз в паре с юанем после роста по итогам предыдущих нескольких дней

Москва. 1 декабря. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль умеренно понизился в рамках коррекции после роста в предыдущие дни, обусловленного налоговым периодом ноября.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,95 руб., что на 2,7 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 2 декабря на 52,57 копейки, до 77,7027 руб./$1, и опустил курс евро на 47,52 копейки, до 90,3438 руб./EUR1.

"По итогам недели рубль показал сильную динамику, укрепившись к китайскому юаню на 1,52%, до 10,92 руб. за юань. Основной рост национальной валюты наблюдался в пятницу после появления новостей о планировании переговоров РФ и США на эту неделю. Данная динамика рубля также совпала с концом месяца, когда традиционно могут увеличиваться продажи валюты экспортерами в преддверии налогового периода", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент Партнерс" Максим Гладских.

Участники рынка находятся в ожидании новостей относительно урегулирования конфликта вокруг Украины.

Президент РФ Владимир Путин готовится к российско-американским контактам со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и в этой связи проведет несколько совещаний непубличного характера, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Встреча с Уиткоффом (спецпосланником США - ИФ) планируется на завтра. Он сам это сказал", - заявил Песков журналистам. По словам Пескова, встреча с Уиткоффом планируется во вторник во второй половине дня.

В воскресенье Уиткофф вместе с госсекретарем США Марко Рубио и зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером встречался в Майами с украинской делегацией. Рубио заявил, что встреча в воскресенье во Флориде с украинской делегацией была полезной и продуктивной.

Цены на нефть демонстрируют активный рост вечером в понедельник на опасениях сокращения мировых поставок.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск растет на 1,46%, до $63,29 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повышаются в цене на 1,54%, до $59,44 за баррель.

Участники рынка продолжают следить за ситуацией вокруг Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Министерство энергетики Казахстана в выходные экстренно активизировало план перенаправления экспорта нефти по альтернативным маршрутам после атаки на объекты КТК.

Кроме того, трейдеры оценивают заявления президента США Дональда Трампа, касающиеся Венесуэлы. Трамп сообщил в субботу, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрыто, что спровоцировало новую волну опасений относительно поставок топлива из страны.

Тем временем на минувших выходных министры стран ОПЕК+ подтвердили ранее принятые решения об уровнях добычи нефти в 2026 году - в течение всего года будут действовать текущие квоты. Восемь стран-добровольцев, постепенно сворачивавших введенные ранее ограничения на добычу, подтвердили принятое решение приостановить наращивание добычи нефти в первом квартале 2026 года.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 28 ноября повысилась на 4 базисных пункта - до 16,25% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц в понедельник опустилась на 1 базисный пункт - 16,43% годовых, версия RUONIA на срок три месяца уменьшилась на 3 базисных пункта, до 17,02% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев упала на 5 базисных пунктов и составила 18,68% годовых.