Акции ВТБ интересны для вложений по соотношению риска и доходности - Альфа-банк

Акции ВТБ выглядят интересно для вложений с точки зрения соотношения риска и доходности, говорится в материале старшего аналитика Евгения Кипниса и аналитика Филиппа Николаева.

Эмитент раскрыл финансовые результаты за октябрь и 10М25 по МСФО.

Из позитивных моментов эксперты отмечают продолжающееся восстановление процентной маржи.

Менеджмент банка подтвердил, что по итогам текущего года ожидает прибыли на сумму около 500 млрд руб. (с учетом предполагаемого выделения в конце 2025 года заблокированных активов на сумму около $900 млн).

ВТБ был в большей степени подвержен негативным последствиям от внешних ограничений, введенных с 2022 года, а также от ужесточения денежно-кредитной политики в 2023-2024 гг. Соответственно, указывают Кипнис и Николаев в обзоре, банк может стать одним из основных бенефициаров положительного развития событий на макроуровне.

Аналитики считают, что при текущих макровводных, должном выполнении бизнес-плана и снижении потребления капитала есть достаточно высокая вероятность, что ВТБ продолжит выплачивать щедрые дивиденды: по их оценкам, размер выплат за 2025 год может составить 19 руб. на акцию (доходность - 27%).

"По текущим мультипликаторам (2,2х P/E, 0,43x P/BV 2025П) акции ВТБ, на наш взгляд, выглядят интересно с точки зрения соотношения риска и доходности", - заключают эксперты.

