.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Акции ВТБ интересны для вложений по соотношению риска и доходности - Альфа-банк
.
01 декабря 2025 года 18:48
Акции ВТБ интересны для вложений по соотношению риска и доходности - Альфа-банк
Акции ВТБ выглядят интересно для вложений с точки зрения соотношения риска и доходности, говорится в материале старшего аналитика Евгения Кипниса и аналитика Филиппа Николаева. Эмитент раскрыл финансовые результаты за октябрь и 10М25 по МСФО. Из позитивных моментов эксперты отмечают продолжающееся восстановление процентной маржи. Менеджмент банка подтвердил, что по итогам текущего года ожидает прибыли на сумму около 500 млрд руб. (с учетом предполагаемого выделения в конце 2025 года заблокированных активов на сумму около $900 млн). ВТБ был в большей степени подвержен негативным последствиям от внешних ограничений, введенных с 2022 года, а также от ужесточения денежно-кредитной политики в 2023-2024 гг. Соответственно, указывают Кипнис и Николаев в обзоре, банк может стать одним из основных бенефициаров положительного развития событий на макроуровне. Аналитики считают, что при текущих макровводных, должном выполнении бизнес-плана и снижении потребления капитала есть достаточно высокая вероятность, что ВТБ продолжит выплачивать щедрые дивиденды: по их оценкам, размер выплат за 2025 год может составить 19 руб. на акцию (доходность - 27%). "По текущим мультипликаторам (2,2х P/E, 0,43x P/BV 2025П) акции ВТБ, на наш взгляд, выглядят интересно с точки зрения соотношения риска и доходности", - заключают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВТБ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
01 декабря 2025 года 18:13
Инвестиционной привлекательности в акциях "Аэрофлота" в настоящее время не видно, говорится в материале аналитика брокера "Т-Инвестиции" Никиты Степанова. Отчетность эмитента за 3К и 9М25 по МСФО вышла ожидаемо слабой, констатирует эксперт. "Аэрофлот" продолжает работать на предельном уровне... читать дальше
.01 декабря 2025 года 17:37
Сценарий снижения ключевой ставки Банка России до 16% годовых в декабре 2025 года остается базовым, считает директор по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой. Данные PMI говорят от стабилизации темпов снижения/охлаждения деловой активности - улучшений нет, но и ухудшений... читать дальше
.01 декабря 2025 года 17:07
"Финам" подтверждает прогнозную стоимость акций "Роснефти" на уровне 481,6 рубля за штуку (что предполагает потенциал роста 18,6%) и рейтинг "покупать", для них, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Отчет компании за III квартал в очередной раз показал слабую динамику прибыли в том... читать дальше
.01 декабря 2025 года 16:30
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций "Аэрофлота", сообщается в комментарии аналитика Георгия Горбунова. Авиаперевозчик отчитался в понедельник за 3К25 по МСФО. "Результаты на 2,4% ниже наших ожиданий по выручке, при этом скорректированный показатель EBITDA превзошел... читать дальше
.01 декабря 2025 года 16:05
Инвестиционная компания "КИТ Финанс Брокер" рекомендует "держать" акции "МТС" с прогнозной стоимостью на уровне 260 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков. "МТС выпустила сильные операционные результаты за 9 месяцев и III квартал 2025 года, показав двузначные темпы роста выручки и... читать дальше
.01 декабря 2025 года 15:30
Рубль днем продолжает корректироваться вниз в паре с юанем после роста по итогам предыдущих нескольких дней
Москва. 1 декабря. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в понедельник. Рубль дешевеет в рамках коррекции после роста в предыдущие дни, обусловленного налоговым периодом ноября. читать дальше
.01 декабря 2025 года 15:30
Прогноз снижения ключевой ставки Банка России на 50 базисных пунктов (б.п.) в декабре 2025 года остается актуальным, считают аналитики Райффайзенбанка. "Мы в целом не видим системных и устойчивых факторов, которые должны были бы вызвать значительные изменения в динамике кредитования. В этой связи... читать дальше
.01 декабря 2025 года 15:07
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций "Газпром нефти" с прогнозной стоимостью на уровне 550 рублей за штуку, сообщается в материале старшего аналитика Алексея Кокина. Эмитент раскрыл сокращенную промежуточную отчетность за 3К25 и 9М25 по МСФО. "Мы полагаем, что... читать дальше
.01 декабря 2025 года 14:37
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную стоимость акций "Аэрофлота" на уровне 85 руб. и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании. "Результаты эмитента за 3К и 9М25 по МСФО подтверждают, что он последовательно достигает ключевые операционные цели, несмотря... читать дальше
.01 декабря 2025 года 14:09
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "позитивную" оценку акций ВТБ с прогнозной стоимостью на уровне 110 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. Эксперты считают финансовые результаты эмитента за 10М25 нейтральными, позитивно смотрят на комментарии... читать дальше
.01 декабря 2025 года 13:37
вестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "Роснефти" с прогнозной стоимостью на уровне 610 рублей за штуку, сообщается в комментарии старшего аналитика Алексея Кокина. Дальнейшее ослабление ограничений ОПЕК в 4К25, как мы полагаем, позволит эмитенту нарастить добычу нефти,... читать дальше
.01 декабря 2025 года 13:13
Прогнозная стоимость акций "Транснефти" на горизонте года составляет 1723 рубля за штуку, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Отчетность эмитента за 3К25 по МСФО вышла лучше ожиданий рынка, констатируют эксперты. Прибыль оказалась более высокой за счет зависимых... читать дальше
.01 декабря 2025 года 12:49
"Т-Инвестиции" понизили прогнозную стоимость акций Whoosh до 110 рублей за штуку, сохранив при этом рекомендацию "держать" для них, сообщается в обзоре аналитика брокера Ляйсян Седовой. Ведущий оператор кикшеринга 25 ноября опубликовал финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев 2025... читать дальше
.01 декабря 2025 года 12:29
Диапазоны торгов пар доллар/рубль и евро/рубль на ближайшие дни - 78-80 руб./$1 и 90-92 руб./EUR1 - банк "Русский Стандарт"
огнозные диапазоны для валютных пар доллар/рубль и евро/рубль на ближайшие дни составляют 78-80 руб./$1 и 90-92 руб./EUR1 соответственно, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко. Рубль отличает тренд на укрепление,... читать дальше
.01 декабря 2025 года 12:10
"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "Транснефти" с прогнозной стоимостью на уровне 1540 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика брокера Александры Прытковой. Эмитент отчитался за третий квартал и девять месяцев 2025 года по МСФО на уровне ожиданий эксперта. Позитивно на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.