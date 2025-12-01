Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Аэрофлота

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций "Аэрофлота", сообщается в комментарии аналитика Георгия Горбунова.

Авиаперевозчик отчитался в понедельник за 3К25 по МСФО.

"Результаты на 2,4% ниже наших ожиданий по выручке, при этом скорректированный показатель EBITDA превзошел наш прогноз на 74%, а скорректированная чистая прибыль - на 6,4%. Выручка поднялась за счет увеличения пассажирооборота на 2,4% и роста доходных ставок, которые оказались ниже наших прогнозов, - указывает эксперт. - При этом скорректированная EBITDA превзошла наши ожидания из-за более низких по сравнению с нашей оценкой темпов роста операционных расходов. Компания получила скорректированную чистую прибыль на 2 млрд руб. меньше, чем годом ранее".

"Сохраняем рейтинг "держать" по акциям "Аэрофлота", - говорится в материале.

