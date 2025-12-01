.
Мнения аналитиков
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3,1%
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3.1% после повышения на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались выше ожиданий экономистов, которые оценивали октябрьский рост всего лишь на уровне 0,1%
 
Рынок новых автомобилей в РФ в 2025 году может составить 1,5 млн
Российский рынок новых автомобилей в 2025 году может составить 1,5 млн штук, из которых 1,25-1,3 млн единиц придется на легковой сегмент, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в ходе прошедшего накануне пресс-брифинга. "По...
 
В России уменьшается зарплатное неравенство
В России уменьшается зарплатное неравенство. В 2025 году 10% самых бедных работников получали порядка 25 тыс. рублей, когда 10% наиболее обеспеченных - свыше 315 тыс., следует из данных Росстата, которые проанализировали "Известия". Так, разница...
 
Рынок коммерческой медицины к 2030 году может достичь 4,27 трлн руб.
Объем коммерческих медицинских услуг в 2025 году может вырасти на 15,2%, до 2,32 трлн руб., и достигнуть 4,27 трлн руб. уже к 2030 году, пишет "Коммерсант". Но динамика во многом обусловлена отраслевой инфляцией, за год медсуслуги подорожали в...
 
01 декабря 2025 года 15:30

Рубль днем продолжает корректироваться вниз в паре с юанем после роста по итогам предыдущих нескольких дней

Москва. 1 декабря. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в понедельник. Рубль дешевеет в рамках коррекции после роста в предыдущие дни, обусловленного налоговым периодом ноября.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,956 руб., что на 3,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся на 27 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 77,77 руб./$1; контракт EURRUBF вырос на 45 копеек, до 90,57 руб./EUR1.

Участники рынка находятся в ожидании новостей относительно урегулирования конфликта вокруг Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф направится на переговоры в Москву в понедельник, сообщает CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

В воскресенье Уиткофф вместе с госсекретарем США Марко Рубио и зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером встречался в Майами с украинской делегацией. Рубио заявил, что встреча в воскресенье во Флориде с украинской делегацией была полезной и продуктивной.

CNN отмечает, что пока неясно, будет ли Кушнер сопровождать Уиткоффа в ходе поездки в Россию. Ранее Трамп подтвердил, что Уиткофф проведет переговоры с Россией по Украине в течение этой недели.

Курс валютной пары юань/рубль может попытаться вернуться в середину диапазона 11-11,5 руб. за юань к концу текущей недели, считает управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ (MOEX: PSKB) Денис Попов.

Высокая новостная активность, вероятно, останется актуальной на текущей неделе, и это практически гарантирует повышенную волатильность курсовых котировок, отмечает аналитик.

Также, по его мнению, необходимо учитывать, что на текущей неделе продажи валюты экспортерами снизятся, что заметно ограничит возможности рубля по дальнейшему укреплению.

"Таким образом, с учетом сезонно активного спроса на валюту со стороны импортеров и физлиц (зарубежный туризм) в краткосрочной перспективе скорее следует ориентироваться на коррекцию курсовых котировок или их стабилизацию около 11 руб. за юань. К концу недели китайская валюта может попытаться вернуться в середину нашего целевого диапазона 11-11,5 руб.", - пишет Попов в комментарии.

Курс пары юань/рубль пока может двигаться вблизи уровней 10,95-11,15 руб. за юань, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Эксперты отмечают, что сейчас на стороне рубля могут играть и притоки валюты со стороны экспортеров на фоне вступления в силу очередных санкций США.

При этом, по их мнению, в пятницу на рынке может усилиться волатильность в преддверии технического размещения первых юаневых ОФЗ.

Прогнозные диапазоны для валютных пар доллар/рубль и евро/рубль на ближайшие дни составляют 78-80 руб./$1 и 90-92 руб./EUR1 соответственно, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

Рубль отличает тренд на укрепление, который носит скорее краткосрочный характер, отмечает эксперт. По мнению Тимошенко, на его стороне продолжают оставаться жесткие меры валютного контроля в РФ, которые снижают спрос на иностранную валюту.

Внимание рынков приковано к перспективам очередного витка мирных переговоров. Он может заметно скорректировать как нефтяные цены, так и расстановку сил в валютных парах, обращает внимание аналитик банка.

Цены на нефть продолжают подниматься днем в понедельник, хотя темпы роста замедлились по сравнению с утренними торгами.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск растет на 1,2%, до $63,11 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повышаются в цене на 1,25%, до $59,27 за баррель.

Трейдеры следят за ситуацией вокруг Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Министерство энергетики Казахстана в выходные экстренно активизировало план перенаправления экспорта нефти по альтернативным маршрутам после атаки на объекты КТК.

Кроме того, на минувших выходных министры стран ОПЕК+ подтвердили ранее принятые решения об уровнях добычи нефти в 2026 году - в течение всего года будут действовать текущие квоты. Восемь стран-добровольцев, постепенно сворачивавших введенные ранее ограничения на добычу, подтвердили принятое решение приостановить наращивание добычи нефти в I квартале 2026 года.

Участники рынка также следят за ситуацией вокруг Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп сообщил в субботу, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрыто, что спровоцировало новую волну опасений относительно поставок топлива из региона.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


