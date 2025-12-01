Рубль утром корректируется вниз в паре с юанем после роста по итогам предыдущих нескольких дней

Москва. 1 декабря. Китайский юань дорожает на Московской бирже при открытии торгов в понедельник. Рубль дешевеет в рамках коррекции после роста в предыдущие дни, обусловленного налоговым периодом ноября.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,9725 руб. (+5,15 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,86 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Участники рынка находятся в ожидании новостей относительно урегулирования конфликта вокруг Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф направится на переговоры в Москву в понедельник, сообщает CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

В воскресенье Уиткофф вместе с госсекретарем США Марко Рубио и зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером встречался в Майами с украинской делегацией. Рубио заявил, что встреча в воскресенье во Флориде с украинской делегацией была полезной и продуктивной.

CNN отмечает, что пока неясно, будет ли Кушнер сопровождать Уиткоффа в Россию. Ранее Трамп подтвердил, что Уиткофф проведет переговоры с Россией по Украине в течение этой недели.

Цены на нефть растут в понедельник на итогах заседания ОПЕК+, а также опасениях сокращения поставок сырья на мировой рынок.

Как сообщалось, министры стран ОПЕК+ в выходные подтвердили ранее принятые решения об уровнях добычи нефти в 2026 году - в течение всего года будут действовать текущие квоты. Восемь стран-добровольцев, постепенно сворачивавших введенные ранее ограничения на добычу, подтвердили принятое решение приостановить наращивание добычи нефти в I квартале 2026 года.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:08 мск составляет $63,48 за баррель, что на 1,8% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,83%, до $59,62 за баррель.

Трейдеры также следят за ситуацией вокруг Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Министерство энергетики Казахстана в выходные экстренно активизировало план перенаправления экспорта нефти по альтернативным маршрутам после атаки на объекты КТК.

Кроме того, в центре внимания рынка остается ситуация вокруг Венесуэлы, являющейся крупным производителем нефти. Президент США Дональд Трамп сообщил в субботу, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрыто, что спровоцировало новую волну опасений относительно ситуации в регионе.