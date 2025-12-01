.
01 декабря 2025 года 09:50

Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 1 декабря. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе геополитических сообщений относительно планов по урегулированию конфликта вокруг Украины, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Дональд Трамп доволен ходом переговоров по Украине и предрекает "хорошие шансы" мирному соглашению. "Переговоры идут успешно. Мы хотим предотвратить гибель людей", - заявил Трамп журналистам на борту самолета на вопрос о ходе переговоров по украинскому урегулированию.

Он сообщил, что поговорил с госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником Стивом Уиткоффом после их встречи с украинской стороной в воскресенье. "Я разговаривал с ними, и у них все в порядке. У Украины есть ряд сложных проблем, но думаю, Россия хотела бы, чтобы это завершилось. И я знаю, что Украина точно этого хочет", - пояснил президент.

Он уточнил, что в числе "сложных проблем" Киева - "существующая ситуация с коррупцией". "Это не помогает им", - добавил Трамп. Тем не менее, по его словам, есть надежда на заключение мирного соглашения. "Я полагаю, что есть хорошие шансы на заключение мирного соглашения", - добавил американский лидер.

При этом президент США вновь заявил, что не намерен устанавливать дедлайн для РФ по решению украинского кризиса. "Дедлайна у меня нет", - заявил Трамп на борту самолета, отвечая на вопрос журналиста, считает ли он нужным установить крайний срок для РФ. "Мой дедлайн - это тогда, когда эта война закончится", - добавил президент США.

Завершение украинского конфликта является сложной задачей, и предстоит еще много работы, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио по итогам переговоров делегаций США и Украины во Флориде. "Еще предстоит много работы, это тонкий и запутанный вопрос, у него есть много отдельных деталей, и очевидно, в него вовлечена еще одна сторона, без участия которой проблему не решить", - сказал Рубио журналистам.

Он отметил, что переговоры по Украине продолжатся позже, когда спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Москву. Госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон поддерживает контакт с Москвой и неплохо понимает ее позицию. Рубио также заявил, что встреча в воскресенье во Флориде с украинской делегацией была полезной и продуктивной.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф направится на переговоры в Москву в понедельник, сообщает CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника. "Спецпосланник Стив Уиткофф в понедельник отправится в российскую столицу", - говорится в сообщении. CNN отмечает, что пока неясно, будет ли зять президента США Джаред Кушнер сопровождать Уиткоффа в Россию.

Американские фондовые индексы выросли на 0,5-0,7% по итогам последней торговой сессии в ноябре. В четверг биржи США были закрыты из-за праздника - Дня благодарения. В пятницу по этой же причине сессия была укороченной, а активность торговли низкой. При этом 28 ноября из-за сбоя в работе площадок CME Group, одного из крупнейших в мире биржевых операторов, на длительное время были приостановлены торги фьючерсами на акции и облигации, а также контрактами на ряд сырьевых товаров, включая нефть марки WTI.

"Все могло быть гораздо хуже, но объем торгов очень низкий. Если уж на то пошло, то для такого сбоя сегодня не самый плохой день", - отметил руководитель отдела стратегий на рынке акций Bradesco BBI Бен Лайдлер. "Нам в каком-то смысле повезло. День был с очень низкими оборотами, иначе эффект мог бы быть гораздо сильнее", - сказал соучредитель Themis Trading Джо Салуцци.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона начали неделю без единой динамики. Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил в понедельник, что ЦБ рассмотрит все "за" и "против" повышения процентных ставок на следующем заседании по вопросам денежно-кредитной политики. Это стало для инвесторов сигналом, что стоимость заимствований будет повышена в конце месяца. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:40 мск снизилось на 2% после подъема по итогам четырех предыдущих сессий. Южнокорейский индекс Kospi к 8:36 мск потерял 0,4%. Австралийский S&P/ASX 200 за день опустился на 0,6%. Вместе с тем китайский индекс Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng к 8:40 мск увеличились на 0,3%, несмотря на слабые статданные.

В свою очередь цены на нефть активно растут в понедельник на итогах заседания ОПЕК+, а также опасениях сокращения поставок сырья на мировой рынок. Министры стран ОПЕК+ в выходные подтвердили ранее принятые решения об уровнях добычи нефти в 2026 году - в течение всего года будут действовать текущие квоты. Восемь стран-добровольцев, постепенно сворачивавших введенные ранее ограничения на добычу, подтвердили принятое решение приостановить наращивание добычи нефти в I квартале 2026 года.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:35 мск составила $63,6 за баррель, что на 1,96% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты снизились в цене на 0,78%, до $62,38 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 2,02%, до $59,73 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на 0,17%, до $58,55 за баррель.

Трейдеры также следят за ситуацией вокруг Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Министерство энергетики Казахстана в выходные экстренно активизировало план перенаправления экспорта нефти по альтернативным маршрутам после атаки на объекты КТК. Кроме того, в центре внимания рынка остается ситуация вокруг Венесуэлы, являющейся крупным производителем нефти. Президент США Дональд Трамп сообщил в субботу, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрыто, что спровоцировало новую волну опасений относительно ситуации в регионе.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 26,462 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,559 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 28 ноября вырос всего на 0,04% и составил 118,31 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,07%, поднявшись до 1192,83 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (+0,64%), "Новотранс-001Р-03" (+0,6%) и "РЖД-001P-04R" (+0,46%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-03R" (-1,92%), "РЖД-001P-20R" (-0,26%) и "РЖД-001P-01R" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) зафиксировало объем размещения облигаций с фиксированными купонами серии БО-П18 на уровне 3,65 млрд рублей, облигаций с плавающими купонами серии БО-П19 - 3,1 млрд рублей. Общий объем выпусков изначально планировался в размере 3 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона "фикса" серии БО-П18 - 16,50% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 17,81% годовых. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по флоатеру серии БО-П19 - 275 базисных пунктов. Сбор заявок на два 2-летних выпуска облигаций - "фикс" серии БО-П18 и флоатер серии БО-П19 - прошел 28 ноября. По ним предусмотрены ежемесячные купоны. Выпуск с фиксированными купонами доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам без ограничений, флоатер - после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 2 декабря.

АО "Атомэнергопром" установило финальный ориентир ставки купона облигаций серии 001P-09 со сроком обращения 5,5 года в размере 15,1% годовых и зафиксировало объем размещения на уровне 25 млрд рублей. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 15,98% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные квартальные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 28 ноября. Техразмещение запланировано на 4 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ХК "Металлоинвест" (OKPO code: 54916586) 1 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 5-летние облигации серии 002P-03 объемом не менее 10 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, + спред. Ориентир спреда - не выше 190 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 8 декабря. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N8.

ООО "Тальвен" 8 декабря проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-П01 объемом 1 млрд рублей. По выпуску будут предусмотрены call-опцион и квартальные купоны, ориентир ставки купона будет объявлен позднее. Техразмещение запланировано на 11 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования. Мосбиржа ранее зарегистрировала программу облигаций ООО "Тальвен" серии 001Р объемом 20 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ПАО "МГКЛ" (MOEX: MGKL) 11 декабря планирует провести сбор заявок инвесторов на 5-летние облигации серии 001PS-01 объемом до 1 млрд рублей. Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона - не выше 26% годовых. Техразмещение запланировано на 16 декабря, оно будет проходить на "СПБ бирже" (SPB: SPBE). Минимальная заявка при первичном размещении - 1,4 млн рублей. Бумаги будут доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


