Прогноз снижения ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в декабре остается актуальным - Райффайзенбанк

Прогноз снижения ключевой ставки Банка России на 50 базисных пунктов (б.п.) в декабре 2025 года остается актуальным, считают аналитики Райффайзенбанка.

"Мы в целом не видим системных и устойчивых факторов, которые должны были бы вызвать значительные изменения в динамике кредитования. В этой связи полагаем, что ЦБ РФ при принятии решения по ключевой ставке в декабре вряд ли будет акцентировать внимание на оживлении кредитования как на сдерживающем факторе (по причине краткосрочности причин, вызвавших рост). Наш прогноз по снижению ключевой ставки на 50 б.п. до конца 2025 года остается актуальным", - пишут эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.