.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций ВТБ
.
01 декабря 2025 года 14:09
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций ВТБ
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "позитивную" оценку акций ВТБ с прогнозной стоимостью на уровне 110 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. Эксперты считают финансовые результаты эмитента за 10М25 нейтральными, позитивно смотрят на комментарии менеджмента относительно следующего года по чистой прибыли в 650 млрд руб., чистой процентной марже и росту комиссионных доходов. Среди позитивных моментов в отчетности - продолжение расширения чистой процентной маржи, среди негативных - снижение достаточности базового капитала на 0,2%, что в условиях дефицита капитала важно для банка, отмечают они. "Мы более консервативны в своих ожиданиях по данным показателям (ожидаем чистую прибыль на уровне около 500 млрд руб., чистую процентную маржу на уровне 2,4% и рост комиссионных доходов на 12%). Таким образом, реализация прогнозов менеджмента будет, по нашим оценкам, позитивным сюрпризом для рынка, - пишут Перминов и Шаров. - Сохраняем "позитивный" взгляд на акции ВТБ - текущая оценка по мультипликатору P/E 25e составляет 2,5х против среднеисторического значения 6,2х". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВТБ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
01 декабря 2025 года 18:48
Акции ВТБ выглядят интересно для вложений с точки зрения соотношения риска и доходности, говорится в материале старшего аналитика Евгения Кипниса и аналитика Филиппа Николаева. Эмитент раскрыл финансовые результаты за октябрь и 10М25 по МСФО. Из позитивных моментов эксперты отмечают... читать дальше
.01 декабря 2025 года 18:13
Инвестиционной привлекательности в акциях "Аэрофлота" в настоящее время не видно, говорится в материале аналитика брокера "Т-Инвестиции" Никиты Степанова. Отчетность эмитента за 3К и 9М25 по МСФО вышла ожидаемо слабой, констатирует эксперт. "Аэрофлот" продолжает работать на предельном уровне... читать дальше
.01 декабря 2025 года 17:37
Сценарий снижения ключевой ставки Банка России до 16% годовых в декабре 2025 года остается базовым, считает директор по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой. Данные PMI говорят от стабилизации темпов снижения/охлаждения деловой активности - улучшений нет, но и ухудшений... читать дальше
.01 декабря 2025 года 17:07
"Финам" подтверждает прогнозную стоимость акций "Роснефти" на уровне 481,6 рубля за штуку (что предполагает потенциал роста 18,6%) и рейтинг "покупать", для них, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Отчет компании за III квартал в очередной раз показал слабую динамику прибыли в том... читать дальше
.01 декабря 2025 года 16:30
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций "Аэрофлота", сообщается в комментарии аналитика Георгия Горбунова. Авиаперевозчик отчитался в понедельник за 3К25 по МСФО. "Результаты на 2,4% ниже наших ожиданий по выручке, при этом скорректированный показатель EBITDA превзошел... читать дальше
.01 декабря 2025 года 16:05
Инвестиционная компания "КИТ Финанс Брокер" рекомендует "держать" акции "МТС" с прогнозной стоимостью на уровне 260 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков. "МТС выпустила сильные операционные результаты за 9 месяцев и III квартал 2025 года, показав двузначные темпы роста выручки и... читать дальше
.01 декабря 2025 года 15:30
Рубль днем продолжает корректироваться вниз в паре с юанем после роста по итогам предыдущих нескольких дней
Москва. 1 декабря. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в понедельник. Рубль дешевеет в рамках коррекции после роста в предыдущие дни, обусловленного налоговым периодом ноября. читать дальше
.01 декабря 2025 года 15:30
Прогноз снижения ключевой ставки Банка России на 50 базисных пунктов (б.п.) в декабре 2025 года остается актуальным, считают аналитики Райффайзенбанка. "Мы в целом не видим системных и устойчивых факторов, которые должны были бы вызвать значительные изменения в динамике кредитования. В этой связи... читать дальше
.01 декабря 2025 года 15:07
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций "Газпром нефти" с прогнозной стоимостью на уровне 550 рублей за штуку, сообщается в материале старшего аналитика Алексея Кокина. Эмитент раскрыл сокращенную промежуточную отчетность за 3К25 и 9М25 по МСФО. "Мы полагаем, что... читать дальше
.01 декабря 2025 года 14:37
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную стоимость акций "Аэрофлота" на уровне 85 руб. и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании. "Результаты эмитента за 3К и 9М25 по МСФО подтверждают, что он последовательно достигает ключевые операционные цели, несмотря... читать дальше
.01 декабря 2025 года 13:37
вестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "Роснефти" с прогнозной стоимостью на уровне 610 рублей за штуку, сообщается в комментарии старшего аналитика Алексея Кокина. Дальнейшее ослабление ограничений ОПЕК в 4К25, как мы полагаем, позволит эмитенту нарастить добычу нефти,... читать дальше
.01 декабря 2025 года 13:13
Прогнозная стоимость акций "Транснефти" на горизонте года составляет 1723 рубля за штуку, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Отчетность эмитента за 3К25 по МСФО вышла лучше ожиданий рынка, констатируют эксперты. Прибыль оказалась более высокой за счет зависимых... читать дальше
.01 декабря 2025 года 12:49
"Т-Инвестиции" понизили прогнозную стоимость акций Whoosh до 110 рублей за штуку, сохранив при этом рекомендацию "держать" для них, сообщается в обзоре аналитика брокера Ляйсян Седовой. Ведущий оператор кикшеринга 25 ноября опубликовал финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев 2025... читать дальше
.01 декабря 2025 года 12:29
Диапазоны торгов пар доллар/рубль и евро/рубль на ближайшие дни - 78-80 руб./$1 и 90-92 руб./EUR1 - банк "Русский Стандарт"
огнозные диапазоны для валютных пар доллар/рубль и евро/рубль на ближайшие дни составляют 78-80 руб./$1 и 90-92 руб./EUR1 соответственно, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко. Рубль отличает тренд на укрепление,... читать дальше
.01 декабря 2025 года 12:10
"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "Транснефти" с прогнозной стоимостью на уровне 1540 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика брокера Александры Прытковой. Эмитент отчитался за третий квартал и девять месяцев 2025 года по МСФО на уровне ожиданий эксперта. Позитивно на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.