"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "позитивную" оценку акций ВТБ с прогнозной стоимостью на уровне 110 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова.

Эксперты считают финансовые результаты эмитента за 10М25 нейтральными, позитивно смотрят на комментарии менеджмента относительно следующего года по чистой прибыли в 650 млрд руб., чистой процентной марже и росту комиссионных доходов.

Среди позитивных моментов в отчетности - продолжение расширения чистой процентной маржи, среди негативных - снижение достаточности базового капитала на 0,2%, что в условиях дефицита капитала важно для банка, отмечают они.

"Мы более консервативны в своих ожиданиях по данным показателям (ожидаем чистую прибыль на уровне около 500 млрд руб., чистую процентную маржу на уровне 2,4% и рост комиссионных доходов на 12%). Таким образом, реализация прогнозов менеджмента будет, по нашим оценкам, позитивным сюрпризом для рынка, - пишут Перминов и Шаров. - Сохраняем "позитивный" взгляд на акции ВТБ - текущая оценка по мультипликатору P/E 25e составляет 2,5х против среднеисторического значения 6,2х".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.