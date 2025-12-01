Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Роснефти

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "Роснефти" с прогнозной стоимостью на уровне 610 рублей за штуку, сообщается в комментарии старшего аналитика Алексея Кокина.

Дальнейшее ослабление ограничений ОПЕК в 4К25, как мы полагаем, позволит эмитенту нарастить добычу нефти, однако негативное влияние на выручку может оказать удешевление российских сортов нефти относительно эталонных сортов, отмечает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.