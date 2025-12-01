"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "Транснефти" с прогнозной стоимостью на уровне 1540 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика брокера Александры Прытковой.

Эмитент отчитался за третий квартал и девять месяцев 2025 года по МСФО на уровне ожиданий эксперта.

Позитивно на доходах отразился рост объемов транспортировки нефти (добыча в России увеличилась на 1% кв/кв) и небольшое увеличение рублевых цен на нефть, но в то же время рост сдержали снижение объемов транспортировки нефтепродуктов в связи с выводом из строя НПЗ в августе-сентябре.

Однако маржинальность EBITDA снизилась ввиду сезонного роста операционных расходов, в частности, отмечает Прыткова, на ремонт и оплату труда.

"В то же время чистая прибыль оказалась лучше наших ожиданий. Поддержку оказали все еще повышенные чистые процентные доходы и прибыль в совместных предприятиях. Кроме того, эффективная ставка налога немного снизилась - до 34% в этом квартале, - указывает аналитик брокера. - Свободный денежный поток компании, как мы и ожидали, вышел в положительную зону как по итогам квартала, так и накопленным итогом за девять месяцев".

"Немного скорректировали ожидания по дивидендам за 2025 год в связи с более высокой прибылью. По нашим прогнозам, они составят порядка 175 рублей на акцию, доходность - 13%. Сохраняем позитивный взгляд на компанию с целевой 1540 рублей за бумагу", - говорится в материале эксперта "Т-Инвестиций".

