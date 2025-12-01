.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3,1%
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3.1% после повышения на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались выше ожиданий экономистов, которые оценивали октябрьский рост всего лишь на уровне 0,1%
 
Рынок новых автомобилей в РФ в 2025 году может составить 1,5 млн
Российский рынок новых автомобилей в 2025 году может составить 1,5 млн штук, из которых 1,25-1,3 млн единиц придется на легковой сегмент, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в ходе прошедшего накануне пресс-брифинга. "По...
 
В России уменьшается зарплатное неравенство
В России уменьшается зарплатное неравенство. В 2025 году 10% самых бедных работников получали порядка 25 тыс. рублей, когда 10% наиболее обеспеченных - свыше 315 тыс., следует из данных Росстата, которые проанализировали "Известия". Так, разница...
 
Рынок коммерческой медицины к 2030 году может достичь 4,27 трлн руб.
Объем коммерческих медицинских услуг в 2025 году может вырасти на 15,2%, до 2,32 трлн руб., и достигнуть 4,27 трлн руб. уже к 2030 году, пишет "Коммерсант". Но динамика во многом обусловлена отраслевой инфляцией, за год медсуслуги подорожали в...
 
01 декабря 2025 года 11:41

"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ВТБ

"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ВТБ с прогнозной стоимостью на уровне 123,8 рубля за штуку, учитывая значительную недооценку бумаг по мультипликаторам относительно российских аналогов, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Представленную отчетность эмитента за 10М25 по МСФО мы оцениваем умеренно позитивно. Из плюсов можно отметить заметное восстановление чистой процентной маржи в октябре, а также относительно невысокую в сравнении с другими отечественными банками стоимость риска, - отмечает эксперт. - Из негативных моментов - сохраняющиеся довольно высокие темпы роста операционных расходов и по-прежнему лишь небольшое превышение показателями достаточности капитала регуляторных минимумов, что пока не позволяет со 100%-ой вероятностью рассчитывать на продолжение дивидендных выплат".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
01 декабря 2025 года 18:48
Акции ВТБ интересны для вложений по соотношению риска и доходности - Альфа-банк
Акции ВТБ выглядят интересно для вложений с точки зрения соотношения риска и доходности, говорится в материале старшего аналитика Евгения Кипниса и аналитика Филиппа Николаева. Эмитент раскрыл финансовые результаты за октябрь и 10М25 по МСФО. Из позитивных моментов эксперты отмечают...    читать дальше
01 декабря 2025 года 18:13
Инвестпривлекательности в акциях Аэрофлота пока нет - "Т-Инвестиции"
Инвестиционной привлекательности в акциях "Аэрофлота" в настоящее время не видно, говорится в материале аналитика брокера "Т-Инвестиции" Никиты Степанова. Отчетность эмитента за 3К и 9М25 по МСФО вышла ожидаемо слабой, констатирует эксперт. "Аэрофлот" продолжает работать на предельном уровне...    читать дальше
01 декабря 2025 года 17:37
Снижение ставки ЦБ РФ до 16% в декабре остается базовым прогнозом - "Астра Управление активами"
Сценарий снижения ключевой ставки Банка России до 16% годовых в декабре 2025 года остается базовым, считает директор по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой. Данные PMI говорят от стабилизации темпов снижения/охлаждения деловой активности - улучшений нет, но и ухудшений...    читать дальше
01 декабря 2025 года 17:07
"Финам" подтверждает прогнозную цену акций Роснефти на уровне 481,6 руб
"Финам" подтверждает прогнозную стоимость акций "Роснефти" на уровне 481,6 рубля за штуку (что предполагает потенциал роста 18,6%) и рейтинг "покупать", для них, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Отчет компании за III квартал в очередной раз показал слабую динамику прибыли в том...    читать дальше
01 декабря 2025 года 16:30
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Аэрофлота
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций "Аэрофлота", сообщается в комментарии аналитика Георгия Горбунова. Авиаперевозчик отчитался в понедельник за 3К25 по МСФО. "Результаты на 2,4% ниже наших ожиданий по выручке, при этом скорректированный показатель EBITDA превзошел...    читать дальше
01 декабря 2025 года 16:05
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует держать акции МТС
Инвестиционная компания "КИТ Финанс Брокер" рекомендует "держать" акции "МТС" с прогнозной стоимостью на уровне 260 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков. "МТС выпустила сильные операционные результаты за 9 месяцев и III квартал 2025 года, показав двузначные темпы роста выручки и...    читать дальше
01 декабря 2025 года 15:30
Рубль днем продолжает корректироваться вниз в паре с юанем после роста по итогам предыдущих нескольких дней
Москва. 1 декабря. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в понедельник. Рубль дешевеет в рамках коррекции после роста в предыдущие дни, обусловленного налоговым периодом ноября.    читать дальше
01 декабря 2025 года 15:30
Прогноз снижения ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в декабре остается актуальным - Райффайзенбанк
Прогноз снижения ключевой ставки Банка России на 50 базисных пунктов (б.п.) в декабре 2025 года остается актуальным, считают аналитики Райффайзенбанка. "Мы в целом не видим системных и устойчивых факторов, которые должны были бы вызвать значительные изменения в динамике кредитования. В этой связи...    читать дальше
01 декабря 2025 года 15:07
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций "Газпром нефти"
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций "Газпром нефти" с прогнозной стоимостью на уровне 550 рублей за штуку, сообщается в материале старшего аналитика Алексея Кокина. Эмитент раскрыл сокращенную промежуточную отчетность за 3К25 и 9М25 по МСФО. "Мы полагаем, что...    читать дальше
01 декабря 2025 года 14:37
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций Аэрофлота на уровне 85 руб
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную стоимость акций "Аэрофлота" на уровне 85 руб. и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании. "Результаты эмитента за 3К и 9М25 по МСФО подтверждают, что он последовательно достигает ключевые операционные цели, несмотря...    читать дальше
01 декабря 2025 года 14:09
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций ВТБ
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "позитивную" оценку акций ВТБ с прогнозной стоимостью на уровне 110 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. Эксперты считают финансовые результаты эмитента за 10М25 нейтральными, позитивно смотрят на комментарии...    читать дальше
01 декабря 2025 года 13:37
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Роснефти
вестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "Роснефти" с прогнозной стоимостью на уровне 610 рублей за штуку, сообщается в комментарии старшего аналитика Алексея Кокина. Дальнейшее ослабление ограничений ОПЕК в 4К25, как мы полагаем, позволит эмитенту нарастить добычу нефти,...    читать дальше
01 декабря 2025 года 13:13
Прогнозная цена акций Транснефти - 1723 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"
Прогнозная стоимость акций "Транснефти" на горизонте года составляет 1723 рубля за штуку, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Отчетность эмитента за 3К25 по МСФО вышла лучше ожиданий рынка, констатируют эксперты. Прибыль оказалась более высокой за счет зависимых...    читать дальше
01 декабря 2025 года 12:49
"Т-Инвестиции" понизили прогнозную цену акций Whoosh до 110 руб
"Т-Инвестиции" понизили прогнозную стоимость акций Whoosh до 110 рублей за штуку, сохранив при этом рекомендацию "держать" для них, сообщается в обзоре аналитика брокера Ляйсян Седовой. Ведущий оператор кикшеринга 25 ноября опубликовал финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев 2025...    читать дальше
01 декабря 2025 года 12:29
Диапазоны торгов пар доллар/рубль и евро/рубль на ближайшие дни - 78-80 руб./$1 и 90-92 руб./EUR1 - банк "Русский Стандарт"
огнозные диапазоны для валютных пар доллар/рубль и евро/рубль на ближайшие дни составляют 78-80 руб./$1 и 90-92 руб./EUR1 соответственно, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко. Рубль отличает тренд на укрепление,...    читать дальше
