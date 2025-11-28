Рынок акций РФ в последнюю неделю ноября стабилизировался в ожидании прогресса в украинском урегулировании

Рынок акций РФ в последнюю неделю ноября скорректировался вниз из-за сомнений в скором мирном урегулировании военного конфликта на Украине после заявлений президента РФ Владимира Путина о нелегитимности нынешней украинской власти и невозможности юридического подписания договора с нею. Однако в конце недели рынок совершил уверенный отскок на ожиданиях заключения договоренностей России с США относительно урегулирования конфликта вокруг Украины, также фактором поддержки на неделе выступали очередные данные Росстата о дальнейшем замедлении годовой инфляции, что подогревает ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи на неделе локально падал к 2605 пунктам, после чего в конце торговой пятидневки отскочил выше 2675 пунктов.

В период с 24 по 28 ноября индекс МосБиржи снизился на 0,3% и составил 2676,42 пункта, индекс РТС вырос на 0,7% и достиг 1077,78 пункта. Январский фьючерс на нефть Brent подрос на 1,3%, до $63,23 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю снизился на 0,8 рубля, до 78,2284 руб./$1.

Рынок акций РФ начал неделю со снижения из-за фиксации прибыли игроками на фоне сомнений в скором урегулировании украинского конфликта, инвесторы продолжали оценивать поступающие новости на эту геополитическую тему. Индекс МосБиржи откатился до 2655 пунктов после утреннего локального роста выше 2720 пунктов. Лидировали в снижении акции "Совкомфлота" (-3,5%), ПАО "Южуралзолото" (-2,9%), "Татнефти" (-2,9%), во "втором эшелоне" раллировали акции ПАО "ЭсЭфАй" (+21,1%, до 1665 рублей) на новостях о высоких дивидендах (совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев в размере 902 руб. на акцию, с закрытием реестра 25 декабря).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что никакой конкретики относительно российско-американской встречи по украинскому урегулированию пока нет. Российская сторона еще не получала никакой официальной информации от США об итогах переговоров по Украине в Женеве, но внимательно отслеживает публикации СМИ на эту тему.

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве состоялась встреча делегаций США и Украины, а также представителей Великобритании, Германии и Франции для обсуждения предложенного Вашингтоном мирного плана. Затем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сохраняются разногласия по плану завершения украинского конфликта, однако они не являются непреодолимыми, и стороны продолжат работу.

Евросоюз выступает против изменения границ Украины и сокращения ее вооруженных сил, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Кроме того, по ее словам, в ходе мирных переговоров по урегулированию украинского кризиса "центральная роль ЕС в обеспечении мира для Украины должна быть полностью отражена".

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в воскресенье выразил сомнение, что в ближайшие дни удастся найти решение по урегулированию на Украине на основе плана, предложенного президентом США Трампом. В понедельник Мерц заявил, что на переговорах о прекращении украинского кризиса Киеву не следует соглашаться на односторонние территориальные уступки, такая позиция отвечает не только интересам Украины, но и интересам Европы.

Во вторник рынок акций РФ возобновил рост на надеждах на прогресс в мирном урегулировании украинского конфликта на фоне известий западных СМИ о согласии Украины на условия США, сдерживающим фактором выступила вновь просевшая нефть (фьючерс на Brent упал ниже $62 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2685 пунктов после дневного снижения к 2640 пунктам; лидировали в росте акции "ММК" (+3,9%), "Группы компаний ПИК" (+3,8%), "НЛМК" (+3,2%), "Совкомфлота" (+3,2%).

Украинская делегация в целом согласовала с представителями американской стороны условия, на которой она будет согласна урегулировать конфликт с РФ, сообщил во вторник телеканал ABC News со ссылкой на неназванного американского чиновника. "Украинцы согласились на мирную сделку", - приводит телеканал слова собеседника. Однако источник отметил, что еще остались "небольшие детали, с которыми нужно разобраться".

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила во вторник, что США добились значительных успехов в урегулировании украинского конфликта, РФ и Украина подключились к переговорному процессу. "За минувшую неделю США достигли огромного прогресса на пути к мирному соглашению, усадив и Украину, и Россию за стол переговоров", - написала она во вторник в соцсети X.

В то же время, по словам Левитт, "есть несколько деликатных, но решаемых вопросов, с которыми надо разобраться и которые потребуют дальнейших переговоров между Украиной, Россией и США".

Глава МИД России Сергей Лавров заявил во вторник, что Москва ожидает от Вашингтона промежуточной версии плана по урегулированию на Украине, согласованной с европейцами и украинцами. Лавров добавил, что РФ не получала план США по официальным каналам.

Кроме того, западные СМИ опубликовали ответный план ЕС, который, в частности, не вводит запрет на вступление Украины в НАТО и ограничения на размер ее армии, подразумевает ее вступление в ЕС и немедленное прекращение огня.

Нефть подешевела на опасениях западных инвесторов, что возможное урегулирование конфликта на Украине может в перспективе привести к снятию санкций с России и увеличению поставок нефти на мировой рынок. В Deutsche Bank ожидают, что избыток предложения нефти в 2026 году будет составлять как минимум 2 млн баррелей в сутки, и аналитики банка не видят факторов, которые способствовали бы формированию дефицита на рынке даже к 2027 году.

В среду рынок акций РФ скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками в ожидании дальнейших новостей вокруг процесса мирного урегулирования украинского конфликта; фактором давления выступила умеренно просевшая нефть (фьючерс на Brent торговался в районе $62,4 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля опустился ниже 2670 пунктов на низких оборотах торгов; лидерами снижения выступили бумаги "Татнефти" (-1,4%), МКПАО "Хэдхантер" (-1,3%), "Московской биржи" (-1,1%), "Северстали" (-1,1%), "ММК" (-1,1%).

Президент США Дональд Трамп считает, что стороны близки к достижению договоренности по урегулированию на Украине. Трамп также сообщил в соцсетях, что его спецпосланник Стив Уиткофф направится в начале декабря на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Москву с целью завершить составление плана по украинскому урегулированию, а министр армии США Дэн Дрисколл встретится с украинцами.

По словам Трампа, Украина могла бы пойти на то, чтобы уступить России территории, так как в противном случае рискует потерять их в ходе боевых действий. Страны Европы должны будут взять на себя существенную часть гарантий безопасности для Украины после завершения там конфликта, заявил он.

Кроме того, Трамп заявил во вторник, что может провести встречу с президентом России Путиным и президентом Украины Зеленским только тогда, когда соглашение по украинскому урегулированию будет на завершающем этапе.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила вечером во вторник, что видит прогресс в усилиях по достижению мира на Украине, и пообещала "твердо поддерживать Украину на предстоящих переговорах".

Тем временем помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил в среду, что российская сторона получила по неофициальным каналам последние версии "мирного плана Трампа", но обсуждений с американской стороной еще не было.

Давление на нефть оказали данные Минэнерго США о росте ее запасов в стране за неделю на 2,77 млн баррелей (аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 500 тыс. баррелей).

В четверг рынок акций РФ ускорил снижение после заявления президента РФ Владимира Путина о нелегитимности нынешней украинской власти и невозможности юридического подписания договоров - это дало понять, что скорого завершения процесса мирного урегулирования украинского конфликта ожидать не стоит; фактором поддержки в течение дня выступали свежие данные Росстата о замедлении годовой инфляции. Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля завершил день откатом к 2620 пунктам; лидерами снижения выступили акции "Юнипро" (-3,4%), Совкомбанка (-3,3%), "Аэрофлота" (-3,1%), "Норникеля" (-3,1%).

Россия хочет договориться с Украиной, но сейчас это юридически невозможно, заявил Путин. "Конечно, мы хотим договориться в конечном итоге с Украиной. Но это сейчас просто практически невозможно, невозможно юридически", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам его визита в Киргизию.

Подписывать документы с нынешним украинским руководством нет смысла, так как оно допустило стратегическую ошибку, побоявшись идти на выборы президента и утратив легитимность, заявил глава российского государства.

Кроме того, по мнению Путина, одним из ключевых вопросов на предстоящих переговорах с американской стороной должно стать юридическое признание российской принадлежности Крыма и Донбасса. По словам Путина, боевые действия на Украине прекратятся, когда ВСУ покинут занимаемые в Донбассе территории.

Также Путин коснулся вопроса конфискации замороженных активов РФ, которая "имела бы негативные последствия для мировой финансовой системы", правительство РФ работает над пакетом ответных мер на эту возможную конфискацию.

Чистая прибыль Совкомбанка (-3,3%) за 10 месяцев 2025 года по РСБУ упала до 18,96 млрд руб. против 31,36 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль ВТБ (-1,6%) за 10 месяцев по РСБУ сократилась до 265,45 млрд руб. против 315,15 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль ПАО "РусГидро" (-1,5%) по МСФО за 9 месяцев выросла на 29% в годовом выражении, до 30,3 млрд руб.

По данным Росстата, рост потребительских цен в РФ с 18 по 24 ноября составил 0,14% после 0,11% с 11 по 17 ноября. Из данных за 24 дня ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 24 ноября замедлилась до 6,97% с 7,20% на 17 ноября (7,71% на конец октября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ). Таким образом, годовая инфляция в РФ ушла ниже верхней границы прогноза ЦБ на 2025 год (6,5-7,0%) и при сохранении текущей недельной динамики уже через неделю может приблизиться к нижней границе.

В пятницу рынок акций РФ отскочил вверх на фоне закрытия игроками части коротких позиций на ожиданиях заключения договоренностей России с США относительно урегулирования конфликта вокруг Украины, индекс МосБиржи отскочил выше 2675 пунктов при невысоких объемах торгов.

В Кремле рассчитывают, что к приезду американской делегации на следующей неделе в Москву российская сторона будет обладать более полной информацией о согласованных с Киевом пунктах мирного плана, сообщил в пятницу в интервью Первому каналу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также Песков отметил, что в Кремле исходят из того, что в настоящее время ведут переговоры по украинскому урегулированию только с США. "На этой стадии речь идет о переговорах с американцами", - сказал он.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу выразил надежду, что недавно опубликованные инициативы по украинскому урегулированию приведут к миру и вновь подчеркнул, что Будапешт готов предоставить площадку для переговоров.

ВТБ (+3,4%) в октябре сократил чистую прибыль по МСФО на 11,1% в годовом выражении, до 26,4 млрд рублей; за 10 месяцев 2025 года прибыль группы составила 407,2 млрд рублей при прогнозе на весь 2025 год в 500 млрд рублей.

Чистая прибыль "Газпрома" (+2,9%), относящаяся к акционерам, по международным стандартам (МСФО) в третьем квартале 2025 года составила 134,17 млрд рублей против убытка почти в 53 млрд рублей годом ранее, говорится в отчетности компании. При этом консенсус, составленный "Интерфаксом" по прогнозам аналитиков, предусматривал данный показатель в размере 200 млрд рублей.

Чистая прибыль "Транснефти" (+1,1%) в III квартале составила 79,35 млрд рублей, что на 3,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете компании. Консенсус, составленный "Интерфаксом" по прогнозам аналитиков, предполагал данный показатель на уровне 70 млрд.

В период с 24 по 28 ноября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка выглядели бумаги ПАО "ВУШ Холдинг" (-7%), ПАО "Группа Астра" (-6%), ПАО "ВИ.ру" (-6%); лучше рынка оказались акции ПАО "ЭсЭфАй" (+17%), "префы" "Мечела" (+8%), бумаги "ТГК-14" (+6%).

Рынок акций РФ в начале декабря по-прежнему будет оценивать поступающие геополитические и корпоративные новости, также инвесторы будут следить за данными Росстата о динамике инфляции. Для индекса МосБиржи коридор колебаний в начале зимы может составить 2600-2750 пунктов, для индекса РТС - 1020-1120 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".