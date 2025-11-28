Рынок акций РФ в пятницу отскочил выше 2675п по индексу МосБиржи, нивелировав недельные потери

Москва. 28 ноября. Рынок акций РФ в пятницу уверенно вырос на ожиданиях заключения договоренностей России с США относительно урегулирования конфликта вокруг Украины, причем были нивелированы почти все недельные потери на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина о нелегитимности нынешней украинской власти и невозможности юридического подписания договоров с нею. Поддержку рынку в пятницу также оказала стабилизация нефти и ряд сильных корпоративных финотчетов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2676,42 пункта (+2,1%), индекс РТС - 1077,78 пункта (+2,1%); лидировали в росте акции "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+4,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+3,4%), Совкомбанка (MOEX: SVCB) (+3,3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 ноября, составил 78,2284 руб. (-2,19 копейки).

За неделю индекс МосБиржи снизился на 0,3%, индекс РТС вырос на 0,7% на фоне снижения доллара от ЦБ РФ на 0,8 рубля.

Банк ВТБ в октябре сократил чистую прибыль по МСФО на 11,1% в годовом выражении, до 26,4 млрд рублей; за 10 месяцев 2025 года прибыль группы составила 407,2 млрд рублей при прогнозе на весь 2025 год в 500 млрд рублей.

Подорожали в пятницу также акции "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+3,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+3%), "Аэрофлота" (+2,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,9%), МКБ (MOEX: CBOM) (+2,8%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+2,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,7%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+2,5%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+2,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,2%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (+1,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) (+1,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,8% и +0,4% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,7% и +1,4% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,4%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+1,2%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,7%).

Чистая прибыль "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,9%), относящаяся к акционерам, по международным стандартам (МСФО) в третьем квартале 2025 года составила 134,17 млрд рублей против убытка почти в 53 млрд рублей годом ранее, говорится в отчетности компании.

При этом консенсус, составленный "Интерфаксом" по прогнозам аналитиков, предусматривал данный показатель в размере 200 млрд рублей.

Чистая прибыль "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+1,1% "префы") в III квартале составила 79,35 млрд рублей, что на 3,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете компании. Консенсус, составленный "Интерфаксом" по прогнозам аналитиков, предполагал данный показатель на уровне 70 млрд.

Чистая прибыль "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1%) в III квартале 2025 года по МСФО выросла на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 69,1 млрд руб., говорится в отчете компании. Согласно консенсус-прогнозу, составленному "Интерфаксом", рынок ждал роста чистой прибыли "Газпром нефти" в III кв. до 62 млрд руб. Чистая прибыль компании за 9 месяцев составила 234 млрд руб., снизившись на 37,6%.

Великобритания разрешила операции с Lukoil International GmbH, консолидирующей международные активы "ЛУКОЙЛа", сроком на три месяца. Соответствующая лицензия, действующая с 27 ноября по 26 февраля 2026 года, опубликована в четверг на сайте британского правительства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в пятницу журналистам, что Москва получила основные параметры мирного плана по Украине после его обсуждения в Женеве представителями Киева, США и Европы. "Основные параметры были переданы. На следующей неделе будет в Москве разговор", - заявил Песков, отвечая на вопрос, получила ли Москва план по Украине после его обсуждения в Женеве.

В Кремле рассчитывают, что к приезду американской делегации на следующей неделе в Москву российская сторона будет обладать более полной информацией о согласованных с Киевом пунктах мирного плана.

"Мы получаем какие-то моменты, которые они согласовывают (в Женеве - ИФ). И к моменту встречи на следующей неделе Путина с делегацией, которая приедет, мы будем обладать информацией о тех вопросах, которые, скажем так, обсуждались и были согласованы", - сказал в интервью Первому каналу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также Песков отметил, что в Кремле исходят из того, что в настоящее время ведут переговоры по украинскому урегулированию только с США. "На этой стадии речь идет о переговорах с американцами", - сказал он в интервью "Первому каналу".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу выразил надежду, что недавно опубликованные инициативы по украинскому урегулированию приведут к миру и вновь подчеркнул, что Будапешт готов предоставить площадку для переговоров.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию, что Россия хочет договориться с Украиной, но сейчас это юридически невозможно. "Конечно, мы хотим договориться в конечном итоге с Украиной. Но это сейчас просто практически невозможно, невозможно юридически", - сказал он.

Подписывать документы с нынешним украинским руководством нет смысла, так как оно допустило стратегическую ошибку, побоявшись идти на выборы президента и утратив легитимность, заявил глава российского государства журналистам.

Кроме того, по мнению Путина, одним из ключевых вопросов на предстоящих переговорах с американской стороной должно стать юридическое признание российской принадлежности Крыма и Донбасса. По словам Путина, боевые действия на Украине прекратятся, когда ВСУ покинут занимаемые в Донбассе территории.

Также Путин коснулся вопроса конфискации замороженных активов РФ, которая "имела бы негативные последствия для мировой финансовой системы", отметив, что правительство РФ работает над пакетом ответных мер на эту возможную конфискацию.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс Мосбиржи уверенно вырос в пятницу, нивелировав недельные потери. За месяц индекс прибавил 6% в основном благодаря оживлению информационного фона, связанного с геополитикой. Тем не менее, позитива для закрепления над рубежом 2700 пунктов не хватило, и в ближайшей перспективе борьба надежд и сомнений, вероятно, продолжится, считает эксперт.

На внешних рынках уже не за горами заседание ФРС (9-10 декабря). После ряда "голубиных" комментариев представителей руководства регулятора вероятность снижения процентных ставок выросла до 80%. Вместе с тем, разговоры о рисках ИИ-"пузыря" постепенно отходят на второй план. В Китае продолжили восстановление бумаги представителей технологического сектора, заметно просевшие за ноябрь, однако вернулась тревожность относительно рынка недвижимости, отмечает Шепелев.

В начале декабря в КНР, еврозоне и США будут опубликованы ноябрьские индексы PMI в производственном секторе. На российском рынке в понедельник "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) представит отчетность по МСФО за 9 месяцев, ЦИАН (MOEX: CIAN) проведет ВОСА по дивидендам. Удержание индекса Мосбиржи над отметкой 2600 пунктов может говорить о том, что геополитический оптимизм еще не утрачен, рынок ждет развития переговорного трека и свежих драйверов. Прогноз на 1 декабря - колебания в коридоре 2575-2675 пунктов, считает Шепелев.

Как отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев, в пятницу индекс Мосбиржи отыграл большую часть недельных потерь на геополитических новостях, после того как днем ранее индикатор локально падал до 2605 пунктов после слов президента РФ о наличии юридических препятствий для достижения мирных договоренностей с Украиной.

Тональность заявлений официальных лиц в течение недели по теме украинского урегулирования была смешанной, но в целом носила сдержанный характер. Главным позитивом выступала готовность сторон к переговорам, хотя этого пока недостаточно, чтобы рынок уверенно развернулся вверх. Выходящих на неделе корпоративных событий было ожидаемо много, но они оказывали лишь точечное влияние на бумаги эмитентов на фоне давления геополитики, констатирует эксперт.

На неделе отличились взлетом на 7% акции инвестхолдинга ПАО "ЭсЭфАй" (до 1615 рублей) на новостях о рекомендации советом директоров дивидендов в размере 903 руб. на акцию (доходность более 50% от цены на момент объявления выплаты), отметил Алексеев.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", на следующей неделе на рынке нельзя исключать повышенной волатильности, связанной с внеочередными общими собраниями акционеров (ВОСА) ряда эмитентов, что может создать краткосрочные колебания котировок отдельных бумаг. В отсутствие явных позитивных драйверов и при сохраняющейся геополитической неопределенности индекс МосБиржи, вероятно, будет двигаться в широком диапазоне 2580-2700 пунктов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в пятницу отскочил вверх после распродаж четверга, вызванных заявлениями президента РФ Путина в отношении отдельных пунктов предложенного мирного плана по Украине и, в частности, отсутствия возможности юридических договоренностей с текущим руководством страны.

Тем не менее, президент РФ выразил готовность продолжить обсуждение деталей потенциального соглашения. Важные переговоры между США и Россией, а также Украиной и представителями ЕС продолжатся в ближайшие дни. Мировые фондовые площадки могут завершить ноябрь снижением, в то время как геополитический оптимизм подтолкнул российские индексы МосБиржи и РТС к месячному росту, отмечает Кожухова.

В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi снизился на 1,5%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,3%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 подросли на 0,2-0,3%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,4-0,6%).

Участники рынка оценивали статданные из Японии и Европы, а также пытаются оценить вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системой на последнем в этом году заседании. Трейдеры на рынке деривативов оценивают такую вероятность в 84,7% по сравнению с менее 40% неделей ранее, по данным CME FedWatch.

Объем промпроизводства в Японии в октябре увеличился на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем после подъема на 2,6% в сентябре, говорится в отчете министерства экономики, торговли и промышленности страны. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал сокращение на 0,6%. В годовом выражении промпроизводство в Японии в октябре повысилось на 1,5% (+3,8% в сентябре).

Розничные продажи в Японии в прошлом месяце увеличились на 1,6% к сентябрю. Показатель поднялся на 1,7% относительно октября прошлого года, тогда как аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,8%. В сентябре розничные продажи в Японии не изменились в помесячном и выросли на 0,2% в годовом выражении.

Розничные продажи в Германии в октябре снизились на 0,3% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 0,2%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены восстанавливаются, трейдеры ждут очередной встречи министров стран ОПЕК+ в воскресенье (ожидается, что группа на этом заседании не станет менять квоты на добычу нефти).

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $63,23 за баррель (-0,1% и +0,2% в четверг). Срок обращения январских контрактов истекает с закрытием рынка в пятницу. Цена контракта на WTI на январь поднялась до $59,15 за баррель (+0,9% к уровню среды).

Фьючерсы на Brent и WTI могут снизиться по итогам четвертого месяца подряд. Давление на рынок последние месяцы оказывают опасения избытка предложения на рынке.

Некоторую поддержку ценам на нефть оказывают ожидания снижения процентной ставки Федеральной резервной системы США. Смягчение денежно-кредитной политики обычно способствует росту экономики и спроса на энергоносители. Также инвесторы продолжают следить за усилиями по урегулированию российско-украинского конфликта.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в пятницу выросли акции "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+6,1%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+5,7%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+5,7%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (+4%), ПАО "НоваБев Групп" (MOEX: BELU) (+3,3%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+3,2%).

EBITDA "Акрона" (MOEX: AKRN) (+2%) по МСФО за III квартал составила 19,3 млрд рублей, что на 41% выше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из расчетов "Интерфакса" на основе отчетности компании. Показатель EBITDA за 9 месяцев вырос на 60%, до 71,8 млрд рублей. Уровень рентабельности по EBITDA увеличился до 40% против 31% годом ранее.

Чистая прибыль "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+1,3%) по МСФО в январе-сентябре 2025 года увеличилась на 4,5%, до 31,821 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Инвестиционный холдинг SFI (MOEX: SFIN) (ПАО "ЭсЭфАй") (+0,3%) по итогам девяти месяцев 2025 года получил чистую прибыль по МСФО на уровне 7,7 млрд рублей против 19,3 млрд рублей в аналогичном периоде прошлого года, говорится в сообщении компании.

Подешевели "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-2,9%), бумаги ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-3%), ПАО "Группа Астра" (MOEX: ASTR) (-2,9%), ПАО "Элемент" (SPB: ELMT) (-2,6%).

Выручка ПАО "ИВА" (MOEX: IVAT) (-0,4%), разработчика экосистемы корпоративных коммуникаций, по итогам девяти месяцев 2025 года составила 1,46 млрд рублей, что на 5% больше аналогичного показателя 2024 года, говорится в сообщении компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 51,35 млрд рублей (из них 7,8 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 7,42 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 6,62 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).