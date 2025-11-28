Рубль в пятницу отыграл дневные потери и заметно подрос перед выходными днями

Москва. 28 ноября. Китайский юань растерял повышение первой половины сессии и упал на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль вырос в последний день месяца и перед выходными днями в ожидании прогресса по урегулированию украинского конфликта.

Небольшое давление на российскую валюту в первой половине дня оказывало ослабление продажи экспортной выручки под уплату налогов. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, 25 и 28 ноября в бюджет должны были быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,921 руб., что на 8,7 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 2,19 копейки, до 78,2284 руб./$1, и поднял курс евро на 3,1 копейки, до 90,819 руб./EUR1.

"В течение недели рубль торговался в диапазоне 10,92-11,16 за юань, впервые с середины октября пройдя отметку в 11 за юань. Поддержку рублю могли оказать продажи валюты экспортерами, в т.ч. для выплаты налогов (28 ноября), которые оцениваются в 0,5 трлн руб. против 0,9 трлн руб. в прошлом месяце", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на валютном рынке старший аналитик Газпромбанка (MOEX: GZPR) Александр Камышанский.

Участники рынка перед выходными днями анализировали новости на тему урегулирования конфликта вокруг Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Москва получила основные параметры мирного плана по Украине после его обсуждения в Женеве представителями Киева, США и Европы.

По его словам, в Кремле рассчитывают, что к приезду американской делегации на следующей неделе в Москву российская сторона будет обладать более полной информацией о согласованных с Киевом пунктах мирного плана.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выразил надежду, что недавно опубликованные инициативы по украинскому урегулированию приведут к миру и вновь подчеркнул, что Будапешт готов предоставить площадку для переговоров.

Цены на нефть меняются без единой динамики в ходе вечерних торгов в пятницу, трейдеры ждут заседания ОПЕК+ в воскресенье.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск подешевели на 0,09%, до $63,27 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на 0,95% и составляли $59,18 за баррель.

Оба контракта могут завершить "в минусе" четвертый месяц подряд и показать самую длинную череду снижений с 2023 года на фоне ожиданий роста предложения в мире.

Надежды на скорое достижение мирного соглашения между Украиной и Россией привели к резкому падению нефтяных котировок в начале недели, однако переговоры затягиваются, и цены восстановились за последние три сессии.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 27 ноября понизилась на 2 базисных пункта - до 16,21% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц в пятницу осталась на прежнем уровне - 16,45% годовых, версия RUONIA на срок три месяца уменьшилась на 2 базисных пункта, до 17,08% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев опустилась на 3 базисных пункта и составила 18,78% годовых.