Рубль днем дешевеет в паре с юанем после обновления накануне максимума с середины октября

Москва. 28 ноября. Китайский юань немного укрепляется на Московской бирже днем в пятницу. Рубль дешевеет в рамках коррекции после того, как накануне обновил максимум с середины октября, и перед выходными днями.

Небольшое давление на российскую валюту также оказывает ослабление спроса на рублевую ликвидность в последний день налоговых выплат месяца. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, 25 и 28 ноября в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,0185 руб., что на 1,05 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся на 10 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,39 руб./$1; контракт EURRUBF упал на 17 копеек, до 90,71 руб./EUR1.

Курс валютной пары юань/рубль может сместиться в середину краткосрочного целевого диапазона 11-11,5 руб. за юань к концу торговой сессии в пятницу, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Налоговые выплаты пройдут в пятницу, что снизит интерес экспортеров к рублевой ликвидности, а национальная валюта потеряет дополнительную поддержку, отмечает эксперт.

"В сложившейся ситуации, а также с учетом возможного перехода инвесторов к фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям в юане, ожидаем попыток китайской валюты перейти к восстановлению. При этом пара юань/рубль к концу сессии может сместиться в середину нашего краткосрочного целевого диапазона 11-11,5 руб. за юань", - пишет Зварич в комментарии.

Цены на нефть понижаются днем в пятницу после умеренного роста в четверг.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $63,19 за баррель, что на 0,24% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Электронные торги на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) были приостановлены из-за технического сбоя. По последним доступным данным (на 6:47 мск) контракты на WTI на январь торговались по $59,08 за баррель. В четверг основные торги на NYMEX не проводились из-за праздника в США.

Фьючерсы на Brent и WTI могут снизиться по итогам четвертого месяца подряд. Давление на рынок последние месяцы оказывают опасения избытка предложения на рынке.

Инвесторы ждут очередной встречи министров стран ОПЕК+, которая пройдет в воскресенье. Министры стран ОПЕК+ на предстоящей встрече вряд ли будут обсуждать квоты по добыче нефти, а сосредоточатся на обсуждении "максимальных устойчивых мощностей по добыче", сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.