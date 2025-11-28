.
.
.
.
Мнения аналитиков
.
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3,1%
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3.1% после повышения на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались выше ожиданий экономистов, которые оценивали октябрьский рост всего лишь на уровне 0,1%
 
Что нового готовит россиянам декабрь
С декабря 2025 года в России вступает в силу ряд новых законов, которые заметно повлияют как на повседневную жизнь граждан, так и на бизнес. Среди ключевых изменений - увеличение ставки утилизационного сбора на импортные автомобили и усиление...
 
Госорганам рекомендовано перейти на Max до января 2026 года
Минцифры рекомендовало органам власти до 1 января 2026 г. перейти на национальный мессенджер или другие отечественные коммуникационные сервисы. Об этом говорится в письме от 11 ноября, которое заместитель министра Олег Качанов разослал по...
 
Маткапитал могут разрешить тратить на стоматологию
Многодетным матерям предлагают разрешить тратить маткапитал на лечение зубов. Межфракционный законопроект внесен в Госдуму, пишет "Российская газета". Сейчас медицинская помощь при заболеваниях полости рта (кроме протезирования зубов) россиянам...
 
28 ноября 2025 года 10:27

Рубль утром понижается в паре с юанем после обновления накануне максимума с середины октября

Москва. 28 ноября. Китайский юань дорожает на Московской бирже при открытии торгов в пятницу. Рубль дешевеет в рамках коррекции после того, как накануне обновил максимум с середины октября. Давление на его котировки также оказывает снижение спроса на рублевую ликвидность в последний день налоговых выплат месяца.

Согласно календарю Федеральной налоговой службы, 25 и 28 ноября в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,0565 руб. (+4,85 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,15 коп. выше уровня действующего официального курса.

Курс валютной пары юань/рубль может сместиться в середину краткосрочного целевого диапазона 11-11,5 руб. за юань к концу торговой сессии в пятницу, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Налоговые выплаты пройдут в пятницу, что снизит интерес экспортеров к рублевой ликвидности, а национальная валюта потеряет дополнительную поддержку, отмечает эксперт.

"В сложившейся ситуации, а также с учетом возможного перехода инвесторов к фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям в юане, ожидаем попыток китайской валюты перейти к восстановлению. При этом пара юань/рубль к концу сессии может сместиться в середину нашего краткосрочного целевого диапазона 11-11,5 руб. за юань", - пишет Зварич в комментарии.

Цены на нефть повышаются утром в пятницу после умеренного роста в четверг.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:07 мск составляет $63,58 за баррель, что на 0,37% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Электронные торги на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) были приостановлены из-за технического сбоя. По последним доступным данным (на 6:47 мск) контракты на WTI на январь торговались по $59,08 за баррель. В четверг основные торги на NYMEX не проводились из-за праздника в США.

Фьючерсы на Brent и WTI могут снизиться по итогам четвертого месяца подряд. Давление на рынок последние месяцы оказывают опасения избытка предложения на рынке.

Между тем, некоторую поддержку ценам на нефть оказывают ожидания снижения процентной ставки Федеральной резервной системы США. Смягчение денежно-кредитной политики обычно способствует росту экономики и спроса на энергоносители.

Инвесторы продолжают следить за усилиями по урегулированию российско-украинского конфликта, а также ждут очередной встречи министров стран ОПЕК+, которая пройдет в воскресенье.

Министры стран ОПЕК+ на предстоящей встрече вряд ли будут обсуждать квоты по добыче нефти, а сосредоточатся на обсуждении "максимальных устойчивых мощностей по добыче", сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
28 ноября 2025 года 19:53
Рынок акций РФ в последнюю неделю ноября стабилизировался в ожидании прогресса в украинском урегулировании
Рынок акций РФ в последнюю неделю ноября скорректировался вниз из-за сомнений в скором мирном урегулировании военного конфликта на Украине после заявлений президента РФ Владимира Путина о нелегитимности нынешней украинской власти и невозможности юридического подписания договора с нею. Однако в конце недели рынок совершил уверенный отскок на ожиданиях заключения договоренностей России с США относительно урегулирования конфликта вокруг Украины, также фактором поддержки на неделе выступали очередные данные Росстата о дальнейшем замедлении годовой инфляции, что подогревает ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи на неделе локально падал к 2605 пунктам, после чего в конце торговой пятидневки отскочил выше 2675 пунктов.    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 19:33
Рынок акций РФ в пятницу отскочил выше 2675п по индексу МосБиржи, нивелировав недельные потери
Москва. 28 ноября. Рынок акций РФ в пятницу уверенно вырос на ожиданиях заключения договоренностей России с США относительно урегулирования конфликта вокруг Украины, причем были нивелированы почти все недельные потери на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина о нелегитимности нынешней украинской власти и невозможности юридического подписания договоров с нею. Поддержку рынку в пятницу также оказала стабилизация нефти и ряд сильных корпоративных финотчетов.    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 19:27
Рубль в пятницу отыграл дневные потери и заметно подрос перед выходными днями
Москва. 28 ноября. Китайский юань растерял повышение первой половины сессии и упал на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль вырос в последний день месяца и перед выходными днями в ожидании прогресса по урегулированию украинского конфликта.    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 19:02
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям JPMorgan с прогнозной ценой $295
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям JPMorgan Chase & Co. с прогнозной стоимостью $295 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал снижения 4,1% от текущего уровня, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Мы рассчитываем, что благодаря...    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 18:36
Курс рубля базово останется в декабре в диапазоне 79,5-83 руб./$1 - "Цифра брокер"
Курс валютной пары доллар/рубль в базовом сценарии останется в декабре текущего года в диапазоне 79,5-83 руб./$1, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Цифра брокер" Ивана Ефанова. "Российский рубль может столкнуться с дополнительным давлением в декабре. Отчасти это связано с...    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 18:02
Акции ВТБ сохраняют привлекательность для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции ВТБ сохраняют привлекательность для долгосрочных инвесторов, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент представил результаты за десять месяцев 2025 года. Чистая прибыль банка за отчетный период составила 407,2 млрд рублей, увеличившись на 0,6% относительно аналогичного...    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 17:39
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "продавать" для бумаг Акрона
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "продавать" для бумаг "Акрона" с прогнозной стоимостью на уровне 14165 рублей за штуку, сообщается в обзоре ведущего аналитика инвестиционной компании Василия Данилова. Эмитент продемонстрировал сильный рост ключевых финансовых результатов за 3К25,...    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 17:17
Оценка котировок серебра позитивна в среднесрочной перспективе - ПСБ
еднесрочная оценка котировок серебра позитивна, возможна восходящая динамика в сторону $59-60 за тройскую унцию, считают аналитики банка ПСБ. Дефицит металла на рынке, а также рост потребления со стороны зеленых технологий и электроники будут способствовать восходящей динамике, отмечают эксперты в...    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 16:48
SberCIB рекомендует держать акции РусГидро, Астры и Диасофта
SberCIB Investment Research рекомендует "держать" акции "РусГидро", ГК "Астра" и ПАО "Диасофт", сообщается в материале аналитиков. "РусГидро" опубликовала результаты за третий квартал - они оказались хуже прогнозов. Эксперты назвали эти результаты "умеренно негативными". И хотя они не оправдали...    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 16:13
"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций ГК "Сегежа"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций "Сегежа Групп", сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Булгакова. Эксперт отмечает, что без улучшения финансовой ситуации компания в 2026 году опять столкнется с необходимостью перекредитовываться или реструктурировать долг....    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 15:38
Цена золота может вырасти в район $4200-4400/унц. в краткосрочной перспективе - ПСБ
Котировки золота могут вырасти в район $4200-4400 за тройскую унцию в краткосрочной перспективе, на среднесрочном горизонте основным сценарием является рост в район $4600-5000 за тройскую унцию, прогнозируют аналитики банка ПСБ. Золото за последние две недели скорректировалось от достигнутых ранее...    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 15:26
Рубль днем дешевеет в паре с юанем после обновления накануне максимума с середины октября
Москва. 28 ноября. Китайский юань немного укрепляется на Московской бирже днем в пятницу. Рубль дешевеет в рамках коррекции после того, как накануне обновил максимум с середины октября, и перед выходными днями.    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 15:09
Акции ГК "Сегежа" в текущих условиях остаются слабой историей - "Цифра брокер"
Акции "Сегежа Групп" в текущих условиях по-прежнему остаются слабой историей с ограниченным потенциалом, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Российский лесопромышленный холдинг представил операционные и финансовые результаты за девять месяцев 2025 года по...    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 14:20
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Yutong Bus
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Yutong Bus с прогнозной стоимостью на уровне 30,1 юаня (CNY) за штуку по результатам отчетности эмитента за 3К25, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "С минимумов июня акции выросли в цене более чем на 30% и сейчас торгуются вблизи...    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 13:51
"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций РусГидро
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку акций "РусГидро", говорится в материале аналитика Дмитрия Булгакова. Эмитент опубликовал результаты за III квартал 2025 года по МСФО. "Отрицательные свободные денежные потоки делают "РусГидро" сложным объектом для инвестиций. После...    читать дальше
.
