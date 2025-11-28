Рубль утром понижается в паре с юанем после обновления накануне максимума с середины октября

Москва. 28 ноября. Китайский юань дорожает на Московской бирже при открытии торгов в пятницу. Рубль дешевеет в рамках коррекции после того, как накануне обновил максимум с середины октября. Давление на его котировки также оказывает снижение спроса на рублевую ликвидность в последний день налоговых выплат месяца.

Согласно календарю Федеральной налоговой службы, 25 и 28 ноября в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,0565 руб. (+4,85 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,15 коп. выше уровня действующего официального курса.

Курс валютной пары юань/рубль может сместиться в середину краткосрочного целевого диапазона 11-11,5 руб. за юань к концу торговой сессии в пятницу, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Налоговые выплаты пройдут в пятницу, что снизит интерес экспортеров к рублевой ликвидности, а национальная валюта потеряет дополнительную поддержку, отмечает эксперт.

"В сложившейся ситуации, а также с учетом возможного перехода инвесторов к фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям в юане, ожидаем попыток китайской валюты перейти к восстановлению. При этом пара юань/рубль к концу сессии может сместиться в середину нашего краткосрочного целевого диапазона 11-11,5 руб. за юань", - пишет Зварич в комментарии.

Цены на нефть повышаются утром в пятницу после умеренного роста в четверг.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:07 мск составляет $63,58 за баррель, что на 0,37% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Электронные торги на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) были приостановлены из-за технического сбоя. По последним доступным данным (на 6:47 мск) контракты на WTI на январь торговались по $59,08 за баррель. В четверг основные торги на NYMEX не проводились из-за праздника в США.

Фьючерсы на Brent и WTI могут снизиться по итогам четвертого месяца подряд. Давление на рынок последние месяцы оказывают опасения избытка предложения на рынке.

Между тем, некоторую поддержку ценам на нефть оказывают ожидания снижения процентной ставки Федеральной резервной системы США. Смягчение денежно-кредитной политики обычно способствует росту экономики и спроса на энергоносители.

Инвесторы продолжают следить за усилиями по урегулированию российско-украинского конфликта, а также ждут очередной встречи министров стран ОПЕК+, которая пройдет в воскресенье.

Министры стран ОПЕК+ на предстоящей встрече вряд ли будут обсуждать квоты по добыче нефти, а сосредоточатся на обсуждении "максимальных устойчивых мощностей по добыче", сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.