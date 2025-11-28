Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 28 ноября. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся геополитических рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Россия хочет договориться с Украиной, но сейчас это юридически невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин. "Конечно, мы хотим договориться в конечном итоге с Украиной. Но это сейчас просто практически невозможно, невозможно юридически", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию. Подписывать документы с нынешним украинским руководством нет смысла, так как оно допустило стратегическую ошибку, побоявшись идти на выборы президента и утратив легитимность, заявил глава российского государства журналистам.

Кроме того, по мнению Путина, одним из ключевых вопросов на предстоящих переговорах с американской стороной должно стать юридическое признание российской принадлежности Крыма и Донбасса. По словам Путина, боевые действия на Украине прекратятся, когда ВСУ покинут занимаемые в Донбассе территории.

Также Путин коснулся вопроса конфискации замороженных активов РФ, которая "имела бы негативные последствия для мировой финансовой системы", правительство РФ работает над пакетом ответных мер на эту возможную конфискацию.

Торги на фондовых биржах США в четверг не проводились из-за праздника (День благодарения).

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона меняются слабо и разнонаправленно утром в пятницу. Участники рынка оценивают статданные из Японии, а также пытаются оценить вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системой на последнем в этом году заседании. Трейдеры на рынке деривативов оценивают такую вероятность в 84,7% по сравнению с менее 40% неделей ранее, по данным CME FedWatch.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:33 мск повысилось на 0,1%. Китайский индекс Shanghai Composite увеличился на 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng понизился на 0,3%. Австралийский S&P/ASX 200 опустился менее чем на 0,1%. Южнокорейский индекс Kospi потерял 1,5%.

Мировые цены на нефть повышаются утром в пятницу после умеренного роста в четверг. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $63,56 за баррель, что на 0,35% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты поднялись в цене на 0,2%, до $63,34 за баррель.

Электронные торги на Нью-Йоркской товарной бирже были приостановлены из-за технического сбоя. По последним доступным данным (на 6:47 мск) контракты на WTI на январь торговались по $59,08 за баррель. В четверг основные торги на NYMEX не проводились из-за праздника в США. В среду эти фьючерсы завершили сессию на отметке $58,65 за баррель.

Фьючерсы на Brent и WTI могут снизиться по итогам четвертого месяца подряд. Давление на нефтяной рынок последние месяцы оказывают опасения избытка предложения на рынке. Некоторую поддержку ценам на нефть оказывают ожидания снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США. Смягчение денежно-кредитной политики обычно способствует росту экономики и спроса на энергоносители.

Инвесторы продолжают следить за усилиями по урегулированию конфликта вокруг Украины, а также ждут очередной встречи министров стран ОПЕК+, которая пройдет в воскресенье. Министры стран ОПЕК+ на предстоящей встрече вряд ли будут обсуждать квоты по добыче нефти, а сосредоточатся на обсуждении "максимальных устойчивых мощностей по добыче", сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,8 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 20,506 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 16,443 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 ноября снизился всего на 0,02% и составил 118,27 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,01%, поднявшись до 1192,02 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России БО-002P-03" (+0,51%), "АФК Система-1P-21" (+0,48%) и "РЖД-001P-02R" (+0,43%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-28" (-0,58%), "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (-0,55%) и "Новотранс-001Р-03" (-0,43%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (OKPO code: 57992197) (ГТЛК) увеличило объем размещения 3-летних облигаций устойчивого развития серии 002P-11 с 10 млрд рублей до 12,5 млрд рублей. Сбор заявок на флоатер прошел 27 ноября. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не выше 300 базисных пунктов, финальный ориентир спреда - 290 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 2 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. В конце июля ГТЛК впервые разместила выпуск облигаций устойчивого развития, объем которого составил 20 млрд рублей, а ставка фиксированных купонов - 16,75% годовых.

ООО "Группа "Продовольствие" 3 декабря начнет размещение 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей. По займу предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 18-го купона. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 25% годовых до погашения.

ООО "Аренза-про" 3 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок в рамках вторичного размещения облигаций серии 001Р-03 в объеме не более 67,244 млн рублей. Цена вторичного размещения - 100% от номинала. Дата техразмещения - 4 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Эмитент 7 ноября выкупил по оферте облигации выпуска на сумму, аналогичную планируемому объему вторичного размещения (22,4% займа). Пятилетний выпуск на 300 млн рублей был размещен в ноябре 2023 года по ставке ежемесячных купонов 15,5% годовых до оферты. Ставки последующих купонов до следующей оферты в ноябре 2026 года компания установила в размере 20% годовых.

АО "НФК-Структурные инвестиции" ("НФК-СИ", Чебоксары) установило ставку 13-го купона 10-летних облигаций серии 001П-04 объемом 200 млн рублей на уровне 28,5% годовых. Компания завершила размещение выпуска в апреле 2025 года. Ставки 1-3-го ежемесячных купонов были установлены на уровне 28% годовых.