.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3,1%
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3.1% после повышения на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались выше ожиданий экономистов, которые оценивали октябрьский рост всего лишь на уровне 0,1%
 
Что нового готовит россиянам декабрь
С декабря 2025 года в России вступает в силу ряд новых законов, которые заметно повлияют как на повседневную жизнь граждан, так и на бизнес. Среди ключевых изменений - увеличение ставки утилизационного сбора на импортные автомобили и усиление...
 
Госорганам рекомендовано перейти на Max до января 2026 года
Минцифры рекомендовало органам власти до 1 января 2026 г. перейти на национальный мессенджер или другие отечественные коммуникационные сервисы. Об этом говорится в письме от 11 ноября, которое заместитель министра Олег Качанов разослал по...
 
Маткапитал могут разрешить тратить на стоматологию
Многодетным матерям предлагают разрешить тратить маткапитал на лечение зубов. Межфракционный законопроект внесен в Госдуму, пишет "Российская газета". Сейчас медицинская помощь при заболеваниях полости рта (кроме протезирования зубов) россиянам...
 
28 ноября 2025 года 09:46

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 28 ноября. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся геополитических рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Россия хочет договориться с Украиной, но сейчас это юридически невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин. "Конечно, мы хотим договориться в конечном итоге с Украиной. Но это сейчас просто практически невозможно, невозможно юридически", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию. Подписывать документы с нынешним украинским руководством нет смысла, так как оно допустило стратегическую ошибку, побоявшись идти на выборы президента и утратив легитимность, заявил глава российского государства журналистам.

Кроме того, по мнению Путина, одним из ключевых вопросов на предстоящих переговорах с американской стороной должно стать юридическое признание российской принадлежности Крыма и Донбасса. По словам Путина, боевые действия на Украине прекратятся, когда ВСУ покинут занимаемые в Донбассе территории.

Также Путин коснулся вопроса конфискации замороженных активов РФ, которая "имела бы негативные последствия для мировой финансовой системы", правительство РФ работает над пакетом ответных мер на эту возможную конфискацию.

Торги на фондовых биржах США в четверг не проводились из-за праздника (День благодарения).

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона меняются слабо и разнонаправленно утром в пятницу. Участники рынка оценивают статданные из Японии, а также пытаются оценить вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системой на последнем в этом году заседании. Трейдеры на рынке деривативов оценивают такую вероятность в 84,7% по сравнению с менее 40% неделей ранее, по данным CME FedWatch.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:33 мск повысилось на 0,1%. Китайский индекс Shanghai Composite увеличился на 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng понизился на 0,3%. Австралийский S&P/ASX 200 опустился менее чем на 0,1%. Южнокорейский индекс Kospi потерял 1,5%.

Мировые цены на нефть повышаются утром в пятницу после умеренного роста в четверг. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $63,56 за баррель, что на 0,35% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты поднялись в цене на 0,2%, до $63,34 за баррель.

Электронные торги на Нью-Йоркской товарной бирже были приостановлены из-за технического сбоя. По последним доступным данным (на 6:47 мск) контракты на WTI на январь торговались по $59,08 за баррель. В четверг основные торги на NYMEX не проводились из-за праздника в США. В среду эти фьючерсы завершили сессию на отметке $58,65 за баррель.

Фьючерсы на Brent и WTI могут снизиться по итогам четвертого месяца подряд. Давление на нефтяной рынок последние месяцы оказывают опасения избытка предложения на рынке. Некоторую поддержку ценам на нефть оказывают ожидания снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США. Смягчение денежно-кредитной политики обычно способствует росту экономики и спроса на энергоносители.

Инвесторы продолжают следить за усилиями по урегулированию конфликта вокруг Украины, а также ждут очередной встречи министров стран ОПЕК+, которая пройдет в воскресенье. Министры стран ОПЕК+ на предстоящей встрече вряд ли будут обсуждать квоты по добыче нефти, а сосредоточатся на обсуждении "максимальных устойчивых мощностей по добыче", сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,8 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 20,506 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 16,443 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 ноября снизился всего на 0,02% и составил 118,27 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,01%, поднявшись до 1192,02 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России БО-002P-03" (+0,51%), "АФК Система-1P-21" (+0,48%) и "РЖД-001P-02R" (+0,43%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-28" (-0,58%), "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (-0,55%) и "Новотранс-001Р-03" (-0,43%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (OKPO code: 57992197) (ГТЛК) увеличило объем размещения 3-летних облигаций устойчивого развития серии 002P-11 с 10 млрд рублей до 12,5 млрд рублей. Сбор заявок на флоатер прошел 27 ноября. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не выше 300 базисных пунктов, финальный ориентир спреда - 290 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 2 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. В конце июля ГТЛК впервые разместила выпуск облигаций устойчивого развития, объем которого составил 20 млрд рублей, а ставка фиксированных купонов - 16,75% годовых.

ООО "Группа "Продовольствие" 3 декабря начнет размещение 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей. По займу предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 18-го купона. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 25% годовых до погашения.

ООО "Аренза-про" 3 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок в рамках вторичного размещения облигаций серии 001Р-03 в объеме не более 67,244 млн рублей. Цена вторичного размещения - 100% от номинала. Дата техразмещения - 4 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Эмитент 7 ноября выкупил по оферте облигации выпуска на сумму, аналогичную планируемому объему вторичного размещения (22,4% займа). Пятилетний выпуск на 300 млн рублей был размещен в ноябре 2023 года по ставке ежемесячных купонов 15,5% годовых до оферты. Ставки последующих купонов до следующей оферты в ноябре 2026 года компания установила в размере 20% годовых.

АО "НФК-Структурные инвестиции" ("НФК-СИ", Чебоксары) установило ставку 13-го купона 10-летних облигаций серии 001П-04 объемом 200 млн рублей на уровне 28,5% годовых. Компания завершила размещение выпуска в апреле 2025 года. Ставки 1-3-го ежемесячных купонов были установлены на уровне 28% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
28 ноября 2025 года 19:53
Рынок акций РФ в последнюю неделю ноября стабилизировался в ожидании прогресса в украинском урегулировании
Рынок акций РФ в последнюю неделю ноября скорректировался вниз из-за сомнений в скором мирном урегулировании военного конфликта на Украине после заявлений президента РФ Владимира Путина о нелегитимности нынешней украинской власти и невозможности юридического подписания договора с нею. Однако в конце недели рынок совершил уверенный отскок на ожиданиях заключения договоренностей России с США относительно урегулирования конфликта вокруг Украины, также фактором поддержки на неделе выступали очередные данные Росстата о дальнейшем замедлении годовой инфляции, что подогревает ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи на неделе локально падал к 2605 пунктам, после чего в конце торговой пятидневки отскочил выше 2675 пунктов.    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 19:33
Рынок акций РФ в пятницу отскочил выше 2675п по индексу МосБиржи, нивелировав недельные потери
Москва. 28 ноября. Рынок акций РФ в пятницу уверенно вырос на ожиданиях заключения договоренностей России с США относительно урегулирования конфликта вокруг Украины, причем были нивелированы почти все недельные потери на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина о нелегитимности нынешней украинской власти и невозможности юридического подписания договоров с нею. Поддержку рынку в пятницу также оказала стабилизация нефти и ряд сильных корпоративных финотчетов.    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 19:27
Рубль в пятницу отыграл дневные потери и заметно подрос перед выходными днями
Москва. 28 ноября. Китайский юань растерял повышение первой половины сессии и упал на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль вырос в последний день месяца и перед выходными днями в ожидании прогресса по урегулированию украинского конфликта.    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 19:02
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям JPMorgan с прогнозной ценой $295
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям JPMorgan Chase & Co. с прогнозной стоимостью $295 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал снижения 4,1% от текущего уровня, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Мы рассчитываем, что благодаря...    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 18:36
Курс рубля базово останется в декабре в диапазоне 79,5-83 руб./$1 - "Цифра брокер"
Курс валютной пары доллар/рубль в базовом сценарии останется в декабре текущего года в диапазоне 79,5-83 руб./$1, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Цифра брокер" Ивана Ефанова. "Российский рубль может столкнуться с дополнительным давлением в декабре. Отчасти это связано с...    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 18:02
Акции ВТБ сохраняют привлекательность для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции ВТБ сохраняют привлекательность для долгосрочных инвесторов, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент представил результаты за десять месяцев 2025 года. Чистая прибыль банка за отчетный период составила 407,2 млрд рублей, увеличившись на 0,6% относительно аналогичного...    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 17:39
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "продавать" для бумаг Акрона
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "продавать" для бумаг "Акрона" с прогнозной стоимостью на уровне 14165 рублей за штуку, сообщается в обзоре ведущего аналитика инвестиционной компании Василия Данилова. Эмитент продемонстрировал сильный рост ключевых финансовых результатов за 3К25,...    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 17:17
Оценка котировок серебра позитивна в среднесрочной перспективе - ПСБ
еднесрочная оценка котировок серебра позитивна, возможна восходящая динамика в сторону $59-60 за тройскую унцию, считают аналитики банка ПСБ. Дефицит металла на рынке, а также рост потребления со стороны зеленых технологий и электроники будут способствовать восходящей динамике, отмечают эксперты в...    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 16:48
SberCIB рекомендует держать акции РусГидро, Астры и Диасофта
SberCIB Investment Research рекомендует "держать" акции "РусГидро", ГК "Астра" и ПАО "Диасофт", сообщается в материале аналитиков. "РусГидро" опубликовала результаты за третий квартал - они оказались хуже прогнозов. Эксперты назвали эти результаты "умеренно негативными". И хотя они не оправдали...    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 16:13
"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций ГК "Сегежа"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций "Сегежа Групп", сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Булгакова. Эксперт отмечает, что без улучшения финансовой ситуации компания в 2026 году опять столкнется с необходимостью перекредитовываться или реструктурировать долг....    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 15:38
Цена золота может вырасти в район $4200-4400/унц. в краткосрочной перспективе - ПСБ
Котировки золота могут вырасти в район $4200-4400 за тройскую унцию в краткосрочной перспективе, на среднесрочном горизонте основным сценарием является рост в район $4600-5000 за тройскую унцию, прогнозируют аналитики банка ПСБ. Золото за последние две недели скорректировалось от достигнутых ранее...    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 15:26
Рубль днем дешевеет в паре с юанем после обновления накануне максимума с середины октября
Москва. 28 ноября. Китайский юань немного укрепляется на Московской бирже днем в пятницу. Рубль дешевеет в рамках коррекции после того, как накануне обновил максимум с середины октября, и перед выходными днями.    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 15:09
Акции ГК "Сегежа" в текущих условиях остаются слабой историей - "Цифра брокер"
Акции "Сегежа Групп" в текущих условиях по-прежнему остаются слабой историей с ограниченным потенциалом, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Российский лесопромышленный холдинг представил операционные и финансовые результаты за девять месяцев 2025 года по...    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 14:20
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Yutong Bus
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Yutong Bus с прогнозной стоимостью на уровне 30,1 юаня (CNY) за штуку по результатам отчетности эмитента за 3К25, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "С минимумов июня акции выросли в цене более чем на 30% и сейчас торгуются вблизи...    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 13:51
"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций РусГидро
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку акций "РусГидро", говорится в материале аналитика Дмитрия Булгакова. Эмитент опубликовал результаты за III квартал 2025 года по МСФО. "Отрицательные свободные денежные потоки делают "РусГидро" сложным объектом для инвестиций. После...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.