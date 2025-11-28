Акции ГК "Сегежа" в текущих условиях остаются слабой историей - "Цифра брокер"

Акции "Сегежа Групп" в текущих условиях по-прежнему остаются слабой историей с ограниченным потенциалом, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Российский лесопромышленный холдинг представил операционные и финансовые результаты за девять месяцев 2025 года по МСФО.

Они оказались ожидаемо слабыми, констатируют эксперты: снижение продаж продолжает давить на финансовые показатели.

Позитивный момент - значительное сокращение долга, что уменьшает нагрузку на баланс и помогает стабилизировать структуру капитала. Однако, отмечают аналитики, даже при улучшении долгового профиля компания выглядит уязвимой: операционная эффективность остается низкой, а бизнес до сих пор не вышел на траекторию устойчивого восстановления.

"В текущих условиях бумаги "Сегежи" по-прежнему воспринимаются как слабая история с ограниченным потенциалом до появления признаков роста спроса и улучшения рентабельности", - заключают аналитики инвесткомпании.

