"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Yutong Bus с прогнозной стоимостью на уровне 30,1 юаня (CNY) за штуку по результатам отчетности эмитента за 3К25, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

"С минимумов июня акции выросли в цене более чем на 30% и сейчас торгуются вблизи справедливой стоимости. Позитивные ожидания рынка уже заложены в них"

Ключевыми рисками для компании аналитик видит замедление мировой экономики на фоне тарифов, дороговизну зарядной инфраструктуры и ослабление налоговых льгот - все эти факторы, по мнению Гудым, могут снизить спрос и замедлить темпы перехода на электрический транспорт.

Yutong Bus - признанный мировой лидер в автобусной промышленности с широкой линейкой продукции, охватывающей все ключевые сегменты рынка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.