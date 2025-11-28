Индекс Мосбиржи, вероятно, краткосрочно продолжит торги в диапазоне 2500-2800п - "БКС МИ"

Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит торговаться в боковой формации 2500-2800 пунктов в краткосрочной перспективе, прогнозирует аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлия Голдина.

"Ждем, что краткосрочно бенчмарк так и останется в указанном диапазоне. Выход вверх возможен лишь при реализации сильного геополитического драйвера. Мирный план Дональда Трампа все еще "на столе", и, скорее всего, переговоры будут идти дальше, а "дедлайны" - переноситься, - пишет эксперт в комментарии. - Тем не менее справедливая оценка индекса на горизонте двенадцати месяцев находится на отметке 3500 пунктов (с дивидендами), поэтому долгосрочно текущие цены на акции многих фундаментально сильных компаний выглядят привлекательно".

